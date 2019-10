Wieder schlecht ausgespielt. Orellana rast durchs gegnerische Mittelfeld und hat 20 Meter zentral vor dem Kasten auf einmal ganz viel Platz. Trotz freier Schussbahn will er für Charles ablegen, das misslingt aber.

Dieser Vorsprung sitzt erstmal bei den Basken. Zwar versuchen sie es weiterhin mit extrem aggressivem Pressing. So viel Druck wie noch nach etwa zehn Zeigerumdrehungen entfachen sie momentan aber nicht.

Ganz unverdient ist diese Führung nicht. Zwar kamen die Büchsenmacher immer besser in die Partie rein. Reifer sieht die Spielanlage aber bei den Katalanen aus.

Tooor für FC Barcelona, 0:1 durch Antoine Griezmann Und dann klingelt es auf der anderen Seite! Lenglet schlägt einen langen Ball über die linke Außenbahn in den Lauf von Griezmann. Der Franzose profitiert davon, dass de Blasis wegrutscht und er damit völlig freie Bahn hat. Mit Tempo zieht er zum Tor und überwindet Dmitrović aus halblinken zehn Metern im kurzen Eck. Dabei hat er Glück, denn der Keeper war noch dran.

Pedro León! Cote wird links freigespielt und gibt prima flach nach innen an den Elfmeterpunkt. Dort läuft im Rückraum Pedro León ein und wuchtet die Kirsche deutlich drüber. Ein schöner Angriff.

Fast das Eigentor durch Lenglet! Von links saust eine gute Flanke ans lange Fünfmeterraumeck. Obwohl dort kein Gegenspieler ist, bugsiert der Franzose das Spielgerät eher schlecht als recht knapp am rechten Pfosten vorbei. Die folgende Ecke bringt keinen Ertrag.

In den ersten Minuten ist Barca richtig gut drauf. Mit schneller Mittelfeldüberbrückung setzen sie die Gastgeber ordentlich unter Druck. Besonders Suárez ist gut eingebunden.

Nicht ganz ungefährlich: Nach kurz ausgeführtem Freistoß flankt Orellana aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Sergi Enrich verpasst dort nur ganz knapp.

Aus dem Zentrum der eigenen Hälfte spielt Busquets einen flachen Vollypass in den Mittelkreis zu Suárez. Der Uruguayer leitet ebenfalls wunderschön direkt nach rechts in den Lauf von Messi weiter. La Pulga allerdings wird wegen Abseits zurückgepfiffen - zu Unrecht. Das wäre sonst ein aussichtsreicher Angriff geworden.

Auf geht's in Nordspanien.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Mario Melero López. Der 40-Jährige ist seit sechs Jahren fester Bestandteil der Primera División und kommt in der laufenden Spielzeit zu seinem fünften Einsatz. Dabei erwies er sich zu Beginn der neuen Saison beim 1:2 der Büchsenmacher bei RCD Mallorca nicht gerade als Glücksbringer. Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Manuel Torre Cimiano und José Martínez Serrato.

Seit Eibars Präsenz in der ersten spanischen Liga duellierten sich beide Mannschaften zehn Mal miteinander, wobei sich die Basken bei neun Niederlagen nur ein Remis erkämpfen konnten. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison gab es vor eigener Kulisse ein 2:2. Ansonsten regnet es durchschnittlich nur 0,6 Tore und mehr als drei Gegentreffer pro Match gegen die Katalanen – eine verheerende Bilanz.

Trainer Ernesto Valverde lobt in branchenüblicher Manier zunächst den Gegner, dessen “offensichtlichste Waffen Druck und Intensität“ seien. “Das machen sie sehr gut. Sie verkomplizieren jedem Team das Leben, weil sie mit Risiko agieren, jedoch kontrolliert“, führt der 55-Jährige aus. Sein Ziel sind naturgemäß aber die drei Zähler, die im Kampf um die Meisterschaft fest eingeplant sind. Der Übungsleiter hebt in diesem Zusammenhang besonders die “Reaktion“ vor, die seine Mannschaft auf die mitunter enttäuschenden Resultate abgeliefert habe, denn “die Fähigkeit, nach Rückschlägen aufzustehen, ist das Wichtigste“.

Auf der Gegenseite sieht die Lage inzwischen wieder entspannter aus. Nach bitteren Pleiten unter anderem bei Athletico Bilbao zum Saisonauftakt (0:1) und beim FC Granada (0:2) stehen aktuell vier Pflichtspieldreier in Serie zu Buche, darunter gegen durchaus klangvolle Vereine wie Inter Mailand in der Champions League (2:1) oder den FC Sevilla in La Liga (4:0). Trotzdem steht gerade die Stabilität auf fremdem Rasen (erst ein Sieg aus vier Begegnungen) auf wackligen Füßen.