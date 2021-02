45 Halbzeitfazit:

Der SSV Jahn Regensburg führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Hausherren waren von Beginn an die bessere Mannschaft, die zielstrebig nach vorne spielte und griffig im Spiel gegen den Ball wirkte. Düsseldorf tat sich vorne sehr schwer und spielte zu häufig lange Bälle. David Otto brachte den Jahn mit einem tollen Tor in Führung. Anschließend wurde F95 mutiger und tauchte in den Schlussminuten der ersten Hälfte einige Male vor dem Tor des SSV auf. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Hälfte!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gute Aktion von Prib! Der Mittelfeldakteur der Gäste flankt das Leder von links scharf vor das Gehäuse. Dort kommt aber Keeper Meyer aus seinem Gehäuse und krallt sich das Ding.

44 Eine Statistik, die ein Stück weit die Leistung im Spiel nach vorne ausdrückt, ist das Eckenverhältnis. Während die Gastgeber schon vier Ecken treten durften, kommt die Fortuna meist erst gar nicht so weit und konnte sich noch keinen Eckball herausspielen.

42 Schwacher Freistoß von Klaus. Der 28-Jährige will den Ball aus dem rechten Halbfeld in die Gefahrenzone bringen, aber die Hereingabe ist zu kurz. Ein Regensburger kann an der Strafraumgrenzen klären.

39 Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch David Otto

Der Jahn geht verdient in Führung! George kommt zunächst in halbrechter Position im Sechzehner zum Abschluss, aber der Schuss wird von Hartherz geblockt. Dann fliegt der Ball dem Torschützen vor die Füße, der aus 15 Metern abzieht und die Kugel in die linke Ecke zimmert. Schönes Tor!

39 Die Düsseldorfer verlieren immer wieder viel zu schnell den Ball. Da fehlt es bisher oftmals an Bewegung und Präzision im Mittelfeld der Gäste.

37 Verzweiflungsschuss von Prib. Der 31-Jährige kommt halblinks 25 Meter vor dem Tor zum Schuss, schießt aber gut und gerne 15 Meter rechts am Kasten vorbei.

35 Immer wieder macht Wekesser Dampf über den linken Flügel. Der 23-Jährige ist einer der Stärksten auf dem Feld.

33 Jahn Regensburg zeigt weiterhin einen mehr als ordentlichen Auftritt. Die Mannschaft von Mersad Selimbegović wirkt gut organisiert und deutlich entschlossen in den Zweikämpfen und im Spiel nach vorne. Die Düsseldorfer kriegen spielerisch nicht viel auf die Reihe.

30 Albers kommt zum Schuss! Der Stürmer bekommt in halblinker Position nahe der Strafraumkante die Kugel und zieht wuchtig ab. Sein Schuss wird aber von einem Düsseldorfer geblockt und der kann dann klären.

29 Klasse Aktion von George! Der 28-Jährige zieht von der linken Strafraumkante nach innen und visiert dann in halblinker Position die linke Ecke an. Kastenmeier ist aber zur Stelle und pariert zur Ecke. Auch die ist gefährlich, aber ein Regensburger Schuss aus kürzester Distanz wird zur Ecke geblockt. Die bleibt ungefährlich.

27 Die Mannschaft von Uwe Rösler kann jetzt selbst etwas mehr die Initiative ergreifen, weil sie nicht mehr so sehr von dem Jahn unter Druck gesetzt wird.

25 Die Platzverhältnisse sind, um es vorsichtig auszudrücken, nicht optimal. Beide Teams haben hin und wieder Probleme, mit flachem Kurzpassspiel zu agieren.

22 Kownacki aus der Distanz! Der Angreifer hat gut zwanzig Meter zentral vor dem Tor Platz und zieht einfach mal ab. Der Schuss ist aber zu zentral und Meyer kann das Ding fangen.

21 Die Defensive der Gäste hat alle Hände voll zu tun. Regensburg versucht es immer wieder mit Flanken auf die beiden langen Stürmer Otto und Albers, die beide 1,93 Meter Körpergröße mitbringen. Wichtig aus Düsseldorfer Sicht, dass der bislang souveräne Kastenmeier gut mitspielt und den Strafraum beherrscht.

17 Die Fortuna versucht es immer wieder mit langen Bällen, weil die Regensburger griffig gegen den Ball agieren und die Gäste sich im Spiel nach vorne weiterhin schwer tun. Schon Freistöße nahe der Mittellinie hauen die Fortunen lang vorne rein.

14 Der Jahn macht das Spiel, Düsseldorf kontert. Das Team von Uwe Rösler wird seit einigen Minuten hinten rein gedrängt und kann sein Offensivspiel noch gar nicht zur Entfaltung bringen.

11 Die Regensburger spielen frech auf und sind die etwas bessere Mannschaft. Immer wieder schaffen es die Mannen von Mersad Selimbegović gefährlich vor das Tor der Fortuna zu kommen.

8 Otto knapp im Abseits. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld läuft der Stürmer völlig allein gelassen in Richtung Düsseldorfer Gehäuse und köpft das Leder freistehend knapp drüber. Dann geht die Fahne des Assistenten hoch. Richtige Entscheidung.

7 Wenn die Düsseldorfer den Ball gewinnen, wollen sie blitzschnell umschalten. Bisher schaffen sie es aber noch nicht, die Angriffe sauber zu Ende zu spielen.

4 Guter Freistoß von Klaus! Der Mittelfeldakteur tritt in halblinker Position und zwanzig Metern Torentfernung an und zirkelt die Kugel über die Mauer hinweg in Richtung linke Torecke. Keeper Meyer taucht ab und pariert.

3 Gelbe Karte für Jan Elvedi (Jahn Regensburg)

Bei einem Konter treibt Kownacki den Ball über den halben Platz und wird dann vor dem gegnerischen Sechzehner von Elvedi gefoult. Der sieht richtigerweise die Gelbe Karte.

3 Wir sehen zu Beginn ein vogelwildes Spiel. Beide Mannschaften pressen sehr hoch und wir sehen zahlreiche Ballgewinne zwischen den Strafräumen.

1 Los geht's!

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Fünfmal trafen die beiden Klubs in den vergangenen Jahren aufeinander. Dreimal verließ Düsseldorf den Platz als Sieger, einmal gewann der Jahn und einmal trennten sich die beiden Vereine mit einem Unentschieden. Und da wären wir auch schon beim Hinspiel der laufenden Spielzeit. Albers mit einem Treffer kurz nach dem Anpfiff und Stolze mit dem 2:0 nach knapp 20 Minuten stellten die Weichen für den SSV früh auf Sieg. Ein Doppelschlag von Karaman und Hennings knapp zehn Minuten vor dem Ende bescherte den Düsseldorfern immerhin noch einen Punktgewinn.

Auch Uwe Rösler wechselt kräftig durch und bringt vier neue Kräfte im Vergleich zum vergangenen Spieltag. Klarer, Krajnc, Pledl und Hennings nehmen auf der Bank Platz und werden ersetzt durch Hartherz, Hoffmann, Morales und Kownacki. Auch F95 spielt in einem 4-4-2 mit Morales und Sobottka auf der Doppel-Sechs und Karaman und Kownacki vorne drin.

Bei den Gastgebern gibt es im Vergleich zur Partie beim KSC vier Veränderungen in der Startelf. Für Gimber, Opoku, Vrenezi und Becker rücken Wekesser, George, Stolze und Albers in die Startformation. Der Jahn wird voraussichtlich in einem 4-4-2-System mit der Doppelspitze bestehend aus Albers und Otto agieren.

Fortuna Düsseldorf kassierte zuletzt zwei Pleiten in Serie und steht mit aktuell 32 Zählern auf der Haben-Seite auf Platz sieben. Die Düsseldorfer drohen die Aufstiegsränge aus den Augen zu verlieren und sind fast schon zum Siegen verdammt, will man zurück ins Oberhaus. Am vergangenen Montag verlor F95 mit 0:2 beim Tabellendritten aus Kiel.

Die Hausherren sind seit nunmehr vier Pflichtspielen ohne Niederlage und belegen aktuell Rang elf der Tabelle. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Ende in Unterzahl ein torloses Remis beim Karlsruher SC.