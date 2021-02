66 Marc Schnatterer meldet sich gleich mal mit einer Direktabnahme aus 14 Metern an, die Zingerle zur Seite pariert. Das Spiel der Gäste wird wieder etwas lebhafter.

65 Und schon kommt wieder Paderborn! Christopher Antwi-Adjei zeiht von links mit Tempo nach innen, lässt aus 25 Metern ein ordentliches Pfund los, zielt aber genau in die Arme von Müller.

63 Heidenheim zeigt sich mal wieder in der gegnerischen Hälfte und Christian Kühlwetter arbeitet über links einen Eckball heraus. Am zweiten Pfosten kommt Theuerkauf zum Kopfball, nickt aber deutlich drüber.

60 Zunächst kommt aber wieder der SCP! Christopher Antwi-Adjei legt auf Höhe des Strafraums quer auf Michel, der mit links abschließt und mit seinem abgefälschten Schuss eine Ecke herausholt. Im Anschluss kommt Schonlau aus zehn Metern zum Kopfball, kann Müller aber nicht wirklich in Bedrängnis bringen.

58 Jetzt reagiert Frank Schmidt auf die schwache Vorstellung seiner Mannschaft nach der Pause und wechselt gleich dreifach. Routinier Schnatterer, Sessa und Mohr sollen das Spiel beleben.

57 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

57 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Denis Thomalla

57 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Kevin Sessa

57 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Andreas Geipl

57 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marc Schnatterer

57 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Florian Pick

56 Jetzt wollen auch die Gäste einen Elfmeter als Schöppner im Sechzehner nahe der Torauslinie von Hünemeier leicht gehalten wird. Für einen Strafstoß reicht das aber nicht.

54 Die Gäste sind auch nach dem Wechsel zu passiv und werden vom SCP weit in die eigene Hälfte gedrängt. Heidenheim hat überhaupt keine Offensivaktionen.

51 Die folgende Freistoßflanke von halbrechts landet auf dem Kopf von Schallenberg, der aus 14 Metern aber nicht wirklich gefährlich wird.

50 Gelbe Karte für Andreas Geipl (1. FC Heidenheim 1846)

Geipl kommt Srbeny nicht hinterher und legt den Paderborner 30 Meter vor dem Tor mit unfairen Mitteln.

49 Paderborn ist bemüht, gleich wieder die Kontrolle zu übernehmen und Druck aufzubauen. Schonlaus feiner Diagonalball landet bei Srbeny, der beim Durchstecken zu Antwi-Adjei aber nicht genug Druck hinter die Kugel bekommt.

48 Kurz nach der Pause wird dann doch gewechselt. Dörfler muss angeschlagen runter, Ananou übernimmt die rechte Seite.

48 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Frederic Ananou

48 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Johannes Dörfler

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Sehr unterhaltsame erste 45 Minuten im Nachholspiel zwischen Paderborn und Heidenheim enden mit einem leistungsgerechten 1:1! Beide Mannschaften legten mit hohem Tempo los und kamen früh zu Chancen. Den ersten Treffer markierte nach einem Zingerle-Patzer FHC-Rückkehrer Kleindienst, der wenig später allerdings verletzt runter musste. In der Folge erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Srbeny verwandelte einen Foulelfmeter nach VAR-Eingriff sicher. Der SCP hatte fast 70% Ballbesitz, Heidenheim konzentrierte sich zuletzt nur noch auf die Defensive. Ob sich das nach der Pause wieder ändert? Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Dennis Srbeny

Dennis Srbeny übernimmt die Verantwortung und netzt zum Ausgleich ein! Kevin Müller ist zwar in der richtigen Ecke, kann den platzierten Flachschuss, der direkt neben dem linken Pfosten einschlägt, aber nicht parieren.

45 Es gibt Elfmeter für den SCP! Guido Winkmann wird an den Monitor zitiert, um sich eine Szene bei der jüngsten Paderborner Ecke anzuschauen. Am ersten Pfosten war Thomalla Schonlau von hinten in die Beine gelaufen und hatte diesen zu Fall gebracht. Harte, aber vertretbare Entscheidung!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Nach einer Führich-Ecke kommt Vasiliadis zum Kopfball, wird dabei aber hart bedrängt und nickt drüber.

43 Chris Führich ist viel unterwegs und treibt das Paderborner Spiel auf beiden Seiten immer wieder an. Der SCP hat mittlerweile mehr Zug zum Tor entwickelt und nähert sich dem Ausgleich. Hüsing klärt nach einer abgefälschten Hereingabe in der Mitte im letzten Moment.

40 Johannes Dörfler geht rechts leicht an Christian Kühlwetter vorbei in den Strafraum und wird vom Heidenheimer leicht berührt, sodass er aus dem Tritt kommt und fällt. Für Schiri Winkmann ist das nicht genug für einen Elfer. Für den VAR auch nicht.

37 Zentimeter fehlen zum Ausgleich! Der SC Paderborn spielt es mal schnell und schon ist Dennis Srbeny nach Steckpass an der Strafraumkante frei durch. Der 26-Jährige tunnelt Müller dann zwar, doch der ist noch irgendwie dran und der Ball trudelt langsam auf die Ziellinie zu. Heidenheims Keeper reagiert blitzschnell, fliegt hinterher und stoppt das Leder kurz vor der Linie!

35 Due Gastgeber setzen sich immer mehr am gegnerischen Strafraum fest, schießen und flanken was das zeug hält, kommen aber einfach nicht durch.

32 Nach einem Foul von Mainka gegen Michel gibt es Freistoß für den SCP auf dem linken Flügel auf Höhe des Fünfers. Chris Führich will den Ball dabei entweder direkt aufs Tor ziehen oder er hat sich mit seiner Hereingabe völlig verhauen. Auf jeden Fall geht der Ball schon weit vor dem Tor ins Aus.

30 Dennis Srbeny versucht es mal auf eigene Faust, zieht von links mit Tempo nach innen und will sich gegen vier Heidenheimer durchsetzen, was erstaunlicherweise nicht klappt. Noch ist das zu einfallslos, was die Ostwestfalen offensiv anbieten.

27 Rittmüller hält Antwi-Adjei an der Schulter fest, der Paderborner entledigt sich seines Verfolgers mit einem Schubser. Beide Aktionen hätten durchaus eine Verwarnung nach sich ziehen können, Guido Winkmann belässt es aber bei einer Ermahnung für beide. Hier sind auf jeden Fall mächtig Emotionen drin!

24 Die Hausherren machen jetzt ordentlich Druck und haben viel Ballbesitz, kommen aber im letzten Drittel noch nicht entscheidend zum Zug.

22 Der sehr offensiv agierende Johannes Dörfler holt rechts kurz vor dem Strafraum einen Freistoß heraus, der wenig später scharf parallel zum Fünfer nach innen fliegt. Gleich mehrere Paderborner sind in der Nähe, letztlich fliegt das Leder aber an Freund und feind vorbei.

20 Für Kleindienst, der sich bei einem Zusammenprall an der Außenlinie unglücklich verletzt hat, geht es tatsächlich nicht weiter. Schimmer überhaupt die Position des Torschützen.

20 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

20 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Kleindienst

18 Während mit Tim Kleindienst der nächste Heidenheimer behandelt werden muss, drückt Paderborn aufs Gas. Antwi-Adjei wird mit einem Diagonalball links in der Box gefunden und will gerade querlegen als der Pfiff ertönt. Abseits!

16 Leopold Zingerle hat sich nach dem Treffer eine Weile behandeln lassen, kann aber anscheinend weitermachen. Tatsächlich war der Einsatz von Mainka im Luftduell grenzwertig und der Paderborner Torhüter war unsanft auf dem Rücken gelandet.

13 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Tim Kleindienst

Aus dem folgenden Freistoß resultiert die Führung für den FCH! Norman Theuerkauf schlägt den Ball aus dem rechten Halbfeld hoch in den Strafraum. SCP-Keeper Leopold Zingerle kommt weit raus und geht außerhalb des Fünfers ins Duell mit Patrick Mainka, der ihn robust aber fair angeht. Zingerle kann die Kugel nicht festhalten, das Ding klatscht genau vor die Füße von Kleindienst und der trifft aus zehn Metern zur Führung.

12 Gelbe Karte für Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07)

Thomalla legt sich auf dem rechten Flügel einen hohen Ball per Kopf an Hünemeier vorbei und wird dann vom Paderborner rüde umgecheckt.

10 Schon in dieser Anfangsphase ist hier richtig Feuer drin. beide Mannschaften spielen mutig nach vorne und duellieren sich mit offenem Visier.

7 Heidenheim mischt hier ordentlich mit und hat die nächste Möglichkeit. Kleindienst und Thomalla kombinieren sich auf rechts durch und holen einen Eckball heraus. Im Anschluss daran kommt Thomalla aus kurzer Distanz zum Schuss, Zingerle macht sich aber ganz breit und lässt die Kugel nicht vorbei.

5 Den ersten Abschluss der Gäste verzeichnet wenig später Tim Kleindienst. Seinen Distanzversuch klärt Uwe Hünemeier mit dem Kopf.

3 Paderborn beginnt gewohnt forsch und hat gleich Tempo im Spiel. Eine gefährliche Dörfler-Flanke wird von Müller gerade noch entschärft. Wenig später kommt die Kugel über Schallenberg und Srbeny links im Strafraum zu Führich, der mit seiner flachen Hereingabe aber keinen Mitspieler findet.

1 Auf gehts! Die Hausherren kicken in Schwarz und Blau, Heidenheim spielt ganz in Weiß.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher kann es losgehen in der Benteler-Arena! Die beiden Teams haben den Rasen, der heute im Gegensatz zum Ursprungstermin astrein zu bespielen ist, bereits betreten. Die beiden Kapitäne Sebastian Schonlau und Norman Theuerkauf stehen zur Platzwahl bereit und in wenigen Augenblicken rollt hier der Ball!

Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Bundesligareferee Guido Winkmann, der an den Seitenlinien von Christian Bandurski und Patrick Glaser unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Dr. Justus Zorn und die Videobilder werden von Michael Bacher ausgewertet.

Gästecoach Frank Schmidt ändert seine Startformation nach dem 2:1 in Osnabrück nur auf einer Position. Andreas Geipl übernimmt im defensiven Mittelfeld für Kevin Sessa (Bank).

SCP-Coach Baumgart nimmt im Vergleich zum letzten Spiel drei personelle Änderungen vor. Svante Ingelsson fehlt nach der fünften gelben Karte gesperrt, Frederic Ananou und Maximilian Thalhammer rotieren raus auf die Bank. Auf der rechten Abwehrseite übernimmt Johannes Dörfler, in der Zentrale Sebastian Vasiliadis und vorne soll Sven Michel für Gefahr sorgen.

Die Gäste aus Heidenheim haben sich in einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen zuletzt wieder ein wenig stabilisiert und mit zwei Erfolgen gegen Aue und Osnabrück einen soliden Vorsprung von zwölf Zählern auf die Abstiegsränge herausgespielt. Gelingt heute ein weiterer Dreier, könnte man sogar nochmal Richtung Aufstieg schielen. Frank Schmidt glaubt daran aber selbst nicht so recht. "Wir haben auch noch Schwankungen in unserem Spiel. Das zeigt, dass es für ganz oben nicht reicht, aber auch, dass wir Stand heute nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben", analysierte der FCH-Trainer im Vorfeld dieser Nachholpartie.

Nach vier sieglosen Pflichtspielen am Stück durfte der SCP zuletzt mal wieder jubeln. Am Samstag gelang auf heimischem Terrain ein 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen. Dadurch rangieren die Ostwestfalen nun wieder im Niemandsland der Tabelle weit entfernt von den Ab- und Aufstiegsrängen. Steffen Baumgart hat die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Oberhaus trotzdem noch nicht aufgegeben. "Vor zwei Jahren hatten wir zum selben Zeitpunkt sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hamburger SV. Am Ende sind wir aufgestiegen, der HSV nicht", erinnert sich der Coach der Hausherren.