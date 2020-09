62 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

60 Eigentlich ist das ein gefährlicher Fortuna-Angriff aber am linken Sechzehner-Eck rutscht Ofori ein weiteres Mal aus. Dadurch wechselt der Ballbesitz und die Gäste spielen den ersten Pass direkt in die Spitze. Pfeiffer hat die ganze Hälfte vor sich, aber Kastenmeier kann per Grätsche direkt vor der Mittellinie abwehren. Kurioserweise geht der Ball von seiner Grätsche direkt in die Arme seines Torhüter-Kollegen.

59 Das letzte Mal, dass Würzburg fünf Pässe am Stück gespielt hat, ist sehr lange her.

57 Schon wieder verzieht Sobottka! Ein Distanzschuss aus zwanzig Metern aus dem Zentrum geht dadurch weit rechts vorbei.

55 Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)



54 Das erste Mal nach langer Zeit rücken die Gäste etwas weiter auf, als sie einen Abstoß zustellen. Die Hausherren lösen das zwar erst gut, verlieren die Kugel aber dann doch vor der Mittellinie. Nur dadurch kommen die Kickers mal wieder zu einem Abschluss. Der flache Versuch aus zwanzig Metern von Sontheimer ist aber viel zu locker und zentral, sodass Kastenmeier ohne Probleme pariert.

52 Die Würzburger können kaum noch für Entlastung sorgen. Ohne die Kugel sind sie zwar konsequent an der richtigen Stelle, aber wenn nach drei Pässen das Spielgerät sofort wieder weg ist, nimmt der Druck immer weiter zu.

50 Ofori mit der nächsten Chance. Aus sieben Metern ist der Winkel links etwas zu spitz, sodass er besonders viel Kraft in den Abschluss mit links legt. Dadurch rauscht der Ball deutlich über die Latte.

47 Mit einem Wechsel geht es weiter. Borello war zwar nicht unauffällig, trug aber seit der siebten Minute eine Verwarnung mit sich herum. Drei weitere Spieler haben schon gelb gesehen und müssen den zweiten Abschnitt vorsichtiger gestalten.

46 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Thomas Pledl

46 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Brandon Borrello

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Kabinen. Über 40 Minuten passiert fast nichts, dann startet Foruna die Schlussoffensive. In diesen Minuten wurde es gleich dreimal durch scharfe Hereingaben gefährlich, allerdings konnten die defensiv eingestellten Würzburger jeweils klären. Sie sorgten durch kompaltes Verschieben für das ereignisarme Spiel, nach vorne konnten auch sie aber kaum etwas ausrichten. Das erste Tor dürfte in diesem Spiel daher besonders wichtig werden, denn beide Teams haben im Spiel gegen den Ball ihre Stärken. Da Offensivspiel muss sich auf beiden Seiten verbessern.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Die nächste flache Flanke rauscht parallel zur Grundlinie kurz vor dem Giefer-Tor entlang. Die Hereingabe kann der Keeper aber gerade noch mit dem Fuß nach vorne klären. Die letzten fünf Minuten vor der Pause starten die Düsseldorfer doch noch eine Offensive.

42 Die Gastgeber werden gefährlicher! Dieses Mal ist es Borello, der von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt bringt. Die halbhohe Hereingabe erreicht Sobottka am Elfmeterpunkt, doch bei seinem eingesprungenen Volley rutscht ihm das Leder über den Fuß und geht dadurch weit links vorbei.

40 Fast eine Chance! Ich wiederhole: Fast eine Chance! Ofori setzt sich das erste Mal am Flügel durch und geht links ab. Zehn Meter vor der Grundlinie schickt er das Spielgerät scharf vor den Kasten. Im Zentrum verfehlt Hennings die Kugel per Grätsche am Fünfer knapp und auch Ofori ist am langen Pfosten einen Schritt zu spät. Das war brandgefährlich!

38 Dann vielleicht per Standard? Nein! Der Düsseldorfer Freistoß aus 22 Metern von links wird hinter die Mauer gesteckt, geht aber viel zu weit und dadurch zum Verteidiger.

36 Die Kickers scheinen mit diesem Verlauf deutlich zufriedener zu sein. Sie sind vor allem aufs Schließen der Räume bedacht und bekommen dadurch immer ein Bein zwischen die Zuspiele, bevor es in die Sechzehner-Region geht.

33 Besser kann eine Szene den Verlauf nicht zusammenfassen: Ein Diagonalball geht nach rechts auf den Flügel, allerdings ist er zu hoch, sodass ihn Zimmermann nicht mit der Brust kontrollieren kann. Stattdessen fällt der Außenverteidiger beim Landen über aufgestellte Werberequisiten und gerät ins Straucheln.

32 Was in anderen Duellen Chancen sind, sind hier die Karten. Alle paar Minuten bekommen die Zuschauer eine zu sehen.

32 Gelbe Karte für Saliou Sané (Würzburger Kickers)



28 Auf Fußball müssen die Zuschauer seit langem warten. Das liegt zum einen an der furchtbaren Qualität des Spiels, andererseits wird jeder Pfiff von den umliegenden Spielern kommentiert. So stockt die Begegnung immer wieder.

26 Nach kurzer Behandlungspause kann der Würzburger weiterspielen.

24 Ofori rutscht im Dribbling auf dem seifigen Platz aus und rauscht ins Knie von Flecker. Er bleibt verletzt liegen und krümmt sich vor Schmerzen wären der Ball Richtung Grundlinie rollt. Dort kann ein Fortune den entscheidenden Zweikampf gewinnen und flach in die Mitte legen. Karaman kommt am kurzen, linken Pfosten an die Kugel, braucht aber zu lange, um ihn zu kontrollieren und so vergeht die Chance, indem ein Verteidiger klärt. Ohnehin hätte das Tor dem Video-Check aber nicht standgehalten.

21 Beinahe wäre es gefährlich geworden. Ein hoher Ball rutscht durch und kurz sieht es so aus als könnte Karamann frei aufs Tor zulaufen. Fabian Giefer hat aber aufgepasst und kann zwanzig meter vor seinem Kasten ins Seitenaus klären.

20 Die Innenverteidiger Danso und Hoffmann finden keine Anspielstation. Das Leder läuft zwischen ihnen hin und her, ohne dass sich ein Passwinkel nach vorne öffnet. Im Mittelfeld sind die zentralen Spieler stets von mehreren Gegnern umringt, die mit engen Ketten verschieben.

17 Trotzdem muss er schon nach 17 Minuten die dritte gelbe Karte ziehen. Das liegt aber nicht an einer harten Partie oder strengen Auslegung. Es gab einfach schon drei harte Fouls.

17 Gelbe Karte für Florian Flecker (Würzburger Kickers)



14 Borello zieht von rechts in die Mitte und verliert nach dem Zuspiel auf ihn bei der Drehung die Kontrolle. Es war zwar ein Arm an ihm dran, das Fallen wird aber durch den schnellen Richtungswechsel ausgelöst. Erneut korrekt entschieden von Referee Hartmann, der den Elfer-Forderungen nicht nachgibt.

12 Jetzt kommen auch die Würzburger das erste Mal nach vorne. Eine Flanke von rechts findet halblinks den Kopf von Pfeiffer. Aus vollem Lauf lässt er die Kugel über die Stirn rutschen, doch die Kugel geht einen knappen Meter am linken Pfosten vorbei.

10 Sané spitzelt die halbhohe Kugel nach außen und bekommt die Stollen seines Gegenspielers von oben auf den Spann. Nach zehn Minuten schon zwei Gelbe für die Gastgeber.

10 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)



7 Was für ein brutales Foul! Feick kontrolliert die Kugel an der Mittellinie und wird vom Gegenspieler abgeräumt. Borello rutscht mit offener Sohle ins Schienbein des neuen Kapitäns und muss mit der Farbe der Karte gut leben können! Zu einem späteren Zeitpunkt in einem hitzigeren Spiel wäre die Entscheidung vermutlich anders ausgefallen.

7 Gelbe Karte für Brandon Borrello (Fortuna Düsseldorf)



5 Beide Teams konnten bereits einen Eckstoß in die Mitte schlagen, doch jeweils wurde am kurzen Pfosten per Kopf geklärt.

3 Doppelchance für Borello! Hartherz wird links hinter die Kette geschickt und legt links aus dem Strafraum vor der Grundlinie flach auf den Elfmeterpunkt zurück. Borello zieht mit dem ersten Kontakt ab, der Linksschuss fliegt aber genau auf Fabian Giefer in der Mitte des Tores. Auch den Abpraller kann Borello nicht gefährlich auf den Kasten bringen.

1 Die Kugel rollt in Düsseldorf. Etwa 6.000 Zuschauer versuchen das Team zu unterstützen. Platz wäre für 10.800 gewesen, aber die veränderten Bedingungen mit personalisierten Tickets uns Abständen scheinen die Attraktivität eines Stadionbesuchs einzuschränken.

1 Spielbeginn

Auch die Gäste wechseln ihre Anfangsformation im Vergleich zur Auftaktniederlage auf drei Positionen: Douglas, Kopacz und Sané starten an Stelle von Kwadwo, Herrmann und Ronstadt, der mit Adduktorenproblemen ausfällt. Neu ist außerdem der Spielführer: Daniel Hägele hat die Binde freiwillig an Arne Feick abgegeben.

Edgar Prib, der sich beim Aufwärmen gegen den HSV verletzt hatte, steht heute erneut nicht zur Verfügung. In der Startelf der Fortunen sollen Bodzek, Ofori und Karaman für den Umschwung sorgen. Dafür sitzen Zimmer, Morales und Piotrowski zunächst auf der Ersatzbank. Eine der Aufgaben wird es sein, mehr Torgefahr zu kreieren. Nicht dabei ist Nana Ampomah, der sich letzte Woche nach Einwechslung eine Gelb-Rote Karte für eine Beschwerde beim Schiedsrichter eingehandelt hat. So kommt Ofori zu seinem Startelf-Debut.

An diese Rolle werden sich die Gäste in dieser Saison gewöhnen müssen, im Pokal schied man in einer ähnlichen Konstellation nur knapp mit 2:3 gegen Hannover 96 aus. Gegen Aue hielt das Team von Michael Schiele zum Liga-Start lange ein ausgeglichenes 0:0 ehe die Veilchen in der zweiten Hälfte doch noch drei Treffer erzielen konnten. Beide Teams möchten also die ersten Punkte der Saison einfahren.

Die Fortuna musste zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga eine verdiente 1:2 Niederlage im Hamburger Volksparkstadion einstecken. Das Team von Uwe Rösler hatte über weite Strecken Probleme damit, eigene Chancen zu kreieren. Im ersten Heimspiel soll das gegen den Aufsteiger aus Würzburg besser aussehen. In der abgelaufenen Spielzeit trennten die Teams noch zwei Ligen, wodurch auch die Favoritenrolle klar verteilt ist.