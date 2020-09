St. Pauli versteckt sich hier in den ersten Minuten nicht, geht früh drauf und hält den Ball erfolgreich weg vom eigenen Tor. Dittgen gibt die Kugel von links scharf nach innen, VfL-Keeper Riemann passt aber auf und greift zu.

Der erste Aufschrei geht durchs Rund als Simon Zoller die Kugel im Sechzehner mit der Brust annimmt und seinem gegenspieler an den Arm feuert. Es ertönt auch ein Pfiff, doch es gibt keinen Elfmeter. Zoller stand zuvor nämlich im Abseits.

Beide Teams beginnen ein wenig verunsichert und produzieren zunächst einige Fehlpässe. Die Gäste von der Elbe agieren in einem durchaus mutig ausgelegten 4-4-2, Bochum im gewohnten 4-2-3-1.

Der Ball rollt! Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder, Bochum spielt in blau und schwarz, St. Pauli in weiß.

3500 Zuschauer dürfen heute live dabei sein an der Castroper Straße und alle zusammen schmettern gerade zum Aufwärmen Herbert Grönemeyers "Bochum"! Es ist angerichtet, in wenigen Minuten gehts los mit diesem Traditionsduell zum Abschluss des ersten Spieltags in Liga zwei!