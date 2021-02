45 Halbzeitfazit:

Die KSV Holstein führt zur Pause der Montagabendpartie bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Kiel verzeichnete in der Anfangsphase Ballbesitzvorteile, wandelte diese aber nicht in Torschüsse um. Nach einer guten Viertelstunde kamen die Rheinländer in der Partie an und übernahmen zeitweise sogar die Kontrolle. Erste Annäherungen gelangen den Ostseestädtern durch Serra (26.) und den Rheinländern durch Zimmermann (27.); echte Höhepunkte gab es wegen des risikolosen Ansatzes beider Teams zunächst nicht. In Minute 36 sicherte sich Holstein dann aber doch das Führungstor: Nach Dansos Foul an Serra verwandelte Mühling den fälligen Strafstoß. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Gelbe Karte für Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

Danso steigt Mühling auf der linken Abwehrseite seitlich in die Knochen. Auch dieses Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

42 Dehm versetzt Hennings im Luftduell einen Stoß in den Rücken, doch der eigentlich fällige Freistoß im halblinken Angriffskorridor wird den Rheinländern verwehrt.

40 Gelbe Karte für Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf)

Im Kampf um einen freien Ball rutscht Prib mit beiden Beinen voraus in Reese hinein. Schiedsrichter Storks zückt die erste Gelbe Karte er Partie.

39 In der Live-Tabelle rücken die Ostseestädter durch den Treffer auf den dritten Tabellenplatz vor. Aktuell liegen sie nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hamburger SV.

36 Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Alexander Mühling

Kiel geht in Führung! Mühling entscheidet sich für eine lässige Ausführung, lupft den Ball mit dem rechten Innenrist auf die Tormitte. Kastenmeier kann den geplanten Sprung nach links zwar stoppen und berührt das Leder noch mit der linken Hand, doch es rutscht ihm ins Netz durch.

35 Es gibt Strafstoß für Holstein! Dem durch Lees halbhohes Anspiel auf die linke Sechzehnerseite geschickten Serra tritt Danso leicht, aber unbeholfen gegen die rechte Wade, woraufhin der Angreifer zu Boden geht. Referee Storks zeigt sofort auf den Punkt.

33 Gegen geordnete Kieler fällt dem Rösler-Team überhaupt nichts ein. Die Störche halten die zentralen Defensivräume eng und haben sowohl Karaman als auch Hennings in fast allen Situationen sehr gut im Griff.

30 Im Rahmen eines Gegenstoßes wird Karaman durch Klaus aus dem Mittelkreis in den halbrechten Offensivkorridor geschickt. Der Angreifer hat nur noch Verteidiger Lorenz vor sich, der den Schuss aus gut 15 Metern entschärfen kann. Hennings stochert daraufhin am Elfmeterpunkt unfair gegen Torhüter Gelios und begeht damit ein Offensivfoul.

27 Zimmermann mit der Chance! Der Düsseldorfer Rechtsverteidiger nimmt im Halbraum an Fahrt auf und visiert aus gut 18 Metern die flache linke Ecke an. Das Spielgerät verfehlt das Aluminium nur knapp; Gelios wäre machtlos gewesen.

26 Serra mit der Direktabnahme! In den Nachwehen einer Ecke flankt Kirkeskov von der tiefen linken Seite halbhoch auf den Elfmeterpunkt. Serra probiert sich mit einem Volleyschuss, den er nicht optimal ausführt. Kastenmeier packt im Torzentrum sicher zu.

24 Die Werner-Truppe ist in dieser Phase vornehmlich in der eigenen Hälfte gefordert. Düsseldorf hat sich in Sachen Passsicherheit deutlich gesteigert, lässt im letzten Felddrittel aber noch die nötige Präzision vermissen.

21 Pledl flankt die nächste Ecke von der rechten Fahne vor den Kasten. Danso springt hoch und verlängert mit der linken Schulter in Richtung langer Ecke. Das Spielgerät senkt sich hinter der Latte auf das Netz, so dass Gelios nicht eingreifen muss.

19 Hennings findet über den rechten Flügel einen Weg an die Grundlinie und gibt halbhoch nach innen. In Bedrägnis produziert Pledl einen Abschluss mit dem rechten Fuß, der abgefälscht über Gelios' Kasten fliegt. Die folgende Ecke bringt der Fortuna nichts ein.

16 Die Rösler-Truppe kann die Kräfteverhältnisse mittlerweile ausgeglichen gestalten. Das Unterhaltungsniveau hält sich bisher in Grenzen; es kommt nur ganz selten Spielfluss auf.

13 ... nach kurzer Ausführung schlägt Meffert das Leder hoch und weit in den Sechzehner. Lorenz kommt auf der linken Seite dran, hat aber klar im Abseits gestanden.

12 Bartels holt über die rechte Außenbahn gegen Danso einen ersten Eckstoß heraus...

10 Infolge einer durch die Gäste halbherzig geklärten Einwurfhereingabe kann Danso vom linken Strafraumeck ungehindert flanken. Seine für den langen Pfosten bestimmte Hereingabe ist aber zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg ins rechte Toraus.

7 Die Störche verzeichnen in den ersten Minuten deutlich höhere Ballbesitzanteile. Sie kommen ballsicher daher und halten den Schwerpunkt des Geschehens gegen schwerfällig startende jenseits der Mittellinie.

4 Kirkeskov führt einen ersten Freistoß im halbrechten Offensivkorridor aus. Der Winterneuzugang sucht Reese mit einem Lupfer auf die rechte Sechzehnerseite. Danso ist dem Kieler gefolgt und erreicht die Kugel vor ihm.

1 Düsseldorf gegen Kiel – die Montagspartie der 2. Bundesliga ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen. Das Dach der Merkur-Spiel-Arena ist seit Freitag geschlossen. Dennoch ist es richtig kalt.

Bei den Ostseestädtern, die mit 19 Zählern das zweitbeste Auswärtsteam der 2. Bundesliga sind und die mit 19 Gegentoren über die stärkste Defensivabteilung in dieser Spielklasse verfügen, verzichtet Coach Ole Werner nach dem erfolgreichen Pokalkrimi gegen den SV Darmstadt 98 auf personelle Änderungen in seiner Startelf.

Auf Seiten der Rheinländer, die 21 ihrer 32 Punkte im eigenen Stadion geholt und die als einziger Klub im nationalen Fußball-Unterhaus noch kein Heimspiel verloren haben, stellt Trainer Uwe Rösler im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Würzburger Kickers zweimal um. Anstelle von Hoffmann (Gelbsperre) und Kownacki (Bank) beginnen Klarer und Karaman.

Bevor die KSV Holstein am Dienstag durch ein erfolgreiches Elfmeterschießen gegen den SV Darmstadt 98 in das Halbfinale des DFB-Pokals einzog, hat sie in der 2. Bundesliga mit sieben Punkten eine starke Englische Woche gespielt. Am letzten Samstag tütete Kiel den Dreier gegen Aufsteiger Braunschweig durch die Treffer von Reese (4.), Bartels (28.) und Serra (31.) bereits in Durchgang eins ein, gewann letztlich mit 3:1.

Fortuna Düsseldorf hat im Rennen um die direkte Rückkehr in die Bundesliga am vergangenen Wochenende einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor neun ungeschlagenen Partien in Serie verloren die Flingeraner ausgerechnet bei Schlusslicht FC Würzburger Kickers. In Franken waren sie in einer dominanten ersten halben Stunde zwar durch Hennings in Führung gegangen (25.), unterlagen aber letztlich durch zwei Kontergegentore.

In der nachgelagerten Partie des dritten Rückrundenspieltags in der 2. Bundesliga kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier Aufstiegskandidaten, waren Fortuna Düsseldorf und die KSV Holstein doch als Tabellensechster und -dritter in das Wochenende gegangen. Während die Rheinländer bis auf einen Zähler an die Ostseestädter heranrücken können, würden sich diese der Spitzenreiterposition im Falle eines Sieges auf zwei Punkte annähern.