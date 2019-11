65 Einwechslung bei Real Madrid: Vinicius Júnior

65 Auswechslung bei Real Madrid: Rodrygo

64 Großchance Real Madrid! Schon wieder lassen die Blancos eine riesengroße Chance liegen. Kroos überlistet mit einem genialen Zuspiel die gesamte Hintermannschaft der Andalusier. Mendy und Hazard laufen alleine auf den Kasten der Gäste zu. Der Franzose macht es alleine und will die Kugel links an Robles vorbei ins Netz schieben, verfehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. Die Kugel geht nur ans Außennetz. So fahrlässig darf Real nicht mit solchen raren Gelegenheiten umgehen! Das war eine 100%ige!

61 Eine Stunde ist vorbei und der zweiten Halbzeit fehlt bislang noch das Tempo und der Biss der ersten 45 Minuten. Zu fahrig agieren beide Mannschaften. So auch Rodrygo bei diesem Zuspiel von Hazard, das der Brasilianer bei einem Ausflug auf die linke Seite nicht entscheidend an seinen Gegenspielern vorbei bekommt. Es gibt abermals nur eine Ecke, die Betis hervorragend verteidigt, sodass auch diese Standardsituation verpufft.

58 Guardado und Bartra nehmen Mendy im eigenen Strafraum in die Zange. Der Franzose geht zu Boden und möchte einen Elfmeter haben. Ein Körperkontakt lag wohl durchaus vor, allerdings war das zu wenig. Auch der VAR bleibt stumm, nachdem der Schiedsrichter direkt das Weiterspielen anzeigte.

56 Bei beiden Mannschaften hapert es vor allem im letzten Drittel an der finalen Präzision - sei es bei der Ballverteilung oder beim Torabschluss. In der zweiten Halbzeit warten wir noch immer auf die erste zwingende Aktion. Das spielt vor allem den Gästen in die Karten, die mit dem Auswärtspunkt natürlich blendend leben könnten und dementsprechend aus ihrer gut sortierten Hintermannschaft heraus nur auf Konter oder günstige Umschaltsituationen hoffen, aber nur mit wenig Personal den Gang nach vorne antreten.

53 Auf der anderen Seite überlässt Toni Kroos Casemiro den nächsten direkten Freistoß aus vielversprechender Distanz von ca. 23 Metern zum Tor. Der Brasilianer haut die Kugel allerdings deutlich rechts am Gehäuse vorbei.

51 Der nächste Torschuss geht allerdings auf das Konto der Heliopolitanos. Von links ist es Áley Moreno, der aus sptitzen Winkel erneut Thibaut Courtois prüft. Der faustet das Geschoss aber beherzt weg.

49 Die Königlichen nehmen wieder das Heft in die Hand. Kroos findet mit einer butterweichen Flanke aus dem Zentrum den tief rechts gestarteten Carvajal, dessen Hereingabe zum Eckball geklärt wird. Dieser endet nach einigem Hin und Her mit einem Distanzschuss von Mendy. Der ist allerdings zu ungefährlich und geht gut drei Meter über das Tor der Verderones drüber. Dennoch mehrere Lebenszeichen der Hausherren.

46 Die Andalusier haben sich offenkundig viel vorgenommen und rennen sehr angriffslustig das Tor der Madrilenen an. Die Blancos können den Ansturm allerdings abblocken. Beim Klären wird Álex Moreno angeschossen, von dessen Knie aus die Kugel knapp am linken Pfosten von Thibaut Courtois vorbeifliegt. Abstoß.

46 Die Spieler sind unverändert zurück auf dem Feld. Beide Trainer heben sich ihre Wechsel noch auf. Der Ball rollt wieder im Estadio Santiago Bernabéu.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis gehen Real Madrid und Real Betis in die Kabine. Dabei war es keineswegs ein müder Kick, sondern ein sehr lebhaftes und ansehnliches Fußballspiel. Nachdem die Verderones auch dank der Korrektur des Videoschiedsrichters das frühe Tor der Hausherren verhindern konnten, kamen die Lobos zunehmend selbst ins Spiel. Auf beiden Seiten gab es die eine oder andere gute Chance. Spätestens Ramos muss zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff aber das 1:0 erzielen. „El Glorioso“ muss sich bei seinem Keeper für die Glanzparade bedanken. Machen beide Teams in Durchgang zwei dort weiter, wo sie jetzt aufgehört haben, stehen uns spannungsgeladene und actionreiche weitere 45 Minuten im Bernabéu bevor.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Benzema zieht flach am Sechzehner ab. Zu zentral für Robles, der erneut sicher pariert. Auf der anderen Seite vertändelt Varane dann den Ball, woraufhin Morón sofort aus ca. 26 Metern abzieht. Courtois, der weit aufgerückt war, kann das Geschoss gerade noch zur Ecke fausten, die jedoch nichts einbringt.

44 Glanzparade von Joel Robles! Was eine Wahnsinnstat vom Hintermann der Verderones! Benzema legt einen langen Ball mit der Brust für Ramos auf, der aus dem Lauf heraus mit rechts aus sieben Metern völlig unbedrängt abziehen kann. Wie der Keeper der Andalusier diese 100%ige Torchance noch vereitelt, ist sensationell. Das hätte die Führung vor der Pause sein müssen!

43 Bartra und Benzema beharken sich an der Grenze zum Strafraum der Andalusier. Der gewitzte Franzose geht zu Boden und möchte gerne den Elfmeter. Der Schiedsrichter entscheidet richtigerweise auf Weiterspielen.

41 Den Königlichen fehlt im letzten Drittel der Zug zum Tor und auch die Geschwindigkeit. Bei Vorstoß über Hazard auf der linken Seite steht Rodrygo rechts sträflich alleine gelassen und wartet sehnsüchtig darauf, endlich das Spielgerät zu erhalten. Als es endlich bei ihm landet, steht Betis bereits wieder gut genug, damit die Weitergabe auf den hinterlaufenen Carvajal im Sand verläuft.

40 Gelbe Karte für Casemiro (Real Madrid)

Casemiro kommt gegen Fekir zu spät. Eine Gelbe Karte mit Folgen. Der zuletzt formstarke Mittelfeldmotor verpasst damit das nächste Ligaspiel bei Eibar.

39 Das Spiel plätschert jetzt so ein bisschen der Pause entgegen. Real Madrid macht zwar größtenteils das Spiel, lässt aber die allerletzte Präzision in den letzten Pässen vermissen. Betis riskiert nur gelegentliche Vorstöße.

36 Das muss eigentlich die Führung für Real sein. Rodrygo legt auf Carvajal, der auf den zweiten Pfosten passt. Benzema, der von zwei Mitspielern bewacht wird, ist dann am gierigsten auf den Ball und bekommt die Fußspitze hin. Extrem knapp geht das Spielgerät links am Pfosten der Andalusier vorbei. Glück für die stärker werdenden Verderones, dass Benzema, der nie und nimmer hätte an diesen Ball kommen dürfen, diesen defensiven Aussetzer nicht maximal bestraft.

35 Wer hätte das gedacht - Real Betis ist inzwischen richtig gut im Spiel. Die nächste gefährliche Situation: Canales lässt seinen Gegenspieler vor dem Strafraum aussteigen und kommt zum nächsten Torschuss, den ein eigener Mitspieler allerdings ins Toraus abfälscht. Ärgerlich für die Lobos, denn das wäre unter Umständen gefährlich für Courtois geworden.

32 Casemiro legt Fekir, der den fälligen Freistoß aus ca. 25 Metern allerdings in die Mauer jagt. Nach Gewusel im Strafraum springt ein Eckball für die Verderones heraus, bei dem kurzzeitig die Zuordnung der Gastgeber nicht stimmt. Courtois taucht unter dem Ball durch. Kommt Feddal dahinter zum Kopfball, braucht der nur noch einzunicken.

29 Nach knapp einer halben Stunde sind die Gäste aus Andalusien deutlich besser im Spiel und können sich immer mal wieder befreien. 5:1-Torschüsse und ein Ballbesitz von um die 70% verweisen dennoch darauf, dass Real Madrid enorm viel Druck macht.

26 Wenn Feddal den Ball besser annimmt, bekommt Real Betis hier die nächste Großchance. Wieder rennt der engagierte Canales links bis zur Grundlinie vor und passt dann auf den in den Strafraum vorstoßenden Feddal, dem die Kugel bei der Ballannahme zu nah an die Grundlinie springt. Mutterseelenallein hat er eigentlich alle Zeit der Welt, den Ball ordentlich anzunehmen und zu einem gefährlichen Abschluss zu kommen. So holt er nur noch einen Eckball heraus, der verpufft.

24 Die Hausherren sind wenig beeindruckt von den beiden jüngsten Vorstößen in die gegnerische Hälfte der Verdiblancos. Die Zidane-Elf sucht weiter den direkten Zug zum Tor, kommt bei eng stehenden Lobos, von denen sieben Feldspieler ausschließlich auf die Defensive beschränkt sind, allerdings nur schwer durch die Reihen hindurch.

22 Praktisch aus dem Nichts kommt nun Real Betis zur Großchance. Wieder zieht Canales nach vorne, steckt auf Álex Moreno durch, der in den Strafraum auf Canales ablegt. Dieser zieht mit links aus ca. 14 Metern einfach direkt ab. Courtois wäre an den Schuss auf das lange Eck nicht mehr herangekommen. Die Kugel dreht sich allerdings am Pfosten vorbei. Das war knapp.

20 Canales kann den Ball auf der linken Seite festmachen und von Carvajal begleitet bis zur Grundlinie vorstoßen. Dort angekommen muss er allerdings feststellen, dass nicht ein einziger Mitspieler mitgekommen ist. Er holt zwar noch einen Einwurf heraus, dann ist die Kugel aber schnell wieder bei den Gastgebern. Betis findet offensiv praktisch überhaupt nicht statt.

17 Toni Kroos probiert es aus ca. 22 Metern bei einem Freistoß zur Abwechslung mal direkt. Maximal einen halben Meter geht der gut nach außen gedrehte Schuss über den Kasten der Verderones. Der Druck ist gewaltig, unter dem die Gäste derzeit stehen. Real kreiert gefährliche Situationen im Minutentakt.

16 Das sieht schon sehr gut aus, was die Mannschaft von Zinedine Zidane anbietet. Real Betis schwimmt und kommt aus dem Verteidigungsmodus überhaupt gar nicht heraus. Der Ball war gefühlt noch überhaupt nicht in der Hälfte der Madrilenen. Die Führung scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

15 Real Madrid kommt immer häufiger vors Tor der Heliopolitanos. Nach hoher Flanke von Mendy ist es Ramos, der erneut zum Kopfball ansetzen kann. Der Ball hat die nötige Schärfe, ist allerdings zu zentral, sodass Robles sicher zupacken kann.

14 Real Betis hat Glück gehabt, dass der VAR das Tor zurücknahm. So kann der Underdog an seiner defensiven Taktik festhalten. Je länger es 0:0 steht, desto schwieriger dürfte es erwartungsgemäß für die Galaktischen werden, die unter der Woche gegen Leganés zu diesem Zeitpunkt bereits komfortablen mit 2:0 führten. Apropos Leganés: Die Pepineros gewannen früher am Tag bereits überraschend mit 3:1 gegen den FC Barcelona. Gewinnt Real Madrid das Abendspiel gegen die Andalusier, übernehmen die Blancos die Tabellenführung.

11 Gelbe Karte für Bartra (Real Betis)

Marc Bartra kommt gegen Luka Modrić zu spät und sieht dafür zu Recht die erste Gelbe Karte des Spiels.

8 Benzema steckt auf Hazard, der ein wunderschönes Solo startet, einen Gegenspieler überspringt, in den Strafraum eindringt und zum 1:0 vollstreckt. Der VAR schaltet sich jedoch ein und stellt fest, dass der ehemalige Chelsea-Spieler knapp im Abseits stand. Der Unparteiische nimmt die Führung zurück.

7 Der erste Torschuss des Spiels gehört Real Madrid. Benzema tankt sich in den Strafraum hinein und visiert aus 14 Metern halbrechter Position das lange Eck an. Robles streckt sich und faustet die Kugel weg.

6 Die Merengues machen Druck, finden in der gut stehenden Abwehr der Verderones aber noch keine Lücke, die gewinnbringend genutzt werden kann. Sevilla agiert wie vermutet mit defensiver Fünferkette, vor der Bartra und Guardado im Mittelfeld bislang ebenfalls ausschließlich defensiv in Erscheinung treten.

3 Über den flinken Rodrygo läuft der erste Angriff über rechts, der den Königlichen den ersten Eckball des Spiels einbringt. Eine Angelegenheit für Toni Kroos, der im Zentrum Sergio Ramos findet. Dieser erwischt den Ball alles andere als optimal. Die Kugel segelt mehr in Richtung Eckfahne als aufs Tor. Noch keine Gefahr für das Tor der Gäste.

1 Die Partie läuft. Real spielt traditionell ganz in Weiß. Die Gäste in ihren grün-weißen Trikots und schwarzen Hosen.

1 Spielbeginn

Samstagabend, Flutlicht, die Ränge sind bestens gefüllt und die bekannte Hymne "Hala Madrid y nada más" hallt durch das weite Rund im altehrfürchtigen Santiago Bernabéu. In wenigen Augenblicken beginnt das Spiel.

Schiedsrichter der Partie ist übrigens José María Sánchez Martínez, der in der Saison 2019/20 zum sechsten Mal in La Liga eingesetzt wird. Bislang verteilte er in fünf Spielen 29 Gelbe Karten und gab einen Strafstoß. Dabei pfiff er bislang weder die Blancos noch die Verderones. Beide Teams haben mit dem Unparteiischen aus Lorca aber schon ihre Erfahrungen gemacht und ihn schlecht in Erinnerung. Die Madrilenen pfiff er das letzte Mal 2018/19 im Clásico, der auswärts mit 1:5 verloren wurde. Die Andalusier verloren unter seiner Leitung am Ende der Vorsaison ein Heimspiel gegen Valencia CF mit 1:2.

Zumindest die jüngste Bilanz der Andalusier im Santiago Bernabéu macht allerdings Mut. Nachdem die Lobos seit dem 4. Oktober 1998 fast 20 Jahre lang kein einziges Auswärtsspiel mehr bei den Königlichen gewannen, gingen die letzten beiden Partien in der spanischen Landeshauptstadt hintereinander an die Verderones. 2017/18 und 2018/19 siegten sie jeweils ohne Gegentor bei den Blancos. Liebend gerne würden sie heute den Hattrick schaffen.

Obwohl Rubi wenig Möglichkeiten der Rotation hat, wechselt er die siegreiche Elf vom Mittwochabend auf drei Positionen durch. Der gegen Vigo noch starke Debütant Ismael Gutierrez bleibt im defensiven Mittelfeld zunächst für den 33-jährigen Routinier Andrés Guardado draußen. Ebenfalls neu in der Startelf: Mittelstürmer Loren Morón und Innenverteidiger Sidnei. Für sie müssen Borja Iglesias und Kapitän Joaquín auf die Bank. Das sieht dementsprechend nach einer defensiven Fünferkette aus, vor der Marc Bartra für zusätzliche Absicherung sorgen soll, während Andrés Guardado die Schnittstelle zur Offensive bildet.

Problematisch ist dieses Auswärtsspiel für den Trainer der Verdiblancos dennoch. So holte Sevilla aus bislang fünf Auswärtsspielen in La Liga lediglich einen einzigen Punkt und musste schon 14 Gegentreffer in der Ferne hinnehmen. Erschwerend hinzu kommen die Ausfälle von William Carvalho, Javi García und Wilfrid Kaptoum, wodurch vor allem das defensive Mittelfeld regelrecht verwahrlost ist. Beim Sieg über Vigo spielten dort der gelernte Innenverteidiger und Ex-Dortmunder Marc Batra sowie Jugendspieler Ismael Gutierrez. Ersterer steht auch heute wieder im defensiven Mittelfeld in der Startelf.

Betis Sevilla gelang unter der Woche derweil auch ein echter „Big Point“. Nachdem die Verderones bereits auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht waren und in den Kellerduellen gegen Eibar und Real Sociedad nur einen Punkt holten, gewannen die Lobos zuhause knapp mit 2:1 gegen Celta Vigo. Ein überlebenswichtiger Dreier, durch den Rubi, der erst zu Saisonbeginn kam, weil die Andalusier mit dem zehnten Platz der Vorsaison nicht ausreichend zufrieden waren, seinerseits wieder etwas fester im Sattel sitzt.

Zumindest heute Abend sitzt allerdings nach wie vor Zinedine Zidane auf der Trainerbank und vertraut dabei dem Großteil der Mannschaft, die bereits gegen Leganés für Furore sorgte. Lediglich links hinten in der Viererkette übernimmt Lyon-Neuzugang Ferland Mendy nach ausgestandener Muskelverletzung wieder für Marcelo, während im zentralen Mittelfeld Weltfußballer Luka Modrić für den 21-jährigen Federico Valverde beginnen darf. Zwei Veränderungen also im Vergleich zum Mittwoch.

„Das war wichtig. Wir haben sehr gut angefangen und das hat es einfacher gemacht. [...] Es war nicht unser bestes Spiel der Saison, aber wir haben fünf Tore geschossen und damit muss man glücklich sein.“, kommentierte der ebenfalls in der Kritik stehende Zinedine Zidane den Kantersieg über Leganés. Der Franzose stand insbesondere nach der 0:3-Pleite in der Champions League bei Paris Saint-Germain kurz vor dem Aus. Auch heute noch hält sich hartnäckig das Gerücht, Klubbesitzer Florentino Pérez plane eine spektakuläre Rückholaktion vom einstigen Erfolgstrainer José Mourinho.

Dort schossen sich unter anderem auch zwei schwer in der Kritik stehende und mehrfach als Fehlkauf verschriene Neuzugänge den Frust von der Seele. Den Torreigen eröffnete der erst 18 Jahre junge Rodrygo, der für viel Geld vom FC Santos in die höchste Spielklasse Spaniens kam. Den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand setzte derweil der Ex-Frankfurter Luka Jović, dem damit endlich sein erstes Pflichtspieltor für seinen neuen Arbeitgeber gelang.

Dabei läuft es nach schwachem Start in die Saison 2019/20 inzwischen wieder deutlich besser für das weiße Ballett, das als Tabellenzweiter in dieses Match geht. Insbesondere die Heimbilanz im Santiago Bernabéu kann sich dabei sehr gut sehen lassen. 13 von 15 Punkten holte die Truppe von Zinedine Zidane hier im Ligabetrieb und feierte dabei gerade erst am Mittwochabend einen 5:0-Kantersieg über Leganés.