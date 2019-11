Levante dringt vielversprechend in die gegnerische Hälfte vor, Campaña schlägt einen Seitenwechsel aber direkt ins Aus und bringt die Gäste wieder in Ballbesitz.

Im Mittelfeld begeht Clerc ein Foul an Lionel Messi. Der Argentinier macht sich selbst zum Freistoß bereit und bringt eine Hereingabe in den Sechzehner, wo Piqué und Clément Lenglet nicht entscheidend verlängern können.

Allerdings ist auch der letzte Levante-Sieg nicht allzu lange her. Am vorletzten Spieltag der Saison 2017/2018 gingen die Valencianer nach 90 spektakulären Minuten vor eigenem Publikum mit 5:4 als Sieger vom Platz. Coutinhos Dreierpack reichte nicht für einen Punktgewinn, Barcelona stand allerdings längst als Meister fest.

Im Gegensatz zu den heutigen Gastgebern hat Barça keine reine englische Woche hinter sich, denn der eigentlich auf das vergangene Wochenende angesetzte Clásico wurde aufgrund der angespannten Lage in Katalonien in den Dezember verschoben. Dafür muss das Team von Ernesto Valverde am Dienstag schon wieder in der Champions League ran, ein Heimspiel gegen Slavia Prag steht auf dem Plan.