45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen dem FC Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne zwingende Abschlüsse erarbeiteten sich die Rheinländer Feldvorteile, konnten ihre wenigen aussichtsreichen Szenen im gegnerischen Sechzehner aber zunächst nicht in Herausforderungen für FWK-Torhüter Bonmann umwandeln. Das änderte sich in Minute 25, als Hennings den Gast nach einer Ecke aus kurzer Distanz traf. Auch in der Folge hatte die Rösler-Truppe die Kontrolle inne und verzeichnete durch Krajnc einen Lattenkopfball (41.). Fast im direkten Gegenzug zu dieser Großchance glichen die bis dato völlig harmlosen Franken durch Munsy aus (41.) und konnten den schmeichelhaften Spielstand bis zum Pausenpfiff halten. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Gelbe Karte für Ridge Munsy (Würzburger Kickers)

Der Torschütze arbeitet im Luftduell mit Zimmermann mit dem linken Ellenbogen. Auch hier ist eine Gelbe Karte fällig.

41 Tooor für Würzburger Kickers, 1:1 durch Ridge Munsy

Aus heiterem Himmel kann Würzburg ausgleichen! Im Rahmen eines Konters passt Hašek von halblinks in die Schnittstelle zwischen die beiden Düsseldorfer Innenverteidiger. Munsy hat freie Bahn und vollendet gegen den herauslaufenden Keeper Kastenmeier aus 15 Metern präzise in die flache linke Ecke.

41 Krajnc scheitert an der Latte! Nach der nächsten auf das kurze Fünfereck geschlagenen Pledl-Ecke von rechts verlängert der Slowene mit dem Kopf auf die halblinke Ecke. Das Leder fliegt gegen die Oberkante des Querbalkens.

40 Gelbe Karte für Stefan Maierhofer (Würzburger Kickers)

Winterneuzugang Maierhofer, der sich als Ersatzspieler links vom Heimkasten aufwärmt, zieht den Ärger des Unparteiischen Schmidt auf sich, hat wohl einen Kommentar zu einer Entscheidung lautstark mitgeteilt. Er wird durch Referee verwarnt.

39 Nach Dansos Ballverlust auf der linken Abwehrseite ist Lotrič Adressat eines Steilpasses durch Fehltscher. Gästekeeper Kastenmeier hat den Braten gerochen und kann vor dem Slowenen am Strafraumeck klären.

36 Gelbe Karte für Thomas Pledl (Fortuna Düsseldorf)

Der Ex-Ingolstädter rutscht Lotrič im Mittelfeld seitlich in die Beine und trifft nur den Gegenspieler. Schiedsrichter Schmidt ahndet dieses Einsteigen mit der ersten Gelben Karte des Abends.

34 Gegen ausnahmsweise aufgerückte Franken steckt Sobottka aus dem offensiven Zentrum auf die rechte Sechzehnerseite zu Klaus durch. Der bekommt das etwas zu steile Anspiel noch von der Linie gekratzt, doch am kurzen Fünfereck ist Abwehrmann Strohdiek zur Stelle.

31 Da Tabellennachbar SpVgg Greuther Fürth im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue ebenfalls mit 1:0 vorne liegt, rückt Fortuna Düsseldorf in der Live-Tabelle nur auf Rang vier vor. Beide Klubs liegen aktuell nur einen Punkt hinter dem Zweiten VfL Bochum.

28 Prib mit dem Volleyschuss! Nachdem Douglas die nächste Gästeecke von rechts per Kopf nur unzureichend in den rechten Halbraum geklärt hat, probiert sich der Ex-Hannoveraner mit dem rechten Spann. Das Spielgerät rauscht nicht weit links vorbei.

25 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Rouwen Hennings

Hennings bringt die Fortunen in Front! Nach Pledls Eckstoßflanke von der rechten Fahne befördert Danso die Kugel mit der linken Schulter direkt vor den Kasten. Der unbewachte Hennings drückt sie in der Luft aus gut drei Metern mit dem linken Außenrist in die Maschen.

23 Lotrič zieht ab! Der auf rechts hinter die gegnerische Abwehrkette geschickte Feltscher passt von der Grundlinie flach zurück auf die nahe Sechzehnerseite. Lotrič probiert sich aus gut 13 Metern mit dem rechten Fuß. Danso blockt vor der linken Ecke für Torhüter Kastenmeier.

21 Da war mehr drin! Hennings' hohe Hereingabe aus dem rechten Halbfeld lässt Pledl zwischen Elfmeterpunkt und Fünferkante frei vor dem Heimkasten auftauchen. Die technisch anspruchsvolle Annahme überfordert ihn aber; er verstolpert das Spielgerät ins rechte Toraus.

19 Das Rösler-Team übernimmt mehr und mehr die Spielkontrolle, obwohl die flachen Anspiel jenseits der Mittellinie durch den jolprigen Boden ein Glücksspiels sind. Düsseldorf könnte heute ein große Portion Geduld benötigen.

16 Hennings wird durch Prib mit einem halbhohen Ball aus dem Mittelfeld in den halblinken Offensivkorridor geschickt. Der Schuss des Angreifers aus gut 15 Metern wird durch Hägele zur Ecke abgefälscht; deren Ausführung durch Prib ist zu niedrig angesetzt.

14 ... Pledls Hereingabe senkt sich gut sieben Meter vor dem kurzen Pfosten. Danso verlängert mit dem Hinterkopf in Richtung oberer rechter Ecke. Das Leder fliegt deutlich über den Heimkasten.

13 Klaus holt über rechts gegen Hašek einen ersten Eckball heraus...

10 Nach Klaus' hoher Verlagerung von der rechten Außenbahn auf die linke Strafraumseite hat Pledl viel Zeit und Platz für einen Schuss. Wegen einer unsauberen Annahme dauert es aber sehr lange, bis er dann unter Druck abziehen kann. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Würzburgs Schlussmann Bonmann.

8 Hašeks Flanke vom linken Flügel ist lange in der Luft. Sontheimer gibt sie von der rechten Grundlinie direkt vor den Kasten. Danso schlägt die Kugel aus der Gefahrenzone.

7 Munsy nimmt Feicks flaches Anspiel vom linken Flügel an der mittigen Sechzehnerkante mit dem Rücken zum Tor stehend an und zieht nach schneller Drehung mit dem rechten Fuß ab. Der Ball kullert weit links am Ziel vorbei.

4 Der Rasen befinden sich in einem schlechten Zustand und kann heute ein wichtiger Faktor werden. Für die spielerisch überlegenen Gäste ist der holprige Untergrund sicherlich kein Vorteil.

1 Würzburg gegen Düsseldorf – auf geht's in der Flyeralarm-Arena!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die nur elf ihrer 32 Punkte in der Fremde sammelten und die 14 ihrer 22 Gegentore in Auswärtsspielen kassierten, stellt Trainer Uwe Rösler nach dem torlosen Heimunentschieden gegen Hamburger SV dreimal um. Prib, Klaus und Hennings verdrängen Morales, Karaman und Peterson auf die Bank.

Auf Seiten der Franken, die das Hinspiel Ende September durch ein Gegentor in der 82. Minute verloren und dabei kurz vor dem Ende einen Strafstoß verschossen, hat Coach Bernhard Trares im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Erzgebirge Aue vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Hansen, Kopacz (beide gelbgesperrt), Meisel und Toko (beide auf der Bank) beginnen Douglas, Hägele, Hašek und Lotrič.

Fortuna Düsseldorf ist nach der kurzen Winterpause noch ungeschlagen, konnte in der Englischen Woche bisher aber nur zwei Unentschieden holen: Dem spektakulären 3:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth am letzten Freitag, als die Flingeraner zwei Rückstände egalisierten, folgte am Dienstag ein torloses Remis gegen den Hamburger SV, bei dem sie die beste Offensive der 2. Bundesliga gut im Griff hatten.

Der FC Würzburger Kickers ist 16 Spieltage vor dem Saisonende abgeschlagener Tabellenletzter des nationalen Fußball-Unterhauses, liegt er doch sieben Punkte hinter dem Relegationsrang. Nachdem der Aufsteiger mit vier Punkten aus den ersten vier Matches hoffnungsvoll in das Kalenderjahr 2021 gestartet war, gingen die jüngsten beiden Partien beim SC Paderborn 07 (0:1) und gegen den FC Erzgebirge Aue (1:2) verloren.

Nachdem der FC St. Pauli und der VfL Bochum den ersten Rückrundenspieltag der 2. Bundesliga am gestrigen Donnerstagabend beschlossen haben, startet die 19. Runde bereits heute wie gewohnt mit zwei Partien. In Unterfranken treffen der FC Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf zum sechsten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander – es ist das Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenfünften.