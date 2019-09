45 Halbzeitfazit

Pause im Bernabéu: Real Madrid führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen CA Osasuna. Die Gäste starten als Außenseiter mutig in die Partie, kommen aber nicht zu großen Torchancen. Trotzdem schafft man es mit seinem Auftreten, Madrid vorerst vom eigenen Kasten fernzuhalten. In der 36. Minute klingelt es dann aber doch, der bis dahin glücklose Vinicius Júnior erzielt das 1:0. Im Anschluss bleiben die Hausherren dran, können aber nicht erhöhen. Vielleicht ist es nach dem Seitenwechsel soweit, bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Kurz vor der Torauslinie gibt Vinicius Júnior den Ball in die Mitte ab. Jović läuft ein, Raúl Navas klärt per Grätsche vor dem einschussbereiten Stürmer.

41 Gelbe Karte für Lillo (CA Osasuna)

Lillo sieht den anrauschenden Nacho wohl nicht, als er einen hohen Ball wegschlagen will trifft er seinen Gegner.

39 Direkt nochmal: Vinicius Júnior bleibt mit einem Pass in der Viererkette hängen, bekommt den Ball aber zurück. Sofort schießt er aus 22 Metern, das Leder rauscht mittig über den Kasten.

36 Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Vinicius Júnior

Eben noch ausgepfiffen, jetzt gefeiert: Vinicius Júnior stellt auf 1:0, die Tränen des Brasilianers fließen! In halblinker Position nimmt der Angreifer einen Kroos-Pass entgegen, 23 Meter vor dem Kasten legt er sich die Kugel auf den rechten Schlappen. Er schießt auf das rechte Eck, leicht abgefälscht landet das Spielgerät unhaltbar im Torwinkel.

34 Schick: Aréola pflückt sich einen Flankenball mit der rechten Hand runter.

32 Sowohl Lucas Vázquez, als auch Odriozola suchen in der rechten Strafraumhälfte das Dribbling gegen Estupiñán. Der Verteidiger lässt sich aber nicht endgültig abschütteln, schließlich landet der Ball bei Rubén.

30 Bislang halten sich die Angriffsbemühungen hier in Grenzen. Osasuna versucht es immer wieder mit Nadelstichen, deshalb geht Madrid noch nicht das volle Risiko ein.

25 Eine kurze Kopfballabwehr von Raúl Navas landet auf dem Fuß von Kroos, aus 22 Metern zieht der Mittelfeldmann direkt ab. Er bleibt in der Abwehrrreihe hängen.

22 Lucas Vázquez schlägt einen scharfen Flankenball von der rechten Seite in die Mitte. Raúl Navas klärt vor Luka Jović.

19 Gleich die nächste Chance für die Königlichen, Toni Kroos setzt einen Distanzschuss nur knapp neben den rechten Torwinkel.

18 Dickes Ding! Odriozola tankt sich bis zur Grundlinie durch und flankt nach innen. Raúl Navas wirft sich rein und testet den eigenen Schlussmann, Rubén klatscht das Leder weg. Es fällt vor die Füße von Jović, der es nur Zentimeter über den Kasten schickt.

14 Tolles Dribbling, schwaches Ende: Vinicius Júnior schüttelt zwei Gegenspieler an, flankt dann aber ins Toraus.

12 Real Madrid spielt gleich zwei Eckbälle kurz aus, für das Gehäuse von Rubén entsteht keine Gefahr.

10 Gelbe Karte für Eder Militão (Real Madrid)

Sein erstes Foul ist gleich ein taktisches, Eder Militão legt Brandon an der Mittellinie.

7 Mutiger Auftakt der Gäste, Brandon will die Murmel aus halblinker Position in den Strafraum lupfen. Eder Militão springt hoch und ist mit der Brust zur Stelle.

6 Auch Lillo versucht es über den rechten Flügel, erneut schafft es die Kugel nicht in den Sechzehner.

4 Rober Ibáñez schiebt über die rechte Seite an, seine Hereingabe wird schließlich von Casemiro abgefangen.

1 ...und los! Die Hausherren haben in Weiß angestoßen, Osasuna ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist De Burgo Bengoetxea, der 33-Jährige pfiff bereit beim Sieg über Levante im Bernabéu. Auf Osasuna trifft er erstmals in dieser Saison.

Im Estadio Santiago Bernabéu spielten die Madrilenen in dieser Saison bereits gegen Real Valladolid (1:1) und UD Levante (3:2). Zum Saisonauftakt kamen 62.000 Zuschauer in die Arena, am 3. Spieltag waren es nur noch 60.000 Menschen.

Gästecoach Jagoba Arrasate erwartet heute das „Osasuna der letzten Wochen.“ Das bedeutet, dass seine Elf wieder mit viel Einsatz und Leidenschaft zu Werke geht. Nur so hat man die Chance, den großen Favoriten im Titelrennen zu ärgern. „Es ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung, in der wir Willen zeigen müssen“, so Arrasate.

„Osasuna hat eine gute Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Sie ist selbstbewusst, tritt intensiv auf. Wir wissen also, auf wen wir treffen und müssen ein sehr gutes Spiel machen, um die drei Punkte einzufahren“, sagt Zinedine Zidane vor der heutigen Partie.

In den letzten Duellen mit Madrid zeigte sich Osasuna nur selten als Favoritenschreck. Der letzte Sieg wurde 2011 gefeiert, im Bernabéu holte man zuletzt im Jahr 2004 drei Punkte.

Real Madrid startete mit drei Siegen und zwei Unentschieden in die Spielzeit 2019/2020. Zuletzt feierten die Königlichen einen 1:0-Auswärtserfolg beim Tabellenführer FC Sevilla. Auch Osasuna ist in dieser Saison noch ungeschlagen, trotzdem steht man nur auf Rang zehn. Auf einen Auftaktsieg in Leganés folgten wir Unentschieden, unter anderem gegen den FC Barcelona (2:2).