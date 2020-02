11 Sporadisch suchen die Gäste ihr Glück im Spiel nach vorn, bleiben dabei aber bislang genauso harmlos wie die Hausherren.

9 Aus Nähe des rechten Strafraumecks tritt Lionel Messi einen Freistoß mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Doch auch der zieht keine Abschlusshandlung nach sich. Die Fans müssen sich gedulden.

7 Anschließend richten sich die Männer aus Valencia wieder in einem lupenreinen 4-4-2 in der eigenen Hälfte ein. Selten lässt sich ein Spielsystem bei laufender Partie so klar erkennen.

5 Dann schwimmen sich die Gäste erstmals etwas frei, starten einen Ausflug nach vorn. Ergebnis ist immerhin eine Ecke. Diese führt Campaña auf der linken Seite kurz aus. Aus dem Halbfeld bringt Rubén Rochina die Flanke an, die ohne Umwege in den fangbereiten Armen von Marc-André ter Stegen landet.

4 Auch den Weg in den Sechzehner findet der Favorit schon. Ein erster Eckstoß wird den Katalanen ebenfalls zugesprochen. Noch bleiben Abschlusshandlungen aus.

3 Erwartungsgemäß übernimmt Barça vom Anpfiff weg das Kommando, nistet sich gleich dauerhaft in der gegnerischen Hälfte ein. Es bahnt sich eine sehr einseitige Angelegenheit an.

2 Angenehme Bedingungen herrschen in Katalonien. Nach einem sonnigen Tag mit Temperaturen von bis zu 20 Grad, ist es in den Abendstunden nur unmerklich abgekühlt. Keine Wolke trübt den Himmel. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Der Rasen im Camp Nou präsentiert sich in gewohnt prächtiger Verfassung.

1 Spielbeginn

Inzwischen versammeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Spielführer Lionel Messi und José Luis Morales stehen zur Platzwahl bereit. Die Münze fällt zugunsten des Ersteren, der so stehen bleiben möchte. Damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Adrián Cordero Vega betraut. Der Referee kommt zu seinem 30. Einsatz in der Primera División. Unterstützung erhält er heute von den Assistenten José Escuela Melo und Antonio Cerezo Parfenof.

Die Hinrundenpartie vom 12. Spieltag ging tatsächlich an Levante. Trotz des Führungstreffers durch einen Elfmeter von Lionel Messi gaben die Katalanen die Partie Anfang November noch aus der Hand und fingen sich nach gut einer Stunde Spielzeit drei Gegentore innerhalb von sieben Minuten ein.

Heute nun ist ein Team aus Valencia in Barcelona zu Gast. UD Levante riss im bisherigen Saisonverlauf auswärts keine Bäume aus, feierte drei Siege und holte insgesamt neun Punkte in der Fremde. Der letzte dieser Erfolge gelang Mitte Dezember in Granada (2:1). Im Anschluss verloren die Ostspanier bei Atlético (1:2) und bei Osasuna in Pamplona (0:2). Insgesamt steht das Team von Paco López derzeit bei einer Serie von drei Ligapleiten in Folge. Zudem schied man jüngst im Pokal beim FC Sevilla aus (1:3). Den letzten Sieg in der Primera División feierte Levante kurz vor Weihnachten daheim gegen Celta Vigo (3:1).

Mitte Januar tauschte Barça den Trainer aus. Ernesto Valverde wurde durch Quique Setién ersetzt. Daran schloss sich ein 1:0-Heimerfolg gegen Granada an. Am vergangenen Wochenende jedoch patzten die Katalanen beim FC Valencia (0:2). Am Donnerstag gab man sich im Achtelfinale der Copa del Rey keine Blöße, räumte den Ligakonkurrenten Leganés mit 5:0 aus dem Weg.

Zumindest darf Barça im Wissen um den besten Angriff der Liga auf offensive Durchschlagskraft bauen. Die 50 Saisontore sind mit Abstand unerreicht. Darüber hinaus sind die Katalanen zu Hause eine Macht und in dieser Saison noch ungeschlagen. Punkte gab man je einmal in der Liga (0:0 gegen Real) und in der Champions League (0:0 gegen Slavia Prag) ab. Alle anderen Pflichtspiele im Camp Nou wurden gewonnen. In LaLiga schoss Barcelona zu Hause 3,5 Tore im Schnitt.

Tabellarisch trifft der Zweite auf den Dreizehnten. 17 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Doch für Barca geht es in erster Linie darum, an Real Madrid dran zu bleiben. Die Königlichen legten gestern mit einem 1:0-Erfolg im Derbi Madrileño gegen Atlético vor und weisen einen Vorsprung von sechs Punkten auf. Diesen gilt es für die Katalanen, wieder auf drei Zähler zu reduzieren und fortan konstant zu halten, um spätestens im Clásico Anfang März komplett aufschließen zu können.

Zwei Umstellungen nimmt Paco López bei den Gästen vor. Für Erick Cabaco (Wechsel zum FC Getafe) und Borja Mayoral (Bank) dürfen heute Nikola Vukčević und Morales von Beginn an spielen.

Im Vergleich zu letzten Ligaspiel gibt es auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen. Anstelle von Sergi Roberto, Samuel Umtiti und Arthur (alle Bank) rücken Nélson Semedo, Clément Lenglet und Ivan Rakitić in Barcelonas Startelf.