38 Was haben wir von der Phase vor der Halbzeit noch zu erwarten? Aktuell verflacht das Geschehen auf dem Rasen wieder zu einem guten Stück. Es ist wenig Tempo in der Begegnung.

35 Gelbe Karte für Bruno (Getafe CF)

Luis Suárez läuft auf Bruno auf. Wohl auch wegen der taktischen Beweggründe sieht der Verteidiger Gelb.

32 Allzu lange ist es zur Pause nicht mehr. Das Remis geht alles in allem völlig in Ordnung, auch weil der Europa-League-Teilnehmer sich keineswegs versteckt. Gegen diese Katalanen ist durchaus mehr drin.

29 Barcelona schwimmt! Busquets und Piqué lassen sich durch das extrem hohe Pressing beeindrucken. Über Umwege gelangt die Kirsche letztlich zu Jason, der sie aus halbrechter Position und 20 Metern drüber feuert. Dann gibt es eine Trinkpause.

28 Nach Jason-Freistoß aus dem rechten Halbfeld hat Mata aus rechten acht Meter etwas glücklich die Abschlusschance. Gerade so wird er noch geblockt, die folgende Ecke bleibt ertraglos.

25 Die Begegnung ist geprägt von einigen intensiven Zweikämpfen. Trotzdem gibt es so eine Art Spielfluss, ohne dass dieser immer zu größeren Möglichkeiten führt. Insgesamt ein 0:0 der etwas besseren Sorte.

22 Ganz knappe Nummer! Luis Suárez drischt die Pille aus leicht halbrechten 20 Metern knallhart unten links vorbei. Da wird David Soria tief durchatmen.

21 ter Stegen rettet seine Mannschaft vor dem Rückstand! Nach schnellem Direktpassspiel taucht Ángel am linken Fünfmeterraumeck vor dem deutschen Keeper auf. Der macht sich aber ganz groß und wird vom Angreifer angeschossen. Gut pariert vom Ex-Gladbacher.

19 Trotzdem könnte insbesondere vom Titelverteidiger noch mehr kommen. Die Verunsicherung der letzten Wochen und Auswärtsniederlagen ist ihm anzumerken.

16 de Jong chippt die Kugel aus dem linken Mittelfeld in den Halbraum zu Suárez. Der Uruguayer dringt in den Sechzehner ein und schiebt sie aus zehn Metern knapp am langen Pfosten vorbei. Wohl zu Recht wird aber auf Abseits entschieden.

15 Nach einer Viertelstunde hat die Partie also endlich die nötige Fahrt bekommen. Getafe weiß durchaus zu gefallen, bringt Barca aber noch zu selten in die Bredouille.

12 Nun auch der FCB! Nyom vertändelt das Spielgerät auf der linken Abwehrseite extrem leichtfertig gegen Carles Pérez. Der Flügelflitzer zieht aus spitzem Winkel nach innen und aus elf Metern leicht halbrechter Position ab. David Soria wehrt nach vorne ab, dann bereinigt seine Vordermannschaft die Situation.

10 Denkste! Nach flacher Hereingabe von rechts von Jason zieht Ángel direkt aus halbrechten zwölf Metern ab. Dabei drischt er die Murmel aber klar drüber.

10 Das ist schon ein erschreckend harmloser Start auf beiden Seiten. Nur ganz selten traut sich eine Mannschaft so wirklich in des Gegners Hälfte. Von Chancen sind wir weit entfernt.

7 Nach wir vor passiert in der Madrider Vorstadt sehr wenig. Die Valverde-Elf tut sich noch äußerst schwer. Gegen diese kompakte Defensive muss sie erstmal eine Lösung finden.

4 Ruhiger Auftakt in Getafe. Beide Teams bekommen noch nichts Kreatives auf die Kette. So spielt sich vieles im Mittelfeld ab.

1 Auf geht's!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Jesús Gil Manzano. Der 35-Jährige kommt 2019/2020 zu seinem vierten Einsatz, mit beiden Teams kam er in dieser Spielzeit noch nicht in Kontakt. An den Seitenlinien unterstützen ihn Ángel Nevado Rodríguez Javier Martínez Nicolás.

Getafes Bilanz gegen den FCB liest sich indes grausam. In 32 Vergleichen gelangen nur drei Siege, der letzte davon zuhause im November 2011 (1:0). Damals hieß der gegnerische Trainer noch Pep Guardiola. Ansonsten reihen sich sechs Unentschieden und 32 Niederlagen in diese Bilanz ein. Auch in der Vorsaison gab es keine Schnitte (0:2 auswärts, 1:2 vor eigenem Publikum).

Zu allem Überfluss kommt auch noch hinzu, dass der frisch gekürte Weltfußballer des Jahres 2018 Lionel Messi ausfällt. Coach Ernesto Valverde sprach nach der Partie gegen Villareal zwar noch davon, dass “es wohl nichts Schlimmeres ist. Die Auswechslung zur Halbzeit war eine Vorsichtsmaßnahme“. Eine Zerrung im linken Adduktorenbereich zwingt La Pula allerdings doch zum Verzicht. “Wenn Messi etwas passiert, halten alle anderen die Luft an, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen“, so Valverde, der nun im Offensivbereich umbauen muss.

Auf der anderen Seite gleicht der Saisonanfang einer kleineren Katastrophe. Direkt zu Beginn unterlagen die Katalanen bei Athletic Bilbao (0:1), deklassierten anschließend daheim Real Betis (5:2). Nach einem enttäuschenden Remis bei CD Osasuna (2:2) folgte wieder ein überzeugender Heimdreier (5:2 gegen Valencia). Allerdings ging die Auswärtsmisere weiter: Vor einer Woche verloren sie beim Granada CF (0:2), siegten zuhause wiederum gegen den FC Villareal (2:1). Unterm Strich steht erst ein Zähler aus drei Begegnungen auf fremden Platz.

Trainer José Bordalás sieht durchaus die Chance, heute gegen den amtierenden Meister etwas Zählbares einzufahren: “Als Barcelona hast du immer den Auftrag, zu gewinnen, weil das eine große Mannschaft ist. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das zu unterbinden“. Der 55-Jährige will dabei nicht auf eine Punkteteilung setzen. Als Übungsleiter habe er immer nur einen Sieg im Kopf. “Wir wissen, dass es schwieriger wird, wenn ein Team aus dieser Größenordnung zu uns kommt. Aber wir sind gut drauf“.

Schauen wir uns zunächst den Underdog an. Getafe als Vorjahresfünfter und damit Europa-League-Teilnehmer erwischte einen mäßigen Start in die neue Spielzeit. Nach der Auftaktpleite bei Atlético Madrid (0:1) gab es gleich drei Remis in Folge (je 1:1 zuhause gegen Athletic Bilbao, CD Aláves und auswärts bei Real Betis). Erst vor sieben Tagen wurde der Sieglos-Fluch beim Heimerfolg über Espanyol Barcelona gebrochen (4:2). Während der vergangenen Englischen Woche hieß es beim FC Valencia aber wieder Unentschieden (3:3).