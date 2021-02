18

Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Bashkim Ajdini (Eigentor)

Die Bochumer gehen in Führung! Žulj tritt von der linken Seite eine Ecke vor den kurzen Pfosten. Dort touchiert wohl erst Zoller den Ball per Kopf, dann verlängert Ajdini in die lange Ecke. Da ist Kühn chancenlos!