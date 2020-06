Lucas Ocampos trifft das Aluminium ! Der Argentinier zieht von rechts in den Sechzehner ein und setzt das Leder aus spitzem Winkel an die Außenseite des Winkelecks!

Wieder trifft Munir den Ball nicht richtig! Diesmal versucht es der frühere Barça-Angreifer nach flacher Reguilón-Hereingabe von links per Direktabnahme, schiebt das Leder aber nur vor die Füße eines Verteidigers.

Antonio Mateu Lahoz pfeift das Derby an, LaLiga ist zurück!

Außerdem darf Betis eine Menge Selbstvertrauen aus dem letzten Ligaspiel vor der Corona-Pause schöpfen: Mit 2:1 setzte sich das Team von Rubi am 8. März gegen Real Madrid durch und sorgte dafür, dass die Königlichen die dreimonatige Unterbrechung nicht als Tabellenführer verbrachten. Sevilla hatte am letzten Spieltag 2:2 bei Atlético gespielt.

Die letzten beiden direkten Duelle konnte Sevilla für sich entscheiden. Im April vergangenen Jahres feierten die Weiß-Roten einen 3:2-Heimerfolg, im November gelang auswärts mit 2:1 ebenfalls ein dreifacher Punktgewinn. Dafür werden sich die Béticos an ihren letzten Auswärtssieg noch genau erinnern: Im Januar 2018 setzten sie sich im Sánchez Pizjuán mit 5:3 durch.

Beide Trainer können personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch Sevillas Offensivmann Lucas Ocampos, der in den letzten Tagen mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, ist heute von Beginn an dabei. In der laufenden Spielzeit hat der Argentinier schon zehn Tore auf dem Konto.