In einer guten Viertelstunde geht es rund. Freuen wir uns auf ein intensives und spannendes Match!

Geleitet wird das Topspiel von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz. An den Seitenlinien assistieren ihm Pau Cebrián Devís sowie Iker De Francisco Grijalba.

Vorab noch ein paar Leckerbissen für alle Zahlenfans: Real wartet seit dem 31. Spieltag der Saison 2015/2016 auf einen Erfolg im spanischen Klassiker (2:1 in Barcelona). Vergangene Saison gingen die Königlichen sogar mit 1:5 und 0:1 baden. Im eigenen Stadion hat der Rekordmeister zuletzt 2014/2015 gegen den FCB gewonnen (3:1).

Mitte Dezember gab es lediglich ein 0:0 im Hinspiel. An diesem Abend versprechen sich Fußballfans auf der ganzen Welt natürlich mehr Action. Die Blancos benötigen diesen Prestigesieg, um aus dem Tief zu kommen, und die Katalanen selbst könnten mit einem Erfolg ihren Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen.

"Der Clásico ist immer für uns alle etwas sehr Besonderes. Wir fiebern dem Spiel stets entgegen, wissen aber auch, was da auf uns zukommt. Natürlich möchten wir jedes Spiel gewinnen. Beim Clásico kommt es letztlich einfach darauf an, das Spiel zu genießen und die Vorgaben des Trainers umzusetzen", fasste Barça Keeper Marc-André ter Stegen zusammen. Sein Klub hat sich nach dem Copa-Aus (0:1 in Bilbao) gefangen und drei Ligasiege in Folge eingefahren.

Damit hätte sich ein großes Thema bei den Hausherren bereits geklärt. Nach der jüngsten CL-Pleite gegen City wurde Kritik an Zidane laut, der Mittelfeldregisseur Toni Kroos nicht bedacht hatte. An diesem Abend steht der Ex-Münchner wieder in der Startelf. "Wenn es ein schlechtes Ergebnis gibt, wird immer etwas gesucht. Wir haben nicht verloren, weil Toni nicht dabei war. Das kann schon passieren", so Zidane nach dem City-Spiel. Kroos spiele zur Zeit sehr gut, "und wird das weiterhin tun".

Entsprechend sprach Reals Trainer Zinédine Zidane vor dem Kracher von einem "heiklen Moment", in dem sich seine Mannschaft gerade befinde. "Aber der Clásico gibt uns die Chance, die Dinge zu ändern. Wir haben einen schlechten Lauf, aber wir ziehen uns selbst da raus. Sonntag haben wir die Chance dazu", erklärte der Franzose weiter. Aktuell führt Barcelona die Primera División mit 55 Punkten vor Madrid (53) an. Allerdings sind auch erst 25 von insgesamt 38 Spieltagen absolviert.

Nach drei Heimspielen und insgesamt fünf Begegnungen ohne Sieg befinden sich die gastgebenden Madrilenen in einer hausgemachten Krise. Vergangenen Spieltag verlor das Starensemble von Zinédine Zidane die Tabellenführung wieder an den Titelverteidiger. Während Real mit 0:1 bei Levante UD verlor, feierte Barça ein 5:0-Schützenfest gegen SD Eibar. In der Champions League verlor Real vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen Machester City. Barcelona kam im Achtelfinal-Hinspiel nicht über ein 1:1 bei SSC Napoli hinaus.