Jetzt also läuft die Partie bei überschaubaren 12 Grad. Der locker bewölkte Himmel sollte Niederschläge während des Spielverlaufs zurückhalten. Die Flutlicht-Atmosphäre im Stadion dürfen etwa 6.500 Zuschauer miterleben.

Beim Blick auf die bisherige Bilanz offenbart sich, dass Nürnberg vor mehr als 42 Jähren letztmals ein Heimspiel gegen Darmstadt gewinnen konnte. Im September 1978 ist das gewesen, beide Klubs spielten damals in der Bundesliga. Seither waren die Hessen sieben weitere Male anlässlich eines Pflichtspiels beim FCN zu Gast. Nach sechs Punkteteilungen nahmen die Darmstädter in der vergangenen Saison alle drei Zähler mit nach Hause (2:1).

Nennenswerte Serien haben beide Mannschaften aktuell nicht zu behaupten bzw. müssen nicht gegen einen generellen Negativtrend anspielen. Ohnehin besitzt das bisherige Geschehen der jungen Saison wenig Aussagekraft. Da müssen schon noch einige Spieltage ins Land gehen. Dennoch gibt es heute ein verlockendes Ziel für den FCN. Mit einem Sieg gegen Darmstadt würden die Franken von derzeit Rang 10 an die Tabellenspitze der 2. Liga springen. Ein 1:0 würde totale Punkt- und Torgleichheit mit dem aktuellen Tabellenführer Holstein Kiel bedeutet. Holen die Nürnberger die drei Punkte mit mehr erzielten Treffern, wäre der Platz an der Sonne alleinig für sie reserviert.

Im Vergleich zum letzten Punktspiel belässt Robert Klauß Nürnbergs Startelf vollkommen unangetastet. Auf Seiten der Gäste gibt es dagegen zwei Veränderungen. Anstelle von Patrick Herrmann (Bank) und Victor Pálsson (Islands Nationalmannschaft) rücken Immanuel Höhn (zurück nach Adduktorenverletzung) und Matthias Bader in Darmstadts Anfangsformation. An den Wechselspielchen zum heutigen Ende der Transferperiode beteiligten sich beide Klubs kaum, obwohl es bei den Lilien Spekulationen um einen Abgang von Serdar Dursun zu Derby County. Letztlich aber tat sich nichts. Bei den Hausherren gab es am Deadline Day lediglich den leihweisen Wechsel von Lukas Schleimer zum 1. FC Saarbrücken zu vermelden.