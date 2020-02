58 Gabriel Paulista hat eben übrigens seine fünfte Gelbe der Saison bekommen. Nächste Woche wird er dafür aussetzen dürfen.

55 Gelbe Karte für Gabriel Paulista (Valencia CF)

Gonçalo Guedes zieht von rechts entlang der Strafraumkante nach innen und zieht ab. Zuvor soll es ein Handspiel gegeben haben. Gabriel Pauliste geht wutentbrannt auf den Schiri zu und sieht den gelben Karton.

54 Simeone nimmt einen ersten Wechsel vor. Der gelbverwarnte Renan Lodi macht für Vrsaljko Platz.

53 Einwechslung bei Atlético Madrid: Šime Vrsaljko

53 Auswechslung bei Atlético Madrid: Renan Lodi

51 Mit einer bockstarken Aktion lässt Fernan Torres Renan Lodi und Saúl am rechten Flügel stehen. Zu seinem Pech wird seine Flanke an den erste Pfosten nur zur Ecke geklärt. Diese bringt nichts ein.

49 Auch die zweiten 45 Zeigerumdrehungen beginnen wenig furios. Diesmal aber kommen die Meister von 2014 besser aus den Katakomben.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause im Marbella, der FC Valencia liegt gegen Atlético Madrid mit 1:2 zurück. Dabei ist es eigentlich kurios: Die Partie ist über weite Strecken relativ öde, dafür fallen überraschend viele Tore. Aus dem Nichts gingen die Hauptstädter in Front und verwalteten den Vorsprung gegen harmlose Fledermäuse ohne Probleme. Kurz vor der Halbzeit glich der VCF ebenfalls unerwartet aus, ehe die Rojiblancos direkt zurückschlugen. 2:1 Torschüsse aus Sicht der Gäste führen zu einer 2:1-Führung. Dennoch darf es im zweiten Durchgang noch offensiver zu Werke gehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Tooor für Atlético Madrid, 1:2 durch Thomas Partey

Madrid wartet nicht lange mit der Antwort und schlägt zurück! Party erobert die Pille im Mittelfeld und wuchtet sich dann durch die Menge. Drei Gegner können ihn nicht halten. Aus halblinker Position und 20 Metern kloppt er das Ding dann unten links ins Eck. Jauma ist machtlos.

40 Tooor für Valencia CF, 1:1 durch Gabriel Paulista

Plötzlich steht es unentschieden! Und das sah einstudiert aus: Eine weite Parejo-Ecke von rechts landet am langen Pfosten beim ungedeckten Gómez. Der Stürmer haut die Kugel einfach mal als Dropkick in die Mitte. Vier Meter zentral vor dem Kasten hält Gabriel Paulista einfach mal die Rübe rein und trifft.

39 Zwei Ecken der Küstenstädter verpuffen. Gerade, wenn spielerisch wenig geht, müssten Standards mehr einbringen. So bringen sie Atlético nicht in Gefahr.

36 Der Simeone-Elf wird es aktuell leicht gemacht, den Vorsprung zu verwalten. Sie lässt den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, machen jedoch auch selbst wenig nach vorne. Ein bisschen ist es hier Not gegen Elend.

33 Zusammen mit Carlos Soler kombiniert sich Gayà in die Box und drischt die Murmel von links flach vors Gehäuse. Bevor Gómez heranrutschen kann, ist Oblak zur Stelle und fängt die Wumme.

31 Über eine halbe Stunde ist durch. Besonders für die Blanquinegros ist das eine richtig zähe Geschichte. Offensiv tun sie sich ziemlich schwer. Spätestens in der Halbzeit wird Celdades sie wachrütteln müssen.

28 Der ruhende Ball gelangt in den rechten Sechzehnerkorridor, wo Gonçalo Guedes an Renan Lodis Leist köpft. Naturgemäß gibt es Elfmeterforderungen. Denen wird zu Recht nicht stattgegeben.

27 Nun auch mal etwas Interessantes von den Hausherren. Parejo tritt den fälligen Standard nahe der rechten Strafraumkante hoch an den Fünfer. Dort verpasst zunächst Gabriel Paulista. Im Nachgang gibt es einen Eckstoß.

26 Gelbe Karte für Renan Lodi (Atlético Madrid)

Renan Lodi kommt gegen den flankenden Wass einen Schritt zu spät. Gelb und Freistoß sind die Folgen.

24 Ansonsten bleibt festzuhalten, dass wir bisher nur eine einzige Chance sehen durften - und die führte direkt zum 0:1. Abgesehen davon stehen beide Hintermannschaften ziemlich sicher.

21 Den Fledermäusen fällt nicht viel auf diesen Rückstand ein. Mit dem Ball in den eigenen Reihen mangelt es im Angriff an Ideen. Die Rojiblancos übernehmen mehr und mehr das Zepter.

18 Zwar wurden die Colchoneros kurz vor dem Treffer ein wenig agiler. So wirklich angedeutet hat dieser sich aber nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Jetzt dürfte etwas mehr Feuer in die Angelegenheit kommen.

15 Tooor für Atlético Madrid, 0:1 durch Marcos Llorente

Aus dem Nichts heißt es 0:1! Vitolo nimmt auf dem rechten Flügel Correa mit, der wiederum rechts im Sechzehnmeterraum Vitolo bedient. Dessen flache Hereingabe an den Fünfer fälscht Gabriel Paulista ganz unglücklich zu Marcos Llorente ab. Der 25-Jährige behält mittig vor Jaume die Übersicht und stochert das Spielgerät über die Linie.

15 Nach einer Viertelstunde gibt es die erste Ecke der Partie. Partey bringt sie für die Gäste an den kurzen Pfosten, findet aber keinen Abnehmer. Harmlos.

12 Wohl ein erster Torschuss. Von rechts schlenzt Ferran Torres das Rund direkt in Oblaks Arme. Was vermutlich als Flanke gedacht war, stellt den Schlussmann vor eine erste winzige Herausforderung.

9 Weiterhin passiert wenig bis gar nichts. Valencia generiert viel Ballbesitz, ohne dabei in gefährliche Räume vorzustoßen. Gleichzeitig funktioniert Madrids Pressing bisher nicht.

6 Wir verleben einen relativ ruhigen Beginn. Vornehmlich sind beide Teams darauf bedacht, defensiv stabil zu stehen. Entsprechend wenig Nennenswertes gibt es.

3 In den ersten Augenblicken übernehmen die Gastgeber das Kommando. Mit schnellem Flügelspiel suchen sie den Weg nach vorne.

1 Auf geht's im Marbella.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist David Medié Jiménez. Der Spanier pfeift seit drei Jahren in der iberischen Beletage und kommt in der laufenden Saison zu seinem zwölften Einsatz. Während er sich für die Küstenstädter bereits ein Mal als Glücksbringer erwies (4:2 bei UD Levante), dürften die Rojiblancos eher mittelmäßig zufrieden mit dem Resultat unter seiner Leitung sein (1:1 beim FC Granada). An den Seitenlinien heißen seine Assistenten Juan Barranco Trejo und Joan Méndez Mateo.

In der Primera División standen sich beide Vereine bisher 159 Mal gegenüber. Dabei spricht die Bilanz knapp für die Rot-Weißen, die mit 59 Siegen zwei mehr als die Fledermäuse auf dem Konto haben. Darüber hinaus ereigneten sich 43 Remis. Eines der letzteren Sorte gab es im Hinspiel zu bestaunen. Im Metropolitano hieß es am Ende unentschieden (1:1).

Obwohl am Dienstag das Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Liverpool ansteht, möchte Atlético-Trainer Diego Simeone nicht weiter vorausplanen: “Ich denke daran nicht und lege darauf aktuell keinen Wert. All unsere Energie ist auf Valencia gerichtet“. In branchenüblicher Manier gibt es auch gleich ein Lob für den Gegner: “Sie haben sehr gefährliche Spieler. Daher müssen wir überlegen, wie wir ihnen wehtun können. Zudem ist Valencia sehr heimstark mit seinen Fans zuhause“.

Wesentlich schlechter lesen sich die vergangenen Wochen für die Colchoneros. Nach dem Auftakterfolg über UD Levante (2:1) zu Beginn des Jahres und dem Triumph im Supercup-Halbfinale beim FC Barcelona (3:2) setzte es in den folgenden fünf Pflichtspielen vier Pleiten, gleich zwei Mal gegen den Erzrivalen Real Madrid (1:4 im Finale des Supercups; 0:1 vor 13 Tagen in der Liga im Bernabéu). Immerhin konnte der Abwärtstrend mit einem knappen Heimsieg gegen den FC Granada (1:0) gestoppt werden.

VCF-Coach Albert Celades ist dennoch guter Dinge. Auch trotz einiger verletzungsbedingten Ausfälle habe er in letzter Zeit einige gute Partien seiner Truppe gesehen. “Wir haben ein schlechtes Spiel hinter uns, aber ich glaube nicht, dass wir die Dynamik ändern müssen“, ist sich der Übungsleiter sicher. Nicht außer Acht lassen möchte er den Fakt, dass der von ihm geebnete Weg seiner Elf noch nicht abgeschlossen sei. Sowohl Valencia als auch Madrid befänden sich auf einem Kurs mit einigen Verlusten.

Grundsätzlich war es ein guter Start in die Rückrunde für die Blanquinegros. Vier Siege sprangen seit dem Jahreswechsel in der Liga heraus, sogar den großen FC Barcelona konnten sie zuhause bezwingen (2:0). Lediglich bei RCD Mallorca mussten sie sich in der Zwischenzeit geschlagen geben (1:4). Allerdings stockte der Motor in den letzten zwei Wochen. Sowohl beim FC Granada (1:2) als auch beim FC Getafe (0:3) setzte es Niederlagen. Dadurch fielen sie vom fünften auf den siebten Rang zurück, liegen zwei Punkte hinter dem viertplatzierten heutigen Gegner.