54 Gelbe Karte für Chris Führich (SC Paderborn 07)



53 Den Standard tritt natürlich Tim Leibold. Allerdings sind die Eckstöße noch nicht gefährlich.

52 Nach einem schön vorgetragenen Angriff löffelt Leibold den Ball von der Grundlinie an den langen Pfosten. Dort passt Okoroji auf und klärt auf Kosten einer Ecke.

49 Es ist den Gästen anzumerken, dass sie den ganz schnellen Ausgleich wollen. Paderborn spielt das Ergebnis aber natürlich voll in die Karten. Die Auswahl von Steffen Baumgart kann sich jetzt auf Konter fokussieren.

46 Beim HSV geht es direkt über rechts nach vorne. Die flache Hereingabe verpasst Terodde im direkten Duell mit Correia jedoch knapp.

46 Weiter geht’s! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Paderborn führt nach einem absoluten Spektakel mit 3:2 gegen den HSV! Der Beginn war ausgeglichen mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste aus dem Norden zeigten sich vor dem Tor aber einfach abgezockter und gingen mit 2:0 in Front. Ein Elfmeter brachte den Ostwestfalen in der 34. Minute dann aber nicht nur den Anschluss, sondern kippte die komplette Begegnung zu Gunsten des SCP. Plötzlich wirkte die Truppe von Thioune verunsichert und der Bundesliga-Absteiger war voll am Drücker. Zwei Patzer von Gjasula konnte die Baumgart-Elf direkt bestrafen und Führich einen Doppelpack schnüren. Dadurch haben die Hausherren das Spiel gedreht und gehen mit einer Führung in den zweiten Abschnitt. Dort ist aber noch alles drin und weitere Tore quasi garantiert! Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Mal eine kurze Verschnaufpause: Vasiliadis ist bei einer Eck im Gesicht getroffen worden und wird im Moment behandelt.

43 Narey beinahe mit dem Ausgleich!

Eine Chip-Flanke von Dudziak kriegt Zingerle nicht richtig weg. Dadurch landet die Murmel bei Narey, der aus acht Metern direkt volley abzieht. Schonlau steht genau im Weg und hält den Kopf dazwischen.

40 Was für ein Spektakel! Innerhalb von vier Minuten dreht der SC Paderborn einen 2:0-Rückstand und hat das Momentum jetzt natürlich komplett auf seiner Seite.

38 Tooor für SC Paderborn 07, 3:2 durch Chris Führich

Spiel gedreht! Wieder ist es Gjasula, der den Ball verliert. Justvan bedient Führich weit rechts im Sechzehner. Der junge Startelfdebütant kappt stark ab, lässt zwei Gegenspieler stehen und schlenzt das Rund dann traumhaft in den linken Knick.

36 Tooor für SC Paderborn 07, 2:2 durch Chris Führich

Doppelschlag SCP! Gjasula spielt im Aufbau einen katastrophalen Fehlpass und im Anschluss geht es ganz schnell in die andere Richtung. Srbeny steckt rechts in den Strafraum durch auf Führich, der bleibt cool und überwindet Heuer Fernandes im kurzen Eck.

34 Tooor für SC Paderborn 07, 1:2 durch Dennis Srbeny

Paderborn ist zurück! Srbeny verwandelt sicher. Der Stürmer schickt Heuer Fernandes in das falsche Eck und haut das Ding rechts rein.

33 Elfmeter für Paderborn!

Führich stoppt ab, um den von hinten anlaufenden Leibold ins Leere zu schicken. Der HSV-Kapitän trifft den 22-Jährigen allerdings und tritt ihm das Standbein weg.

30 Paderborn macht kein schlechtes Spiel. In den entscheidenden Momenten ist der Hamburger SV aber voll da und die Rothosen zeigen sich vor dem Tor höchst effizient.

27 Gelbe Karte für Marcel Correia (SC Paderborn 07)

Correia packt gegen Wintzheimer die Schere aus und sieht für sein Foul an der rechten Seitenlinie zurecht die Gelbe Karte.

26 Für Simon Terodde ist es bereits der dritte Saisontreffer und sogar schon das 121. Tor in der 2. Bundesliga!

24 Tooor für Hamburger SV, 0:2 durch Simon Terodde

Krummes Ding! Wintzheimer legt den Ball von links rein. Eigentlich scheint die Situation geklärt. Doch Okoroji rutscht die Pille beim Befreiungsschlag völlig über den Schlappen. Dadurch landet das Spielgerät bei Terodde, der halb von Correia angeschossen wird und halb das Ding kontrolliert über die Linie köpft.

22 Gyamerah hat Probleme das Tempo von Antwi-Adjei zu verteidigen und bereits die Gelbe Karte. Das könnte noch ein ganz entscheidendes Duell werden.

20 Mit der Führung im Rücken ziehen sich die Hamburger jetzt ein wenig zurück und attackieren erst ab der Mittellinie.

18 Die Hausherren wirken von dem Gegentreffer nicht geschockt. Die Ostwestfalen suchen weiter den schnellen Weg nach vorne und wollen den schnellen Ausgleich.

15 Gelbe Karte für Jan Gyamerah (Hamburger SV)

Gyamerah hält Antwi-Adjei fest, der ansonsten mit Tempo in den Strafraum eingedrungen wäre. Dafür gibt es die erste Karte der Partie.

14 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Manuel Wintzheimer

Der HSV führt! Nach einem Paderborner Einwurf in der gegnerischen Hälfte geht es ganz schnell in die andere Richtung. Gjasula spielt den Ball zunächst weit rechts raus. Dort erwischt Narey die Kugel gerade eben vor dem Seitenaus und spielt weiter auf Dudziak. Der 25-Jährige leitet das Leder noch eine Station weiter und plötzlich ist Wintzheimer etwas über 20 Meter zentral vor dem Tor völlig frei. Den Platz nutzt der Angreifer eiskalt aus und schließt überlegt ins untere linke Eck ab. Zingerle streckt sich vergeblich.

13 Wintzheimer schließt vom linken Sechzehnereck ab. Zingerle ist aber sicher im linken Eck zur Stelle.

11 Siebenmal sind der SCP und der HSV bereits aufeinandergetroffen. Noch nie gab es ein Unentschieden. Das letzte Heimspiel gegen den Nordklub konnte die Truppe von Steffen Baumgart sogar mit 4:1 gewinnen.

8 Beide Mannschaften spielen von Beginn an zielstrebig und gehen nach Ballverlusten regelmäßig früh drauf.

5 Die ersten Aktionen haben es in sich! Narey hat auf dem rechten Flügel zu viel Platz und gibt das Leder fast von der Eckfahne zentral an den Fünfer. Dort setzt sich Terodde gegen Correia durch und bringt die Pille mit dem Kopf auf das Tor. Zingerle steht aber genau richtig und kann den zu zentralen Abschluss parieren.

2 Antwi-Adjei direkt mit der großen Möglichkeit!

Schonlau schlägt einen punktgenauen langen Pass in den gegnerischen Strafraum. Antwi-Adjei nimmt das Anspiel kurz an und schließt dann von halbrechts aus kürzester Distanz ab. Heuer Fernandes ist hellwach, wirft sich dazwischen und verhindert damit den frühen Gegentreffer.

1 Los geht’s! Die Hausherren stoßen an und lassen den Ball zunächst ruhig laufen.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen und machen sich bereit. Das Top-Duell kann also pünktlich losgehen!

Eine ganz besondere Partie wird es für Klaus Gjasula. Der 30-Jährige spielte in der Bundesliga-Saison noch für den SC Paderborn. Im Sommer hat er jedoch den Verein gewechselt und trifft jetzt mit den Rothosen auf seinen alten Arbeitgeber. "Es wird ein geiles, ein aufregendes Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Es ist meine alte Heimat. Dementsprechend freue ich mich auch darauf, einige altbekannte Gesichter wiederzusehen", machte Gjasula im Vorfeld klar.

Auch der Hamburger SV muss die Verletzung eines Leistungsträgers kompensieren. Rechtsverteidiger Vagnoman hat sich das Außenband am Sprunggelenk gerissen und muss mehrere Wochen pausieren. Den Posten hinten rechts übernimmt heute Gyamerah. Zudem beginnt Narey anstelle von Kittel.

Steffen Baumgart nimmt drei Veränderungen in der Startelf vor. Dadurch kommen Chris Führich, Julian Justvan und sogar Svante Ingelsson, der erst in der letzten Woche von Udinese Calcio ausgeliehen wurde, zu ihren Startelf-Debüts beim SCP. Verzichten müssen die Ostwestfalen hingegen auf Sven Michel. Der 30-jährige Angreifer hat sich das Innenband am linken Knie teilweise gerissen und fällt für längere Zeit aus.

Aber der im Pokal noch so schwer gedemütigte HSV reist mit frischem Selbstbewusstsein an, konnten die Hamburger doch zum Ligaauftakt mit Fortuna Düsseldorf bereits den anderen Absteiger aus der Bundesliga bezwingen (2:1). Gelingt das der Thioune-Truppe heute erneut, dürfte das erstmal für besänftigte Gemüter in der Hansestadt sorgen, die nach der peinlichen Pleite in Dresden bereits wieder aufstöhnen mussten.

Für die Ostwestfalen geht es heute dabei durchaus schon darum, einen Fehlstart zu verhindern, unterlag man doch zum Auftakt Holstein Kiel mit 0:1. Und wenn man bedenkt, dass am kommenden Wochenende die schwere Reise nach Heidenheim und dann der Besuch von Hannover 96 ansteht, weiß man, wie schwer das Auftaktprogramm des Bundesligaabsteigers und wie groß die Gefahr in unruhiges Fahrwasser zu geraten durchaus ist. Ein Erfolg am heutigen Abend dürfte da also mehr als gelegen kommen.