12 Villarreal versucht es bei einem Konter mal schnell zu machen und sucht Xavi Quintillà auf der rechten Seite - aber Junior ist diesmal sicher als Linksverteidiger und kann einen Abstoß herausholen.

9 Die Katalanen haben ie Begegnung bislang gut im Griff und lassen die Kugel laufen. Das frühe Tor wird dem angeknacksten Selbstbewusstsein der Gastgeber guttun - Villarreal wird nun offensiver werden müssen.

6 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Antoine Griezmann

Die frühe Führung für Barça! Messi zieht eine Ecke scharf an den ersten Pfosten, wo Griezmann sich schön löst und mit langem Hals mit dem Scheitel verlängert - die Kugel senkt sich von der Unterkante der Latte perfekt in die lange Ecke, ein schöner Treffer der beiden Weltstars!

4 Auch Villarreal mit dem ersten Abschuss nach einer Ecke: Cazorla zieht die Ecke auf den zweiten Pfosten, aber Albiol kann den Kopfstoß dort nicht platzieren - klar drüber.

3 Ein erster hoher Ball aus dem Mittelfeld findet den frisch gebackenen Weltfußballer Messi, der aber beim Annehmen nach links abgedrängt wird und der Abschluss dadurch ans Außennetz geht.

1 Kick off im Camp Nou! Barça wie gewohnt in Blaugrana, Villarreal in seinem komplett gelben Outfit.

1 Spielbeginn

Leo Messi steht erstmals nach seiner Verletzungspause wieder von Beginn an in der Liga auf dem Rasen und darf mit Suárez und Griezmann endlich das lang erwartete Sturmtrio MSG bilden. Ansonsten muss Frenkie de Jong heute auf die Bank und Sergi Roberto weichen, der mal wieder eine Chance in der Zentrale erhält. Dafür steht Ivan Rakitić heute nicht mal im Kader der Katalanen. Auch Toptalent Ansu Fati sitzt zunächst noch draußen.

Die Gäste aus der Nähe von Valencia sind mühsam in die Spielzeit gestartet und konnten ihre ersten drei Spiele nicht gewinnen. Zuletzt war aber mit dem 3:0 über Leganés und dem 2:0 gegen Valladolid durchaus ein Aufwärtstrend zu erkennen. Aktuell steht das Gelbe U-Boot mit 8 Punkten gar einen Punkt über dem Meister im oberen Mittelfeld der Tabelle - eine Rückkehr ins internationale Geschäft scheint derzeit also durchaus im Bereich des möglichen, nachdem Villarreal letzte Saison überraschend gegen den Abstieg spielte und diesem nur knapp entgangen war.

Immerhin: Die Krise existiert in der Liga bisher nur auswärts. Während keines der drei Auswärtsspiele gewonnen werden konnte, siegte Blaugrana im Camp Nou jeweils mit 5:2 gegen Betis und Valencia. Vorne läuft es also zumindest zu Hause bei den Katalanen. In Granada zuletzt sah jedoch auch die Offensivabteilung um Leo Messi erschreckend blass aus, in 90 Minuten bekam Barça kaum einen echten Torschuss zustande. Barcelona könnte also durchaus mit Wut im Bauch beginnen und bemüht sein, die verwöhnten Fans im eigenen Stadion zu versöhnen.

Zwei Niederlagen. Um sich das besser vor Augen zu führen sollte vielleicht noch gesagt werden, dass Barça in den letzten beiden Meisterjahren jeweils zwei Niederlagen im Schnitt in der gesamten Spielzeit mit 38 Partien kassierte. Die Zeit der ganz großen europäischen Dominanz ist zwar schon seit einigen Jahren vorbei - daheim in der Liga marschierte Blaugrana aber eigentlich stets konstant und ohne Probleme, acht der letzten elf Meisterschaften gingen auf das Konto der Katalanen.

Was ist derzeit nur mit dem Vorzeigeclub aus der Mittelmeerstadt los? Meister FC Barcelona hat den schlechtesten Saisonstart seit 25 Jahren hingelegt und nicht nur schon zwei der fünf Saisonspiele verloren, sondern stellt auch die schlechteste Abwehr der Liga - und das liegt nicht an Torhüter ter Stegen, der sein Team immer wieder vor Schlimmerem bewahrt.