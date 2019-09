10 Kieran Trippier kommt für ein taktisches Foul an Eden Hazard gerade noch ohne Verwarnung davon.

9 Atletí schaltet blitzschnell um. Aus der eigenen Hälfte spielt Vitolo einen tollen Heber in den Lauf von João Félix, der frei auf den Kasten zuläuft und aus halbrechter Position abschließt. Aus zehn Metern schiebt er das Leder nur knapp am langen Eck vorbei!

7 Erstmals befinden sich die Königlichen im Vorwärtsgang. Nacho kommt mit einer Flanke von links aber nicht durch.

5 Es geht gleich hitzig zur Sache. João Félix bekommt im Zweikampf mit Sergio Ramos die Schulter ab. Mit einer Handbewegung fordert der Real-Kapitän den Portugiesen zum Aufstehen auf.

4 Im Anschluss an die Aktion geht Trippier zu Fall. Nach einem Zweikampf mit Eden Hazard ist der Engländer wohl unglücklich aufgekommen.

3 Die Hausherren dürfen auf dem linken Flügel zu einem ersten Freistoß antreten. Die Hereingabe von Kieran Trippier wird aber schon am kurzen Eck abgefangen.

2 Thibaut Courtois bekommt bei seinem ersten Ballkontakt Pfiffe zu hören. Zwischen 2011 und 2014 lief der belgische Keeper für Atlético auf.

1 Diego Costa führt den Anstoß aus, die Colchoneros befinden sich zuerst in Ballbesitz!

1 Spielbeginn

Für den Unparteiischen ist es das erste Derbi madrileño. Sergio Ramos und Koke hingegen standen sich bei der Seitenwahl schon oft gegenüber.

José González González führt die Mannschaften auf das Feld, im Wanda Metropolitano herrschen eine tolle Atmosphäre und zu später Stunde noch angenehme Temperaturen!

Zinédine Zidane muss heute verletzungsbedingt auf Ferland Mendy und Marco Asensio verzichten. Rodrygo, der am Mittwoch gegen Osasuna seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Königlichen erzielte, muss weiter auf seinen nächsten Einsatz warten – für die heutige Partie wurde er nicht mal in den Kader berufen. Auf Seite der Colchoneros muss Álvaro Morata passen, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte aus dem Mallorca-Spiel gesperrt fehlt.

In der abgelaufenen Spielzeit blieb das Hinspiel im Bernabéu torlos. In der Rückrunde ging Real allerdings mit 3:1 im Wanda Metropolitano als Sieger vom Platz. Casemiro, Ramos vom Punkt und Bale erzielten die Treffer für die Königlichen, während dem mittlerweile nach Barcelona abgewanderten Griezmann nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelang.

An das letzte Aufeinandertreffen wird man sich auf beiden Seiten noch gut erinnern. Mit 7:3 setzte sich Atlético in einem Testspiel im Sommer durch. Der letzte Ligasieg der Colchoneros ist allerdings schon eine Weile her, im Februar 2016 gewann Atletí mit 1:0 im Santiago Bernabéu.

Die Colchoneros konnten sich unter der Woche vom ersten Durchhänger in der Liga erholen. Einer 0:2-Niederlage bei Real Sociedad und einem torlosen Remis gegen Celta Vigo ließ Atletí ein 2:0 auf Mallorca folgen. In die Königsklasse startete das Team von Diego Simeone mit einem 2:2 gegen Juventus.

Doch im Falle einer heutigen Niederlage könnte das Panorama schon wieder ganz anders aussehen. Neben dem derzeit einen Punkt schlechter platzierten Atlético könnte am Ende des Spieltags auch Real Sociedad vor den Königlichen stehen. Barcelona wäre nach dem 2:0-Erfolg in Getafe am Nachmittag bis auf einen Punkt dran.

Real Madrid grüßt nach drei Ligasiegen in Folge von der Tabellenspitze. Durch die Erfolge am vergangenen Wochenende in Sevilla (1:0) und unter der Woche zuhause gegen Osasuna (2:0) konnte das Team von Zinédine Zidane die 0:3-Schlappe von Paris zum Auftakt der Champions League-Gruppenphase vorerst vergessen machen.