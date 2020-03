45 Halbzeitfazit

Real Betis geht mit einem 1:1 gegen Real Madrid in die Kabine. Nach einem mäßigen Beginn von beiden Seiten ergriffen die Gastgeber erstmals die Initiative und prüften die stabile Hintermannschaft der Madrilenen ernsthaft. Das folgerichtige 1:0 durch Sidnei kurz vor der Pause konnte der spanische Rekordmeister allerdings durch einen berechtigen Elfmeter mit dem Pausenpfiff ausgleichen. Alles in allem muss die Elf von Zinedine Zidane vor allem nach vorne druckvoller werden, um die Tabellenführung wieder zurückzuerobern. Betis wird mit dem Punkt sicherlich leben können.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Real Madrid, 1:1 durch Karim Benzema

Der Franzose verwandelt das Ding sicher links unten im Eck.

45 Elfmeter für die Gäste! Die Königlichen spielen die Pille von links in den Strafraum, dort kommt das Ding zu Marcelo, der beim Abschluss von Sidnei von den Beinen genommen wird - den muss man geben.

43 Eine durchaus verdiente Führung für die Gastgeber in den letzten Minuten, die Andalusier konnten das Spiel immer stärker an sich reißen und sich Chancen erarbeiten. Jetzt muss Real Madrid zielstrebiger werden.

40 Tooor für Real Betis, 1:0 durch Sidnei

Mit einem Hammer fällt das 1:0! Aufregung im Real-Strafraum nach einem Abschluss von Fekir, Sergio Ramos vertändelt die Pille unnötig, bevor der Ball über Umwege in den rechten Strafraum zu Sidnei kommt, und der haut das Leder eiskalt und zur Überraschung aller perfekt in den rechten Winkel - keine Chance für Courtois!

37 Klasse Reaktion von Courtois! Über die linke Seite hat Betis plötzlich viel Raum, Joaquín spielt halbhoch in die Mitte zu Fekir, der das Ding technisch anspruchsvoll volley nimmt und genau links oben ins Eck getroffen hätte, aber die Pranke von Courtois ist dazwischen!

33 Immerhin schaffen es die Gastgeber nun, eigene Offensivaktionen zu kreieren und Real Madrid gleichzeitig vom eigenen Tor wegzuhalten. Aber viel springt nach wie vor nicht dabei heraus.

30 Riesenchance für Betis, aber das war kläglich! Bei einem Freistoß wirkt Real Madrid kurzzeitig ungeordnet, von Eder Militão springt die Pille direkt zum völlig freistehenden Bartra, der am Fünfer nur noch einnicken muss - und den dann aber weit über das Tor bugsiert. Den muss eigentlich einfach nur versenken!

27 Casemiro scheint sich bei seinem eigenen Foul an Fekir selbst verletzt zu haben - seine Grätsche hat ihm einen Schlag auf das eigenen Knie beschert.

24 Die Gastgeber können sich nun wieder etwas besser befreien, aber die Versuche, auch mal abzuschließen, scheitern regelmäßig bei Betis. Eine Ecke misslingt völlig und landet auf der anderen Seite im Seitenaus.

21 Guardado hat einen Schlag abbekommen und muss kurz an der Seitenlinie behandelt werden, aber vermutlich kann es für den Ex-Leverkusener und Leistungsträger der Béticos weitergehen.

18 Betis kann noch gar keine Offensivaktion vorweisen - angesichts der extrem sattelfesten Abwehr der Königlichen ist das allerdings auch kein Wunder. Wackel-Real ist mittlerweile Geschichte.

16 Erste gute Chance des Spiels! Die Madrilenen können sich mal etwas in der gegnerischen Hälfte festsetzen - Vinicius bekommt den Ball aus dem Halbfeld auf die linke Seite, geht nochmal nach innen aber sein Abschluss in die kurze E ke geht knapp am Pfosten vorbei.

13 Die Gäste haben in den letzten Jahren ganze dreimal 5 oder mehr Tore in diesem Stadion gegen Betis erzielt. Nach einem derartigen Torfestival sieht es momentan allerdings nicht aus.

10 Noch keine Highlights in Andalusien, das Spiel findet mehrheitlich im Mittelfeld statt. Nun kommt mal ein hoher Ball von Modric aus dem Halbfeld, aber Marcelo verpasst völlig.

7 Die Gäste probieren es nun mit schnellen überfallartigen Gegenstößen, bleiben da aber auch oft hängen. Betis ist hinten grundsätzlich anfällig, hat aber vorne zu Hause mit die meisten Treffer der Liga erzielt.

3 Betis hält gut dagegen in den ersten Minuten, Real lässt es zunächst auch eher ruhig angehen und drängt nicht direkt auf den Premierentreffer.

1 Der Ball rollt unter toller Stimmung im Benito Villamarín - die Gastgeber in Grün und Weiß, die Gäste in dunkelblauen Auswärtstrikots.

1 Spielbeginn

"Betis ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, die sehr gut spielen kann, aber bisher zu wenige Punkte für ihr Potenzial geholt hat. Das wird ein sehr körperbetontes Spiel, deshalb müssen wir taktisch optimal agieren", stellt Übungsleiter Zidane im Vorfeld bereits fest. Die Partie nach dem Clásico könnte auch psychisch entscheidend sein für den weiteren Saisonverlauf, schließlich könnte ein erneuter Verlust der Tabellenführung zu diesem Zeitpunkt der Saison mental nur ganz schwer zu verarbeiten sein.

Nicht unwahrscheinlicher macht einen Sieg der besten Auswärtsmannschaft der Liga, dass Real Betis selbst derzeit schwer in der Krise steckt. Trainer Rubi steht nach sechs Ligapartien in Folge ohne Sieg bereits scharf in der Kritik - er benötigt dringend einen couragierten Auftritt seiner Elf, um Argumente für eine Weiterbeschäftigung zu sammeln. Das Abrutschen ins untere Mittelfeld überrascht viele in Spanien, schließlich besitzt Betis einen personell starken Kader, der mit Stars wie Fekir, Canales oder Joaquín durchaus um den europäischen Wettbewerb mitspielen müsste.

Nicht nur die Statistik spricht heute klar für die Königlichen: Real Madrid hat die letzten drei Gastspiele bei den Béticos gewonnen und darüber hinaus in dieser Ligasaison schon ganze 17-mal zu Null gespielt. Letzteres ist vor allem Thibaut Courtois zu verdanken, der in dieser Spielzeit endlich richtig in Madrid angekommen zu sein scheint und überragende Leistungen abliefert. Auf Basis der besten Hintermannschaft der Liga will Real das alte Sprichwort "Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften" in diesem Jahr wieder wahr werden lassen.

Nach dem grandiosen Sieg im Clásico und der damit einhergegangenen Eroberung der Tabellenführung letzte Woche müssen die Königlichen nun im normalen Ligaalltag nachlegen, um den Traum der ersten Meisterschaft seit 2017 weiterzuverfolgen. Durch den schmeichelhaften Erfolg Barcelonas gestern gegen Real Sociedad benötigen die Madrilenen alle drei Punkte aus dem Benito Villamarín, um auch nach diesem Spieltag weiterhin Tabellenführer in LaLiga zu bleiben.