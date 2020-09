51 Ab auf die andere Seite! Holtmann empfängt halblinks im Sechzehner einen Ball und feuert das Leder aus zwölf Metern auf das lange Eck. Das Spielgerät rauscht knapp am Pfosten vorbei.

50 Von der rechten Seite flankt Gueye die Kugel auf den Elferpunkt, wo Wanitzek völlig blank steht. Der Karlsruher erweist sich nicht als Kopfballspezialist und nickt die Kugel deutlich links am Kasten vorbei.

49 Schafft es der VfL den Sieg ins Ziel zu bringen, oder werden wie im letzten Duell drei Punkte hergeschenkt. Der KSC kommt zumindest wieder schwungvoll aus den Katakomben.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kehren unverändert zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Bochum mit 1:0 in Karlsruhe. Beide Mannschaften wollten den Ball in den eigenen Reihen haben und setzten die Gegner früh unter Druck. Für das Highlight des ersten Abschnitts sorgte Zoller bereits nach 14 Minuten. Nach einem langen Abschlag lupfte der Bochumer die Murmel sehenswert in den Winkel. Anschließend kam vom VfL zu wenig, im Zuge dessen wurde der KSC besser. Vorne fehlte es bei den zahlreichen Flanken an der letzten Genauigkeit. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Gueye, der den Ball mit etwas Pech ans Lattenkreuz nickte. Im zweiten Abschnitt ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Alle 30 Sekunden segeln die Flanken von links und rechts in den Sechzehner der Bochumer. Die Hereingaben sind bislang allerdings meist zu ungenau. Daran müssen die Hausherren im zweiten Abschnitt arbeiten.

41 Auf der linken Seite legt sich Kother die Kugel an Gamboa vorbei. Allerdings reißt der Karlsruher seinen Gegenspieler zu Boden, sodass es mit Freistoß für den VfL weitergeht.

39 Von der rechten Seite flankt Thiede den Ball nach innen, wo Riemann und Gueye zur Kugel gehen. Der Keeper hat Probleme, das Leder aus der Luft zu pflücken und hat Glück, dass das Spielgerät bei seinen Kollegen landet.

37 Von Bochum kommen seit der 20. Minute viel zu wenig Entlastungsangriffe. Karlsruhe zeigt sich dagegen vor dem Tor der Gäste zu ideenlos, um Riemann in Bedrängnis zu bringen.

34 Aus knapp 23 Metern halblinker Position schießt Tesche das Leder mit dem linken Schlappen Richtung Tor. Der Versuch ist zu hoch angesetzt und fliegt ungefährlich über das Gehäuse des KSC.

33 Aktuell ist das Spiel unterbrochen, da Thiede mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegt. Nach einem Luftzweikampf scheint der Karlsruher unglücklich aufgekommen zu sein. Bleibt abzuwarten, ob er nochmal zurückkommt.

30 Lattenkreuz! Von der linken Seite schlägt Heise eine butterweiche Flanke genau an den zentralen Fünferraum. Dort schraubt sich Gueye am höchsten und nickt das Spielgerät ans rechte Lattenkreuz.

29 Aktuell ziehen sich die Bochumer weiter zurück, im Zuge dessen der KSC leichter ins letzte Drittel kommt. Dort fehlt es den Gastgebern noch an der Genauigkeit, um wirkliche Großchancen zu kreieren.

26 Von der linken Seite zieht Soares nach innen und chipt die Murmel nach innen. Der Ball gerät etwas zu weit und landet in den Armen von Gersbeck.

24 Starker Konter der Hausherren! Nach einer Ecke der Bochumer setzt sich Kother auf der rechten Seite stark durch und spielt die Kirsche diagonal zu Heise, der mit seinem Schuss abgeblockt wird.

22 Aus dem Sechzehner passt Gondorf den Ball auf die rechte Außenbahn zu Djuricin, der das Leder direkt nach innen flankt. Riemann kommt aus seinem Kasten und lenkt das Spielgerät mit den Fingerspitzen am lauernden Gueye vorbei.

20 An der zentralen Sechzehnerkante bietet sich Wanitzek die Schusschance. Der KSC-Akteur wartet viel zu lange mit seinem Abschluss und verstolpert das Leder zu den gegnerischen Innenverteidigern.

19 Während Bochum am Drücker bleibt, wird Zoller bei jedem Kontakt gnadenlos ausgepfiffen. Die KSC-Anhänger nehmen es dem ehemaligen Karlsruher anscheinend übel, nach seinem Treffer gejubelt zu haben.

17 Wieder kombinieren sich die Bochumer sehenswert über die rechte Außenbahn nach vorne. Am Ende flankt Zoller den Ball nach innen. Im Sechzehner stehen allerdings nur Karlsruher, die die Situation entspannt bereinigen.

14 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Simon Zoller

Überragendes Tor von Zoller! Riemann donnert einen Abschlag tief in die gegnerische Hälfte, wo Ganvoula die Kugel mit dem Hinterkopf perfekt in den Lauf von Zoller verlängert. Der Bochumer sieht, dass Gersbeck zu weit vor dem Tor steht und lupft das Spielgerät von der zentralen Sechzehnerkante sensationell in den rechten Winkel.

11 Vom rechten Flügel kommt der nächste Freistoß nach innen gesegelt. Kurz vor dem Fünfer steigt Bormuth am höchsten und nickt die Kugel Richtung Tor. Der Kopfball ist nicht platziert genug und landet in den Armen von Schlussmann Riemann.

9 Plötzlich die Chance für Bochum! An einer Flanke von der rechten Seite tritt Kobald leichtfertig vorbei. Aus zehn Metern drückt Zoller direkt ab und bleibt mit seinem Schuss am heranrauschenden Thiede hängen.

8 Über die rechte Seite versuchen sich Ganvoula und Losilla nach vorne zu kombinieren. Am Ende werden die zwei VfL-Akteure souverän abgeblockt.

5 Beide Mannschaften wollen das Spiel machen und die Kugel in den eigenen Reihen halten. Dementsprechend werden die ballführenden Akteure gepresst, um Ballverluste zu provozieren.

2 Gute erste Chance! Aus dem linken Halbraum kommt der erste Freistoß nach innen geflogen. Am Elferpunkt kommt Gueye relativ unbedrängt zum Abschluss, doch der Ball rauscht rechts am Kasten vorbei.

1 Los geht's! Karlsruhe agiert im ersten Durchgang in blauen Trikots, während der VfL im roten Dress gastiert.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit, sodass es in wenigen Minuten losgehen kann. Unparteiischer der Partie ist der erfahrene Marco Fritz, der von Arno Blos und Roman Potemkin unterstützt wird.

Auch der VfL will die ersten drei Punkte der noch jungen Saison einfahren. Nach dem bitteren 2:2 gegen St. Pauli sieht Trainer Reis kein Handlungsbedarf und schickt dieselbe Startelf ins Rennen. Bochum zeigte eine starke Vorstellung zum Saisonauftakt, belohnte sich am Ende allerdings nicht mit drei Zählern. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den zwei Kontrahenten endete in der vergangenen Spielzeit 0:0.

Nach der Auftaktpleite will der KSC im heimischen Stadion die ersten Punkte einfahren. Im Vergleich zur 2:0-Schlappe bei Hannover verändert Coach Eichner seine Mannschaft lediglich auf einer Position. Kother darf von Beginn an ran und soll für frischen Wind in der Offensive sorgen. Goller ist dafür heute nicht mit dabei.

Die Bochumer standen kurz vor dem perfekten Saisonbeginn. Im Montagabend-Spiel führte die Truppe von Thomas Reis verdient mit 2:0 gegen den FC St. Pauli und schien der verdiente Gewinner zu sein. In den Schlussminuten drehten die Gäste allerdings nochmal auf und sorgten mit einem Doppelschlag doch noch für Ernüchterung im Ruhrgebiet. Im Duell mit dem KSC will der VfL jetzt den ersten Dreier.

In der letzten Saison hat der KSC nur knapp die Klasse gehalten. So knapp soll es für die Badener nicht erneut werden. Zum Auftakt stimmen zwar die Einstellung und die Leistung, aber die Ergebnisse lassen noch zu wünschen übrig. Nach einer sensationellen Vorbereitung folgten in den ersten zwei Pflichtspielen jeweils Niederlagen. Im Pokal hieß es nach Verlängerung 1:0 für Union und in Hannover setzte es eine 2:0-Pleite. Nun sollen die Mühen endlich belohnt werden.