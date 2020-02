36 Gut gesehen vom Schiedsrichtergespann! Beim langen uckerpass von Sergio Ramos steht Isco im verbotenen Raum. Levante lässt viel Platz hinter der Abwehrkette und spielt mit dem Feuer.

35 Gelbe Karte für Roger (Levante UD)



35 Glück für Eden Hazard, dass er nach einem rüden Offensivfoul gegen Nikola Vukčević keine Verwarnung kassiert. Aktuell passiert sonst nicht viel auf dem Rasen.

32 Naja! Luka Modrić nimmt das Leder mit der Brust an, lässt es ein Mal aufticken und zieht dann aus zentralen 20 Metern ab. Das Ding rauscht über den Querbalken.

31 Schön, dass sich der Tabellen-13. nicht versteckt und dem Rekordmeister freiwillig das Feld überlässt. Individuell sind die Königlichen natürlich besser, doch Levante kommt über Aggressivität und mannschaftliche Geschlossenheit.

29 Zum Teil stehen die heimischen Akteure mit sieben, acht Mann im eigenen Strafraum. Nach der Balleroberung schiebt Levante weit raus, wodurch Madrid viel Raum hinter den Ketten bekommt.

27 Levante UD strebt immer wieder den vertikalen Gang an. Die Elf von Paco López nimmt kein Tempo aus dem Spiel, sondern möchte Real offenbar mit den eigenen Mitteln schlagen. Es bleibt abzuwarten, wie lange der Außenseiter das Tempo halten kann.

25 Größtes Manko von Levante ist, dass der Gegner viel zu leicht in das letzte Drittel vorstoßen kann. Es fehlt an der notwendigen Gegenwehr.

24 Nun brechen die Hausherren mal über den linken Flügel durch. Raphaël Varane passt auf und blockt das Anspiel in die Zentrale. Keeper Thibaut Courtois wäre wohl aber auch zur Stelle und noch vor Borja Mayoral am Spielgerät gewesen.

22 Auffällig ist, dass die Zidane-Truppe sehr hoch rausschiebt. Durchgehend sind die Gäste um ein aggressives Gegenpressing bemüht und wollen dem Heimteam so wenig Raum wie möglich und kaum Zeit mit dem Ball lassen.

20 Über weite Strecken lassen die Hauptstädter Ball und Gegner laufen. Auf den letzten Metern werden die Aktionen aber zumeist zu schlampig gespielt. Noch fehlt Real der Killerinstinkt. Mit dem 0:0 sind die Gastgeber noch gut bedient.

18 Campaña zieht aus halbrechter Position ab. Sergio Ramos blockt den Versuch auf die lange Ecke mit dem Kopf ab. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

16 Riesenchance zum 1:0 für Madrid! Aitor Fernández geht ein paar Schritte vor faustet eine Ecke von Kroos unglaublich schwach nach vorne weg. Die Kugel flattert rechts neben den Elfmeterpunkt - genau auf den Kopf von Casemiro. Doch die 22 der Königlichen will es zu genau machen. Am Ende nickt Casemiro das Leder haarscharf links neben die Kiste.

14 ...der von Toni Kroos hereingebrachte Standard generiert keine Gefahr. Sergio Ramos begeht ein Offensivfoul an Roger.

14 Ecke Real...

13 Die favorisierten Gäste belagern den Sechzehner der Hausherren und legen ein mörderisches Tempo vor. Auf der anderen Seite bekommt der Tabellen-13. dadurch auch durchaus Kontermöglichkeiten. Hier kommt der Steilpass von Morales nicht bei Borja Mayoral an.

11 Gute Chance für Real! Plötzlich kommen die Weißen zu einem Konter. Mit einer feinen Spielverlagerung leitet Modrić den Spielzug ein. Karim Benzema wird dann von Isco steil in die Schnittstelle geschickt, trifft den Ball aus halblinken 13 Metern aber nicht richtig. Aitor Fernández pariert mit dem Fuß zur Seite. Wenige Sekunden später scheitert Modrić vom Strafraumrand.

10 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Real Madrid)



9 Eden Hazard ist in dieser Szene etwas zu ballverliebt. Von halblinker Position dringt er in den Strafraum von Levante ein. Nach mehrfachen Drehungen gibt er einen Schuss ab, den Aitor Fernández locker aufnehmen kann.

9 In der Hinrunde hat Levante zuhause mit 3:1 gegen Barcelona gewonnen und eben auch den Madrilenen einen heißen Fight geliefert. Mal sehen, was es in diesem Spiel gibt.

7 Nein! Borja Mayoral versucht sein Glück über den rechten Flügel, kommt jedoch nicht gegen den wachsamen Marcelo an. Hinten stehen die Königlichen kompakt.

6 Hazard bedient Luka Modrić, aber er verliert die Kugel schnell wieder. Madrid erobert die Pille zurück und Karim Benzema hat nach einem Isco-Zuspiel rechts ein wenig Platz. Sein Schuss aus spitzen 13 Metern stellt Aitor Fernández indes vor keine Probleme.

5 Abwehrchef und Kapitän Sergio Ramos geht nach einem Duell mit Roger im Halbfeld zu Boden und zeigt an, sich verletzt zu haben. Doch dann steht der Spanier schnell wieder auf den Beinen und fordert vom Schiedsrichter wohl eine Strafe gegen Roger. Diese gibt es zu Recht nicht.

4 Levante beginnt durchaus mutig und engagiert. Zumindest behaupten Morales das Spielgerät ordentlich und lassen den Gegner ein wenig laufen. Die großen Raumgewinne gibt s auf beiden Seiten noch nicht.

2 Morales dringt rechts in den gegnerischen Sechzehner ein, bleibt mit seinem Passversuch allerdings bei Marcelo hängen.

2 Aitor Fernández kommt früh genug aus seinem Kasten und kloppt ein Zuspiel der Gäste vom zentralen Strafraumeck Richtung Mittelkreis.

1 Geleitet wird die abendliche Partie von Alejandro Hernández Hernández. An den Seitenlinien assistieren ihm José Naranjo Pérez sowie José Alcoba Rodríguez.

1 Und damit rein in das Geschehen! Die Gastgeber stoßen an und spielen in blauen Trikots zunächst von links nach rechts. Real agiert ganz klassisch in weißen Trikots und weißen Hosen.

1 Spielbeginn

Es wird eine Schweigeminute zu Ehren des gestern verstorbenen Levante-Stürmers Manuel Campuzano geben.

Vor ausverkauftem Haus betreten die Akteure in diesem Moment das Feld.

In ca. zehn Minuten geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf eine spannende und intensive Begegnung.

Real Madrid hat in vier Tagen ein schwieriges Match vor der Brust. Im Achtelfinale der Champions League trifft der erfolgreichste Klub Europas auf Englands Meister Manchester City. Das Rückspiel in Machester findet am 17.03.2020 statt.

Die Hausherren setzen auf ein 4-4-2, wohingegen die favorisierten Hauptstädter im 4-3-3-System auflaufen werden. In vorderster Reihe sollen es Eden Hazard, Karim Benzema und Isco richten.

Die Königlichen reisen als beste Auswärtsmannschaft der Liga zu diesem Spiel bei Levante UD. Real Madrid hat drei Auswärtssiege in Folge im Gepäck und in dieser Saison bereits 25 Punkte in fremden Stadien geholt. Insgesamt verbuchen die Madrilenen sieben Auswärtssiege und schossen dabei 21 Buden. "Wir wissen, dass jetzt der schwierigste Teil kommt und jedes Spiel noch schwieriger wird, weil wir uns dem Ende der Saison nähern", erklärte Zidane vor dem Aufeinandertreffen.

Vor diesem Spieltag thronte der spanische Rekordmeister mit 53 Punkten an der Tabellenspitze. Und zwar mit einem Pünktchen vor Titelverteidiger FC Barcelona (52). Einem 4:1-Sieg bei Osasuna ließ das Starensemble von Coach Zinédine Zidane zuletzt lediglich ein 2:2 beim FC Valencia folgen. Am Nachmittag hat der FC Barcelona vorgelegt und durch ein 5:0 gegen SD Eibar die Tabellenspitze erobert (55). Entsprechend müsste Real gleich siegen, wenn es nächste Woche als Spitzenreiter zum "Clásico" gehen soll...

Gastgeber Levante UD belegt aktuell mit 29 Punkten den 13. Rang der Primera División. Vergangenen Spieltag kassierte die Elf um Trainer Paco López eine 1:2-Niederlage bei Villarreal. Hier und heute sind die Mannen aus Valencia natürlich die klaren Außenseiter. Levante gewann sechs von neun Heimspielen. Allerdings hat Real Madrid im Ciudad de Valencia zehn von 13 Liga-Gastspielen gewonnen. Im Hinspiel blieben die drei Punkte jedoch im Bernabéu (2:3).