45 Onana mit dem Kopf! Nach kurzer Ausführung einer Ecke von rechts flankt Kittel gefühlvoll an die halbrechte Fünferkante. Der eng bewachte Onana nickt knapp neben den rechten Pfosten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Wegen zweier Verletzungsunterbrechungen beträgt der Nachschlag 240 Sekunden.

44 Der SCP nimmt den Schwung des Erfolgserlerbnisses mit in die letzten Minuten und näherten sich den Ausgleich an. Nach Führichs flachen Querpass von der linken Strafraumlinie kommt Antwi-Adjei nur einen Schritt zu spät, um aus gut zehn Metern zum Abschluss zu kommen.

41 Tooor für SC Paderborn 07, 2:1 durch Sven Michel

Paderborn kann noch vor dem Kabinengang verkürzen! Der durch eine halbhohe Verlagerung in den halbrechten Raum geschickte Führich rennt in den Sechzehner und zieht aus spitzem Winkel ab. Ulreich wehrt mit dem rechten Bein nach vorne ab. Michel schiebt aus mittigen sieben Metern oben rechts ein.

39 Der Matchwinner vom letzten Samstag kehrt zurück auf das Feld.

38 Kinsombi hat sich am rechten Knöchel verletzt und muss auf dem Feld behandelt werden.

36 Paderborn kann die Feldverhältnisse in dieser Phase ausgeglichen. Die Gäste tauchen bisher aber überhaupt nicht in abschlussreifen Positionen auf. Aus dem laufenden Spiel heraus können sie HSV-Schlussmann Ulreich keine Aufgaben stellen.

33 Collins tankt sich über links in den Sechzehner. Er verpasst das flache Anspiel vor den Kasten, so dass nach Onanas Grätsche nur eine Ecke herausspringt. Die bekommen die Rothosen im zweiten Anlauf geklärt.

31 Kinsombi gelangt nach Kittels Querpass von links in die Mitte vor die letzte gegnerische Linie. Er nimmt mit dem rechten Innenrist aus gut 20 Metern Maß; Gästetorhüter Zingerle kann den unplatzierten Versuch problemlos entschärfen.

28 Führichs Eckstoßflanke von der linken Fahne ist lange in der Luft und für den am rechten Fünfereck bestimmten Hünemeier bestimmt. HSV-Schlussmann Ulreich hat seinen Kasten rechtzeitig verlassen und faustet das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

25 Paderborns Reaktion auf den frühen Rückschlag ist eine positive gewesen, doch nach dem zweiten Gegentreffer ist die Aufgabe im Volksparkstadion aber fast schon unlösbar. Das Hinspiel Ende September hat aber gezeigt, dass der SCP gegen den HSV zurückkommen kann. Bei der 3:4-Pleite wandelte das Baumgart-Team einen 0:2-Rückstand zwischenzeitlich in eine 3:2-Führung um.

22 Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Sonny Kittel

Hamburg legt nach! Nach Hünemeiers Foul an Dudziak feuert Kittel den fälligen Freistoß aus zentralen 25 Metern als Aufsetzer auf die linke Ecke. Nachdem das Leder die löchrige Paderborner Mauer passiert hat, schlägt es genau in der unteren linken Ecke ein.

20 Kittel packt aus dem offensiven Zentrum einen Schuss mit dem linken Spann aus. Aus gut 23 Metern rauscht das Leder wegen starker Rücklage weit über Zingerles Kasten.

17 Für Leistner ist der Arbeitstag tatsächlich schon nach einer Viertelstunde zu Ende. Onana wird eingewechselt und übernimmt im defensiven Mittelfeld für Heyer, der Leistners in der Innenverteidigung ersetzt.

16 Einwechslung bei Hamburger SV: Amadou Onana

16 Auswechslung bei Hamburger SV: Toni Leistner

15 Leistner muss auf dem Rasen behandelt werden und humpelt daraufhin erst einmal vom Feld. Möglicherweise ist HSV-Coach Daniel Thioune zu einem frühen Tausch gezwungen.

14 Michel nimmt im Rahmen eines schnellen Gegenstoßes im halblinken Offensivkorridor an Fahrt auf. Er schafft es in den Sechzehner und bringt die Kugel sogar flach an Leistner vorbei nach innen, doch Ambrosius ist deutlich vor Srbeny zur Stelle.

11 Die Norddeutschen haben in der Live-Tabelle 40 Punkte auf dem Konto. Da Kiel gegen Braunschweig auch schon vorne liegt, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang aktuell vier Zähler.

8 Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Moritz Heyer

Die Rothosen gehen früh in Führung! Terodde verlängert eine Eckstoßflanke von der rechten Fahne am kurzen Fünfereck mit dem Hinterkopf vor den langen Pfosten. Der unbedrängte Heyer nickt aus gut drei Metern und spitzem Winkel in die obere linke Ecke ein. Gästekeeper Zingerle ist noch dran, aber der Ball hat die Linie zum Zeitpunkt seiner Rettungsaktion schon überschritten.

7 Nach einer Flanke von der tiefen rechten Seite kommt Terodde unweit des rechten Fünferecks an die Kugel. Sein Kopfstoßes segelt deutlich an der anvisierten langen Ecke vorbei.

5 ... Kittels Ausführung ist zu niedrig angesetzt und leitet nach einem klärenden Kopfball einen ersten Konter der Ostwestfalen ein. Führich zieht vom linken Flügel nach innen und holt aus 20 Metern zum Rechtsschuss aus. Den kann Leistner blocken.

4 Der durch Jatta an die rechte Grundlinie geschickte Gyamerah holt gegen Collins einen Eckstoß heraus...

1 Hamburg gegen Paderborn – Durchgang eins im Volksparkstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Ostwestfalen, die neun ihrer 26 Punkte in der Fremde holten und die bisher nur in Darmstadt und Osnabrück gewinnen konnten, stellt Coach Steffen Baumgart nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen die KSV Holstein ebenfalls einmal um. Anstelle von Dörfler (Bank) beginnt Ananou.

Auf Seiten der Hanseaten, die in ihren letzten drei Heimspielen durchschnittlich vier Treffer erzielten und die das spektakuläre Hinspiel Ende September in der Benteler-Arena nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle mit 4:3 für sich entschieden, hat Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum torlosen Remis bei Fortuna Düsseldorf eine personelle Änderung vorgenommen. Jatta verdrängt Narey auf die Bank.

Der SC Paderborn 07, der in der Vorweihnachtszeit auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht war, spielt mit acht Punkten aus fünf Matches bislang einen ordentlichen Januar. Infolge eines glanzlosen 1:0-Heimsieges gegen Schlusslicht FC Würzburger Kickers trennten sich die Blau-Schwarzen am Mittwoch im eigenen Stadion mit 1:1 von der KSV Holstein. Das schnelle Führungstor durch Führich (2.) egalisierten die Störche schon in Minute 15.

Der Hamburger SV, der seit dem zweiten Adventssamstag nicht mehr verloren hat, ließ der erfolgreichen Aufholjagd bei Eintracht Braunschweig (4:2) am Dienstag ein torloses Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf folgen. Im Rheinland präsentierten sich die Rothosen zwar über weite Strecken als dominant, im Aufbauspiel stabil und defensiv gefestigt, blieb im letzten dritten Felddrittel aber ungewohnt harmlos.

Die Englische Woche im nationalen Fußball-Unterhaus endet mit dem zweiten Spieltag der Rückrunde. Ohne Punktverlust ist kein Klub durch die letzten Januartage gekommen, doch nach 180 Minuten sind sowohl der Hamburger SV als auch der SC Paderborn 07 mit jeweils einem Sieg und einem Unentschieden noch ungeschlagen.