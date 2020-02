35 In dieser Phase mischt der Außenseiter etwas besser mit. Einen zweiten Torabschluss nach dem Treffer zum 0:1 bekommen die Galicier nicht auf die Reihe.

33 Da im Strafraum bislang kein Durchkommen ist, die Real-Spieler immer wieder hängen bleiben, probiert es Gareth Bale eben mal aus der Distanz. Der Linksschuss fliegt rechts am Kasten von Rubén Blanco vorbei.

30 Jetzt nisten sich die Gastgeber wieder energisch in der gegnerischen Hälfte ein. Der Druck nimmt ein wenig zu, doch noch halten die Gäste stand. Allerdings gehen die Bälle stets recht schnell verloren. Entlastung ergibt sich so natürlich nicht.

27 Celta Vigo bringt durchaus spieltechnisches Potenzial mit. In die Waagschale werfen die Männer von Óscar García das nur sehr selten. Ausflüge nach vorn finden nur sehr sporadisch statt.

25 Nach einem Pass von Dani Carvajal versucht es Karim Benzema rechts in der Box mit einer gewitzten Finte. Mehr als eine weitere Ecke kommt dabei nicht raus. Und die Standards der Königlichen beschwören auch weiterhin keine Gefahr herauf.

23 Toni Kroos darf weiter Ecken üben. Zwei weitere Hereingaben unmittelbar nacheinander werden von den Gästen per Kopf geklärt. Dieses Schicksal erleidet dann auch eine Flanke von Marcelo. Noch also stehen die Galicier hinten richtig gut.

21 Zudem ist Kross natürlich immer auch bei den Ecken im Einsatz. Seit Ziel ist dabei regelmäßig Sergio Ramos. Doch bei dieser Hereingabe von der linken Seite setzt sich der Real-Kapitän im Sechzehner zu forsch ein und bekommt das als Offensivfoul abgepfiffen.

19 Aus dem rechten Halbfeld flankt Toni Kroos auf den Punkt, serviert Karim Benzema den Ball glänzend. Doch der Angreifer bekommt am linken Torraumeck die Ballannahme nicht hin. So wird der Winkel spitz. Und da ist auch schon die Grundlinie. Chance vertan!

17 Casemiro probiert aus Mangel an Lücken mit einem Distanzschuss. Der Versuch mit dem rechten Fuß liegt nicht so schlecht. Letztlich muss Rubén Blanco nicht eingreifen, denn der Ball fliegt über die Querlatte.

14 Über die linken Seite macht Real das Spiel schnell. Marcelo flankt aus vollem Lauf. Am Torraum lauert Karim Benzema. Doch Rubén Blanco ist aufmerksam und schnappt dem französischen Stürmer den Ball vor der Nase weg.

12 Noch tun sich nicht wirklich Lücken auf für den Favoriten. Es ist also auch eine Menge Geduld nötig, denn Celta Vigo wird sich nun erst recht hinten rein stellen.

10 Eine Flanke von Eden Hazard erwischt Casemiro in zentraler Position mit dem Kopf, schädelt die Pille allerdings rechts am Gehäuse von Rubén Blanco vorbei.

9 Im Anschluss ergreifen die Hausherren wieder das Zepter. Dabei agieren die Männer von Zinédine Zidane nicht hektisch. Die Königlichen sind sich ihrer Stärke bewusst und wissen, dass noch genügend Zeit ist, die Sache zu korrigieren.

7 Tooor für Celta Vigo, 0:1 durch Fedor Smolov

So lullen die Gäste den Favoriten ein. Und plötzlich stößt Vigo zu. Iago Aspas spielt den Ball durch die Schnittstelle. Keiner passt auf Fedor Smolov auf. Die Leihgabe aus Moskau bricht frei durch und schiebt den Ball von der Strafraumgrenze überlegt mit dem rechen Fuß ins rechte untere Eck. So erzielt der Russe sein erstes Tor in der spanischem Liga.

6 In dieser Phase führen die Galicier tatsächlich mal eine ganze Zeit lang den ball in den eigenen Reihen. Das geschieht um die Mittellinie herum. Real aber funkt nicht dazwischen.

4 Über eine Standardsituation geraten die Gäste erstmals in die gegnerische Hälfte. Der lang geschlagene Freistoß findet im Sechzehner keinen Abnehmer. Stattdessen ist Thibaut Courtois zur Stelle und schnappt sich das Kunstleder.

3 Sofort übernimmt Real das Kommando, nistet sich bereits dauerhaft in der gegnerischen Hälfte ein. Zum Abschluss kommen die Königlichen zunächst nicht.

2 Nach einem sonnigen Tag trübt noch immer keine Wolke den Himmel über Spaniens Hauptstadt. Die Temperaturen sind auf 13 Grad gesunken. Zum Fußball spielen sind das sehr gute Bedingungen – insbesondere auf diesem gepflegten Rasen im Bernabéu.

1 Spielbeginn

Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Sergio Ramos und Iago Aspas stehen zur Platzwahl bereit. Die Münze fällt zugunsten des Letzteren, der sich entscheidet, so stehen zu bleiben. Damit bekommen die Hausherren den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Javier Alberola Rojas betraut. Der 28-Jährige Referee leitet seine 52. Partie in Spaniens Fußball-Oberhaus und wird dabei unterstützt durch die Assistenten Iván Hernández Ramos und Marcos Cerdán Aguilar.

Im Übrigen fand die Hinrundenpartie am 1. Spieltag statt. Einst im August behielt Real zum Saisonauftakt in Vigo mit 3:1 die Oberhand. Karim Benzema, Toni Kroos und Lucas Vázquez hatten damals für die beruhigende Führung gesorgt. Der Ehrentreffer durch Iker Losada in der Nachspielzeit kam viel zu spät.

Real ist übrigens jüngst ebenfalls im Pokal gescheitert – im Viertelfinale vor heimischem Publikum gegen Real Sociedad (3:4). Dafür holten die Madrilenen im Januar den Titel in der Supercopa gegen Valencia und im Finale gegen Atlético (Elfmeterschießen). Und natürlich steht demnächst das Achtelfinale in der Champions League gegen Manchester City an.

Celta Vigo ergatterte in der Fremde erst einen Sieg und spärliche sechs Zähler. Diesen Dreier fuhr man Ende November beim FC Villarreal ein (3:1). Seither setzte es drei Niederlagen – zuletzt mit 0:1 beim FC Valencia sowie dazwischen ein 1:1 in Bilbao. Die letzte Ligabegegnung entschied man zu Hause gegen den FC Sevilla mit 2:1 für sich. Die Galicier können sich übrigens voll auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren. Nach dem Aus in der 3. Runde der Copa del Rey im Januar gibt es keine Ablenkung mehr.

Ein wenig rätselhaft aber erscheint, wie der mit 19 Saisontoren zweitschwächste Angriff der Liga die beste Defensive knacken soll. Real hat bisher erst 14 Gegentreffer kassiert, trifft vorn am zweithäufigsten und ist in der Primera División daheim noch ungeschlagen. Überhaupt haben die Königlichen in LaLiga erst eine Niederlage kassiert – Mitte Oktober auf Mallorca (0:1). Seither ist man 14 Spiele lang ungeschlagen, zuletzt gab es fünf Siege in Folge.

Tabellarisch sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Der Spitzenreiter hat einen Abstiegskandidaten zu Gast. Stattliche 32 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Für Real geht es darum, nach dem 2:1-Sieg des FC Barcelona gestern gegen Getafe den Drei-Punkte-Abstand auf den aktuell punktgleichen Rivalen wiederherzustellen. Vigo hingegen steht als Achtzehnter momentan unter dem Strich, könnte die Abstiegszone aber schon mit einem Punktgewinn verlassen.

Ebenfalls drei Umstellungen nimmt Gästetrainer Óscar nach dem letzten Spiel vor. Für Hugo Mallo (Gelbsperre), Fran Beltrán und Brais Méndez (beide Bank) dürfen im Bernabéu Joseph Aidoo, Kevin und Filip Bradarić von Beginn an auflaufen.

Im Vergleich zum letzten Punktspiel gibt es auf Seiten der Königlichen drei Veränderungen. Anstelle von Ferland Mendy, Luka Modrić und Isco, die sich heute allesamt auf der Bank wiederfinden, rücken Marcelo, Toni Kroos und Eden Hazard in Reals Startelf.