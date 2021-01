58 ... Žulj beinahe mit dem 2:3!

57 Tesche wird im halbrechten Angriffskorridor von Burgstaller zu Boden gerissen...

55 Auch mit einem Unentschieden würde St. Pauli auf Rang 15 zurückkehren, wäre dann aber punktgleich mit Eintracht Braunschweig, das aktuell den Relegationsplatz belegt.

52 Die Gäste geben nach dem Seitenwechsel das Kommando vor, halten den Schwerpunkt des Geschehens mit einem strukturierten Aufbauspiel jenseits der Mittellinie. Die Partie ist nicht mehr so zerfahren wie in der Schlussphase des ersten Durchgangs.

49 Beide Trainer haben in der Pause einmal gewechselt. Schultz bringt Zander für Dźwigała; bei den Gästen bringt Reis Pantović für Bockhorn.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Millerntor-Stadion! Infolge seines schnellen Treffers hat sich das Heimteam auf die Defensivarbeit konzentriert und ist damit lange sehr gut gefahren. Es hat sich dann aber doch zwei individuelle Fehler erlaubt, die jeweils durch Zoller eiskalt bestraft wurden. Kann St. Pauli das bisherige Niveau halten, ist es aber zweifellos in der Lage, gegen den Tabellenzweiten zu punkten.

46 Einwechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

46 Auswechslung bei VfL Bochum: Herbert Bockhorn

46 Einwechslung bei FC St. Pauli: Luca Zander

46 Auswechslung bei FC St. Pauli: Adam Dźwigała

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

2:2 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum. Die Norddeutschen gingen bereits in der 4. Minue durch Burgstaller in Führung. In der Folge verzeichnete der Gast zwar klare Feldvorteile, doch abgesehen von einem an die Oberkante der Latte abgefälschten Schuss Holtmanns (9.) konnte er sich zunächst keine zwingenden Abschlüsse erarbeiten. Durch Zoller schlug er in der 28. Minute dann aber eiskalt zu und glich aus. Die Braun-Weißen antworten bereits wenig später mit dem erneuten Führungstreffer, den Kyereh besorgte (32.). In der jüngsten Viertelstunde gestaltete St. Pauli die Kräfteverhältnisse ausgeglichener, doch nun zielstrebigere Blau-Weiße egalisierten den Spielstand durch Zoller ein zweites Mal (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Millerntor-Stadion wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Tooor für VfL Bochum, 2:2 durch Simon Zoller

Erneut kann Zoller den Spielstand egalisieren! Holtmanns halbhohe Hereingabe aus dem linken Halbfeld kann an der mittigen Fünferkante einmal aufsetzen, da sich Torhüter Stojanović und Verteidiger Buballa nicht einig sind, wer zuständig ist. Zoller ist vor dem langen Pfosten lachender Dritter, drückt das Leder aus drei Metern mit der Stirn in die Maschen.

42 ... Žuljs Flanke senkt sich der mittigen Fünferkante. Dort kann er mit Mühe durch Ziereis per Kopf aus der Gefahrenzone befördert werden.

41 Bockhorn taucht erneut auf der tiefen linken Strafraumseite auf. Diesmal erzwingt er gegen Dźwigała jedenfalls einen Eckball...

38 St. Pauli spielt nicht jeden Gegenstoß clever aus, hat aus wenigen Abschlüssen aber schon zwei Treffer gemacht. Zwei Gegentore vor der Pause hat der VfL letztmals Anfang November zugelassen.

35 Buballa und Zoller sind im Mittelfeld unglücklich zusammengeprallt. Der St. Paulianer muss auf dem Feld behandelt werden, scheint Kieferschmerzen zu haben.

32 Tooor für FC St. Pauli, 2:1 durch Daniel Kyereh

St. Pauli schlägt schnell zurück! Augenblicke, nachdem Leitschs Kopfball auf der Gegenseite durch Becker auf der Linie geklärt worden ist, zieht Kyereh aus halbrechten 22 Metern mit dem rechten Spann ab. Die Kugel schlägt unhaltbar im rechten Winkel ein.

31 Bockhorn zieht von der linken Außenbahn mit dem Tempo in den Sechzehner und geht dann nach einem körperbetonten Einsatz Dźwigałas zu Boden. Schiedsrichter Osmers entscheidet sich gegen einen Strafstoßpfiff; der VAR hat nichts einzuwenden.

28 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Simon Zoller

Bochum gleicht aus! Žulj schickt Zoller aus dem Mittelkreis mit einem perfekten halbhohen Ball in den halblinken Offensivkorridor. Der Stürmer kommt vor dem herauslaufenden Keeper Stojanović an das Leder, zieht per Beinschuss an diesem vorbei und schiebt dann aus sechs Metern in den leeren Kasten ein.

25 Bockhorn ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat eines hohen Anspiels durch Žulj vom linken Strafraumeck. Er entscheidet sich gegen einen Kopfball in Richtung Heimkasten, will per Stirn für Zoller ablegen. Buballa ist vor dem Angreifer zur Stelle.

22 Das Schultz-Team lauert in erster Linie auf schnelle Gegenstöße, empfängt den Gast aus dem Ruhrgebiet bei dessen Aufbau stets erst an der Mittellinie.

19 In der Live-Tabelle kehren die Braun-Weißen auf den 15. Tabellenplatz zurück, den sie vor dem Spieltag belegt haben. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang zwei Zähler.

16 Bochum hat sehr besonnen auf das frühe Gegentor reagiert, baut seine Spielkontrolle in den letzten Minuten schrittweise aus. Die Elbestädter sind mittlerweile fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

13 ... Leitsch trifft das Außennetz! Nachdem Zoller Žuljs Flanke am kurzen Pfosten per Kopf verlängert hat, kann der aufgerückte Verteidiger aus gut acht Metern unbedrängt mit dem linken Spann abnehmen. Er setzt das Leder Zentimeter neben den rechten Pfosten.

12 Žulj holt über die linke Außenbahn gegen Ziereis einen Eckstoß heraus...

10 Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Gamboa lässt sich die Kugel unweit der Mittellinie von Marmoush abnehmen. Um einen schnellen Konter der Norddeutschen zu verhindern, stoppt er den Ägypter mit einer regelwidrigen Grätsche, die Referee Osmers mit einer Gelben Karte bestraft.

9 Holtmann scheitert an der Oberkante der Latte! Der gebürtige Bremer ist erneut Adressat eines Steilpass hinter die gegnerische Abwehrkette. Er spielt flach und hart nach innen. Ziereis fälscht so ab, dass eine Bogenlampe entsteht, die sich an die hintere Oberseite des Querbalkens senkt.

7 Holtmann gelangt über die linke Außenbahn hinter die Hamburger Viererkette. Seine halbhohe Hereingabe vor den Kasten kann Ziereis klären.

4 Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Guido Burgstaller

St. Pauli geht früh in Führung! Der aus dem offensiven Zentum an die linke Strafraumlinie geschickte Paqarada spielt flach und hart an das kurze Fünfereck. Burgstaller trifft zunächst mit dem rechten Fuß die Unterkante der Latte. Der Abpraller fällt ihm auf das linke Knie und bewegt sich von dort über die Torlinie.

2 Marmoush dringt nach einem Solo durch den halbrechten Offensivkorridor in den Sechzehner ein. Er verpasst einen Schuss aus vollem Lauf und lässt sich die Kugel dann vor einem Querpass in Richtung Burgstaller von Gamboa abnehmen.

1 St. Pauli gegen Bochum – Halbzeit eins im Millerntor-Stadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Blau-Weißen, die 13 ihrer 33 Hinrundenpunkte in der Fremde sammelten und die in Auswärtsspielen elf ihrer 17 Gegentore kassierten, stellt Coach Thomas Reis nach dem 1:1-Auswärtsunentschieden beim SV Sandhausen ebenfalls einmal um. Holtmann verdrängt Pantović auf die Bank.

Auf Seiten der Braun-Weißen, die nur einen der letzten 13 Pflichtspielvergleiche mit dem Ruhrpottklub verloren und denen die erste Drei-Siege-Serie seit Dezember 2018 winkt, hat Trainer Timo Schultz im Vergleich zum 2:0-Heimerfolg beim SSV Jahn Regensburg eine personelle Änderung vorgenommen. Dźwigała nimmt den Platz des fehlenden Ohlsson (muskuläre Probleme) ein.

Der VfL Bochum, der auf Rang vier und als DFB-Pokal-Achtelfinalist überwintert hatte, gewann seine ersten drei Ligapartien des Kalenderjahres 2021. Nach den Siegen gegen den SV Darmstadt 98 (2:1), beim SSV Jahn Regensburg (2:0) und gegen den 1. FC Nürnberg (3:1) musste er am Wochenende einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen reichte es nur zu einem glücklichen 1:1-Remis; erst in Minute 84 erzielte Žulj das Ausgleichstor.

Der FC St. Pauli spielt bisher einen starken Januar, nachdem er vor dem Jahreswechsel aus zwölf Begegnungen nur sechs Punkte gezogen hatte. Der Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2) folgten Unentschieden beim FC Würzburger Kickers und gegen die KSV Holstein (jeweils 1:1); zuletzt siegten die Braun-Weißen sowohl bei Hannover 96 (3:2) und gegen den SSV Jahn Regensburg. Burgstaller (27.) und Winterleihe Marmoush (49.) schossen bei 2:0 die Tore.

Seit der Saison 2011/2012 spielen der FC St. Pauli und der VfL Bochum ununterbrochen gemeinsam in der 2. Bundesliga und sind die dienstältesten Klubs im nationalen Fußball-Unterhaus. Die zwei regelmäßigen Aufeinandertreffen pro Spielzeit sind allerdings in Gefahr, denn auf der einen Seite droht dem FC St. Pauli als Hinrunden-15. der Absturz in die Drittklassigkeit und auf der anderen Seite darf der Tabellenzweite VfL Bochum auf die Rückkehr in die Eliteklasse hoffen.