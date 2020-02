Getafe macht in den Anfangsminuten den spritzigeren Eindruck. Um ein Haar gelingt Molina ein Doppelpass mit Cucurella, der erfahrene Angreifer wäre frei durch gewesen.

Nun nimmt Cucurella auf links Tempo auf. Um ein Haar kommt er im Laufduell an Sergi Roberto vorbei, der Unparteiische pfeift jedoch das Offensivfoul.

Nach einem Ballverlust der Hausherren schalten die neongelb gekleideten Gästen blitzschnell um. Der Pass von Cucurella in die Spitze zu Jaime Mata überquert allerdings die Torauslinie.

Guillermo Cuadra pfeift die Begegnung bei strahlendem Sonnenschein an, Lionel Messi führt den Anstoß aus!

Im Camp Nou konnten die Azulones gar noch nie gewinnen. Gelingt heute die Überraschung? In wenigen Minuten geht es los!

Die Bilanz der letzten Direktbegegnungen spricht allerdings klar für den FCB. Die letzten drei Partien gingen allesamt an die Katalanen, das Torverhältnis der letzten zehn Spiele steht bei 22:2. Der letzte Getafe-Sieg gegen Barcelona datiert aus dem November 2011. Juan Valera erzielte damals den einzigen Treffer gegen das von Pep Guardiola trainierte Team.

Getafe gewann am vergangenen Samstag gar mit 3:0 gegen Valencia und hat durch das gestrige Unentschieden vom Stadtrivalen Atlético (2:2 gegen denselben Gegner) heute die Chance, den dritten Platz zu festigen. Die Azulones befinden sich nach einer Serie von vier Siegen in Folge auf bestem Wege, ihre im Vorjahr aufgestellte beste Saisonplatzierung (fünfter Rang) noch zu überbieten und sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren.

Der Auswärtsdreier war Balsam für die Seele der Katalanen, die nach dem Pokal-Aus vor anderthalb Wochen nur noch an zwei Fronten kämpfen und in der Liga weiterhin drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid haben. Heute könnte die Setién-Elf vorübergehend die Spitze erklimmen, denn die Königlichen sind erst morgen um 21 Uhr zuhause gegen Celta Vigo im Einsatz.

Am vergangenen Wochenende waren beide Teams siegreich. Der FC Barcelona hatte in Sevilla allerdings deutlich mehr Mühe und setzte sich nur knapp mit 3:2 bei Real Betis durch. Zwischenzeitlich lagen die Grün-Weißen gar in Führung, Messi hatte mit drei Torvorlagen jedoch großen Anteil daran, dass Barça die Partie noch drehte.