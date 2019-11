52 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Real Madrid)

Sergio Ramos tritt Martin Ødegaard von hinten in die Wade und sieht dafür die Gelbe Karte.

48 Tooor für Real Madrid, 2:1 durch Luka Modrić

Da zappelt der Ball im Netz! Luka Modrić legt von der Strafraumgrenze auf Federico Valverde ab, der direkt aus 20 Metern aus zentraler Position draufhält. Sein knallharter Schuss wird unglüklich für Sociedad abgefälscht und schlägt unhaltbar für Remiro im Kasten ein.

46 Ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten geht es im Santiago Bernabéu weiter!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:1 geht es zwischen Real Madrid und Real Sociedad in die Pause. Nach einem Patzer von Sergio Ramos erzielten die Gäste bereits in der 2. Minute den Führungstreffer. Obwohl Real Madrid folgend deutlich mehr Ballbesitz hat war das Spiel dennoch lange ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Team von Zinedine Zidane dann aber immer gefährlich. Nach einem Standard erzielten die Hauptstädter schließlich in der 37. Minute den Ausgleich. Für beide Seiten ist im 2. Durchgang noch alles drin, wobei die Gäste noch eine Schippe drauflegen müssen, um das Tempo von Madrid mitzugehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

40 Die Gastgeber sind jetzt stark am Drücker und schnüren Sociedad an ihrem Strafraum fest. Der letzte Pass in den Strafraum findet aber keinen Abnehmer.

37 Tooor für Real Madrid, 1:1 durch Karim Benzema

Da ist der Ausgleich! Von der rechten segelt ein Freistoß von Luka Modrić butterweich in den Strafraum, wo Karim Benzema im Fünfmeterraum perfekt einlüft und das Leder mit der Brust im Tor unterbringt. Alles wieder offen.

30 Real Sociedad bekommt einen Freistoß in halbrechter Position. Etwas 30 Meter vom Tor entfernt legt sich Portu die Kugel zurecht. Portu wählt dann eine ungewöhnliche Variante und spielt den Ball flach an der Mauer vorbei in den Strafraum. Dort kann Thibaut Courtois die Kugel einfach aufnehmen. Da war mehr drin.

26 Karim Benzema zieht von der linken Seite einfach mal ab, aber der Winkel ist recht spitz und die Kugel geht rechts am Tor vorbei.

22 Real Madrid hat deutlich mehr Spielanteile und 64 Prozent Ballbesitz. Jedoch kann Real Sociedad fast dieselbe Anzahl an gefährlichen Angriffen vorweisen. Real macht zu wenig aus ihrer Spielhoheit.

19 Es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Mikel Oyarzabal muss behandelt werden, aber es scheint gleich weiterzugehen.

17 Von der linken Seite zieht Ferland Mendy in Richtung Zentrum und lässt dann aus 25 Metern einfach mal einen Schuss kommen. Der Abschluss ist hart geschossen, aber kommt direkt auf Remiro, der die Kugel im Nachfassen hat.

14 Auf der linken Seite setzt sich Mikel Oyarzabal gegen Dani Carvajal durch und hat dann viel Platz. Seine flache Hereingabe findet im Strafraum Martin Ødegaard, der aber nicht schnell genug reagieren kann. Im zweiten Schussversuch trifft Willian José Keeper Thibaut Courtois der schon die Hand auf dem Ball hat. Das wird abgepfiffen.

8 Das Team aus der Hauptstadt kommt nun mehr und mehr in Fahrt, aber findet im letzten Drittel noch keine Lücke. Sociedad steht gut und die Königlichen bleiben weiterhin ohne Torchance.

5 So hat sich Zinédine Zidane den Spielbeginn sicherlich nicht vorgestellt. Sein Team muss sich neu sortieren. Die Gäste sind in den Zweikämpfen immer einen Schritt eher und haben durch den Treffer natürlich selbstvertrauen getankt.

2 Tooor für Real Sociedad, 0:1 durch Willian José

Was für ein Start! Real Sociedad steht sehr hoch und setzt Madrid früh unter Druck. Dann missglückt Sergio Ramos ein Rückpass zu Thibaut Courtois, den sich Willian José schnappt. Der Stürmer geht am Keeper vorbei und bringt die Kugel im Tor unter.

1 Der Ball in Madrid rollt! Der Gastgeber spielt im weißen Dress und Real Sociedad in Dunkelblau. Wer holt sich die drei Zähler?

1 Spielbeginn

Der Spielleiter der Partie ist José González González. Der erfahrene Mann pfeift sein 211. Spiel in der Primera División und wird an der Seitenlinie von Rubén Becerril Gómez und Diego Sánchez Rojo unterstützt.

Die Bilanz von Real Sociedad sieht exakt genauso aus, jedoch in anderer Reihenfolge. Nach zwei Siegen gegen Real Betis und Celta Vigo gab es eine Niederlage gegen Levante UD. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg gegen Granada CF und ein 1:1 gegen CD Leganés.

Ein Blick auf die vergangenen fünf Spiele der beiden Clubs vor der Länderspielpause. Die Bilanz von Real Madrid ist für ein Topteam durchwachsen. Drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden stehen zu Buche. Mit 0:1 verlor man am 9. Spieltag auswärts bei RCD Mallorca. Zwei Wochen später gab es gegen Real Betis nur ein 0:0. Zuletzt gewann man gegen SD Eibar mit 4:0.

Es ist bereits die 145. Begegnung zwischen den beiden Vereinen. In den vorherigen Partien ging Real Madrid 81 Mal als Sieger vom Platz. Real Sociedad lediglich 26 Mal. Zudem trennte man sich in 37 Spielen Unentschieden. Was den Gästen trotz der Bilanz Mut machen dürfte: In der vergangenen Saison gewannen sie beide Aufeinandertreffen mit den Königlichen. Beim Hinspiel siegte man mit 2:0 im Bernabéu und das Rückspiel im eigenen Stadion gewann man mit 3:1.

Diese Partie hat Topspiel-Charakter. Real Madrid steht mit 25 Punkten auf dem 2. Platz, nur drei Zähler hinter dem Rivalen aus Barcelona, mit dem sie mit einem Sieg gleichziehen können. Gleichzeitig kann aber auch der heutige Gegner und fünftplatzierte Real Sociedad mit drei Punkten an Madrid vorbeiziehen. Eine Frage der Motivation ist dieses Spiel also nicht.