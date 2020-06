In rund einer Viertelstunde geht es im Anoeta los! Das altehrwürdige Stadion wurde in den letzten Jahren umgebaut, durch die Entfernung der Leichtathletikanlage würden hypothetische Fans deutlich näher am Spielfeld sitzen.

Im Februar zog Real Sociedad durch ein 4:3 im Santiago Bernabéu ins Halbfinale der Copa del Rey ein. Alexander Isak schnürte einen Doppelpack, außerdem trafen Martin Ødegaard und Mikel Merino. Für Real Madrid trafen Marcelo, Rodrygo und Nacho. In Hin- und Rückspiel gegen den Zweitligisten Mirandés schaffte es Real Sociedad gar in das Finale gegen Athletic Bilbao, ein Datum für das baskische Derby steht aber noch nicht fest.

Bei den Hausherren kann Martin Ødegaard von Beginn an mitwirken, der von Real Madrid ausgeliehene Norweger war im Vorfeld der Partie fraglich. Für Joseba Zaldúa rückt Andoni Gorosabel in die Startelf, außerdem sind die früheren Dortmunder Mikel Merino und Alexander Isak von Beginn an dabei.

Die Aufstellung der Königlichen ist bereits draußen! James Rodríguez steht heute in der Startelf. Der frühere Bayer durfte seit dem 19. Oktober auf Mallorca nicht mehr von Beginn an in LaLiga ran. Auch Vinicius Júnior ist vom Start weg dabei. Luka Modrić und Eden Hazard nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Deutlich schlechter verlief der Restart für die Basken. Aus den beiden Spielen gegen Osasuna und Alavés - beide aus dem Mittelfeld der Tabelle - holte Real Sociedad nur einen Punkt und musste so zumindest zwischenzeitlich den vierten Champions-League-Platz abgeben. Jetzt droht sogar der Platz in der Europa League der kommenden Saison in Gefahr zu geraten. Ein Coup wie vor Jahresfrist, als am 12. Mai die Königlichen aus Madrid mit 3:1 bezwungen werden konnten, wäre Gold wert.

Für beide Teams hat diese Partie eine außerordentliche Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison. Real Madrid ist mit zwei souveränen Siegen gegen Eibar und Valencia erfolgreich aus der Corona-Pause gekommen und bleibt mit drei Punkten Rückstand Tabellenführer Barcelona auf den Fersen. Sollte man heute drei Punkte aus San Sebastián entführen, würde man also mit den Katalanen gleichziehen.