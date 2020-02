27 Tooor für Real Betis, 2:1 durch Nabil Fekir

Betis führt wieder! Der Treffer kommt nicht komplett aus dem Nichts, denn die Grün-Weißen wurden in den letzten Minuten wieder etwas stärker. Nach einem Ballverlust von Arturo Vidal und Steckpass stiehlt sich Nabil Fekir auf halblinks davon, wird nicht entscheidend angegriffen und schiebt ein!

24 Erneut wird Messi in den Lauf geschickt. Diesmal steht er aber haarscharf im Abseits.

23 Was für eine Chance! Mit einem Steckpass von rechts setzt Antoine Griezmann den zentral startenden Lionel Messi in Szene. Der Argentinier versucht, Joel Robles mit einem Heber zu überwinden, setzt aber nicht hoch genug an!

22 Die kurz ausgeführte Ecke bringt zwar nichts ein. Doch den Katalanen gelingt es mittlerweile besser, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern.

21 Von außerhalb des Sechzehners bringt Antoine Griezmann eine Hereingabe in die Mitte. Die Betis-Verteidigung kann jedoch zum ersten Eckball der Partie klären.

19 Junior Firpo rückt nun mal weit auf, wird aber rechtzeitig von einem Verteidiger abgelaufen.

17 Frenkie de Jong wird auf dem linken Flügel geschickt. Seine Flanke auf den gegenüber postierten Sergi Roberto ist jedoch lange in der Luft, die Hausherren können sich sortieren.

16 Nach einer guten Viertelstunde ist es ein seltsames Spiel. Mittlerweile gestaltet sich das Geschehen wie schon vor den beiden Treffern ziemlich zäh.

14 Doch auch spielerisch geht bei den Gästen mittlerweile mehr zusammen. Lionel Messi versucht, das Spiel an sich zu reißen.

12 Nach Fouls steht es bereits 4:0 für Barcelona. Zwei davon hat Busquets innerhalb kurzer Zeit begangen. Über den gelben Karton hätte er sich nach dem Einsteigen gegen Guido Rodríguez nicht beschweren dürfen.

10 So darf es gerne weitergehen! Beide Teams verstecken sich hier nicht.

9 Tooor für FC Barcelona, 1:1 durch Frenkie de Jong

Die Katalanen gleichen umgehend aus! Lionel Messi hat am Ausgleichstreffer den größten Anteil, mit einem Heber aus dem linken Halbfeld überwindet er die gesamte Abwehrkette. Frenkie de Jong läuft diagonal ein, pflückt die Kugel mit der Brust herunter und schiebt aus fünf Metern ein!

6 Tooor für Real Betis, 1:0 durch Canales

Der frühere Spieler von Real Madrid verwandelt sicher in die linke untere Ecke! Marc-André ter Stegen war bereits auf dem Weg in die andere Richtung.

5 Gelbe Karte für Clément Lenglet (FC Barcelona)

José Sánchez Martínez schaut sich die Szene nochmal am Spielfeldrand an. Viele Wiederholungen braucht er nicht, um auf Elfmeter und Gelbe Karte für Lenglet zu entscheiden!

4 Nach einem Betis-Vorstoß über die linke Seite geht Clément Lenglet im eigenen Strafraum mit der Hand zum Ball. Der Unparteiische lässt erst weiterspielen, doch der Videoassistent wird sich wohl gleich einschalten.

3 Gefühlt zum ersten Mal befinden sich die Hausherren in Ballbesitz. Emerson findet auf dem rechten Flügel aber kein Durchkommen.

2 Die Katalanen passen erst einmal hinten herum und versuchen in aller Ruhe, das Spiel aufzubauen.

1 José Sánchez Martínez pfeift die Begegnung mit leichter Verspätung an! Lionel Messi führt den Anstoß aus.

1 Spielbeginn

Für Betis geht es darum, nach zuletzt ebenfalls wenig überzeugenden Leistungen nicht in eine Negativspirale zu geraten. Das in dieser Saison von Rubi trainierte Team unterlag im Cup-Sechzehntelfinale dem Zweitligisten Rayo Vallecano im Elfmeterschießen, verlor in Getafe mit 0:1 und blieb auch am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Eibar sieglos.

Auf Seite der Hausherren ist der monatelang verletzte Portugiese William Carvalho wieder von Beginn an dabei und bildet zusammen mit Winterzugang und Startelfdebütant Guido Rodríguez eine etwas überraschende Doppel-Sechs. Mit dem früheren Dortmunder Marc Bartra und Carles Aleñá stehen zudem zwei Spieler mit Barça-Vergangenheit in der Startelf der Béticos. Aleñá ist gar nur von den Blaugrana ausgeliehen.

Um heute wieder in die Erfolgsspur zu finden, bietet der gebürtige Kantabrier nahezu sein bestes Personal auf. Einzig der Bankplatz von Jordi Alba überrascht, dafür darf allerdings Junior Firpo gegen seinen Ex-Verein ran.

Weil die Katalanen unter der Leitung von Setién auch schon in der Liga eine Niederlage hinnehmen mussten (0:2 in Valencia), befindet sich die Tabellenspitze heute nicht in direkter Reichweite. Ein Sieg würde allerdings helfen, um den Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid auf drei Punkte zu verkürzen.

Sein Einstand als Coach bei Barça verlief eher holprig. In seiner sechs Spiele dauernden Amtszeit kassierte er bereits zwei Niederlagen, eine davon unter der Woche in der Copa del Rey gegen Bilbao - da die Pokalrunden nicht mehr in Hin-und Rückspiel ausgetragen wurden, war das 0:1 im Baskenland gleichbedeutend mit dem Aus.

Zwischen 2017 und 2019 war Quique Setién Cheftrainer bei Real Betis. Die Grün-Weißen führte er über den sechsten Platz in die Europa League und dort bis ins Sechzehntelfinale. Nach dem zehnten Rang in der letzten Saison wurde der Vertrag allerdings aufgelöst.