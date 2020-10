45 Halbzeitfazit:

Eine sehr ansehnliche Partie geht mit einem 1:1 in die Kabinen! St. Pauli ging hochmotiviert ins Spiel und störte früh. Das konnte Nürnberg schnell nutzen, hebelte die Abwehrreihe mit einem weiten Pass aus und ging durch den eiskalten Neuzugang Manuel Schäffler in Führung. Der Gastgeber ließ sich davon nicht beirren und probierte es immer wieder mit viel Tempo nach vorne. Der sehr auffällige Rodrigo Zalazar besorgte dann auch den Ausgleich, nachdem der Video-Assistent auf das Foul von Tom Krauß an Daniel Kyereh hingewiesen hatte. Auf beiden Seiten gab es noch weitere Chancen, St. Pauli wirkte etwas angriffslustiger. Da ist noch viel drin heute!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Kyereh tunnelt Margreitter vor der Grundlinie, zieht dann nach rechts auf das Tor zu und scheitert knapp mit seiner Hereingabe. An sehenswerten Einzelaktionen mangelt es auf Seite der Norddeutschen nicht.

44 Gelbe Karte für Manuel Schäffler (1. FC Nürnberg)

Schäffler zieht Zalazar mit einem harten Tritt die Beine weg und sieht Gelb. Vielleicht auch ein kleines Zeichen vom erfahrenen Stürmer, dass Zalazar mit einem Dribblings nicht so einfach davon kommt.

44 Was war das denn? Mathenia wehrt einen knackigen Schuss von Dittgen mit der Brust ab, weil er die Fäuste anscheinend nicht mehr schnell genug hoch bekommt. Die Vorlage kam übrigens erneut von Zalazar, der vom Club nicht zu halten ist.

42 In den letzten Minuten ist das hohe Tempo etwas verloren gegangen. Mehrere kleinere Fouls brachten den Spielfluss ins Stocken, dazu beschweren sich beide Teams immer wieder über die Entscheidung des Referees.

38 Makienok köpft eine Flanke in die Arme von Mathenia. Nürnberg muss aufpassen!

37 Dieser Zalazar hat richtig Lust! Mit einem Dribbling hängt der Torschütze gleich mehrere Gegenspieler ab und hat im gegnerischen Strafraum dann etwas zu wenig Übersicht, um einen Mitspieler zu bedienen. Diese Leihgabe scheint St. Pauli richtig Qualität zu verleihen.

35 Das war knapp! Geis schneidet einen Freistoß von der linken Seite dicht vor das Tor, wo Himmelmann zwar zur Stelle ist, kurz vor ihm ein Nürnberger aber nur um Haaresbreite verpasst. Bei seinen Ausflügen im Strafraum wirkt der Keeper bislang alles andere als sicher.

34 Auch den dritten Freistoß probiert Zalazar direkt, sein flacher Versuch kann Mathenia aber nicht überlisten.

33 Gelbe Karte für Asger Sørensen (1. FC Nürnberg)

Es wird ruppiger. Sørensen mäht Burgstaller schmerzhaft in der eigenen Hälfte um und wird selbstverständlich verwarnt. Wieder eine gute Standardsituation für St. Pauli.

31 Gelbe Karte für Sebastian Ohlsson (FC St. Pauli)

Ohlsson holt sich nach einem Foul im Mittelfeld Gelb ab, es ist bereits für dritte Gelbe im vierten Saisonspiel für den Rechtsverteidiger.

30 Hack vergibt das 2:1! Was für eine Chance! Wieder reicht ein langer Ball aus, um die Hamburger Hintermannschaft zu überlisten. Himmelmann eilt etwas übermütig aus dem Tor raus und Lohkemper legt nochmal nach links, dort muss Hack eigentlich nur noch einen Verteidiger auf der Linie überwinden und schickt die Kugel in den Abendhimmel.

28 Gelbe Karte für Tom Krauß (1. FC Nürnberg)

Krauß kassiert für sein Foul an Kyereh noch die Gelbe Karte.

28 Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Rodrigo Zalazar

Zalazar tritt an und setzt den Elfer mit viel Wucht ins rechte Eck, Mathenia hatte sich falsch entschieden. Erster Treffer der Leihgabe von Eintracht Frankfurt!

27 Elfmeter für St. Pauli! Krauß traf Kyereh an der Ferse und brachte seinen Gegenspieler so zu Fall - richtige Entscheidung, gutes Signal vom Video-Assistenten!

26 Videobeweis! Video-Assistent Johann Pfeifer empfiehlt Heft, sich die Szene anzuschauen.

26 Auch tausend Zuschauer können für ein Pfeifkonzert sorgen! Kyereh fällt nach einem Tempodribbling im gegnerischen Strafraum, Schiri Heft winkt ab. Durchaus knifflig, eine Berührung gab es wohl. Mal sehen, ob der Videoschiedsrichter eingreift.

23 Dittgen! Valentini lässt den Flügelläufer erneut aus den Augen, der aus vollem Lauf abzieht und Mathenia zu einer tollen Parade zwingt. Der FCSP wird immer gefährlicher.

22 Dittgens Flanke wird im letzten Moment geklärt. Der Linksaußen ist ein stetiger Unruheherd, den die Nürnberger kaum in den Griff bekommen. Noch fehlt es aber am letzten Pass oder einem präzisen Abschluss.

19 Nach Margreitters Stockfehler stolpert Handwerker den Ball ins Seitenaus. St. Pauli presst extrem hoch, sobald der FCN diese erste Welle allerdings überspielt, wird es hinten brandgefährlich. Sehr munteres Spielchen hier am Millerntor!

16 Wieder probiert es Zalazar direkt, diesmal bleibt der Versuch in der Mauer hängen. An Selbstbewusstsein fehlt es dem jungen Uruguayer nicht.

14 Die riskante Spielweise der Hausherren führte zwar schon zu einem Gegentreffer, setzt die Nürnberger jedoch stetig unter Druck und lässt kaum Pausen zu. Jetzt gibt es zweiten Freistoß kurz vor dem Strafraum, den ersten konnte FCN-Keeper Mathenia entschärfen...

11 Becker trifft den Pfosten! Die Hamburger setzen sofort nach! Wieder ist es Dittgen, der auf der linken Seite für Gefahr sorgt und Becker am Strafraumrand findet. Der junge Mittelfeldspieler zieht mit links aus der Drehung ab und trifft den linken Außenpfosten. Glück für die Clubberer!

10 Gefährlicher Stolperer von Club-Kapitän Valentini, der die Kugel kurz vor dem rechten Strafraumeck verliert. Dittgen will diese Einladung sofort annehmen, der Versuch aus 16 Metern geht aber deutlich über das Tor.

8 Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Manuel Schäffler

Schäffler schlägt beim Debüt direkt zu! Jetzt funktioniert die Abseitsfalle nicht, Geis findet Lohkemper mit einem weiten Pass auf dem linken Flügel. Lohkemper flankt aus vollem Tempo flach nach innen, wo Schäffler sein Näschen beweist und eiskalt mit rechts am machtlosen Himmelmann vorbei vollendet.

7 Erster langer Ball auf Schäffler, der wie Sturmkollege Hack allerdings im Abseits steht. St. Pauli steht sehr hoch, solange die Falle funktioniert, ist alles in Ordnung.

4 Abseitstreffer Nürnberg! Hack wird steil geschickt und lässt sich von Avevor nicht mehr einholen, der Angreifer behält auch noch die Übersicht und lupft über den schlecht postierten Himmelmann hinweg ins Tor. Leicht verzögert ertönt der Pfiff, tatsächlich stand Hack bei der Passabgabe einen halben Meter im Abseits.

3 Mathenia entschärft den Kracher! Zalazar läuft in Ronaldo-Manier an und visiert mit dem knallharten Freistoß das linke Eck an, Mathenia ist zur Stelle und faustet das Leder zur Seite weg. Erste gute Möglichkeit für die Hausherren.

2 Burgstaller ist sofort in Aktion und holt wenige Meter vor dem Strafraum eine Freistoß heraus. Könnte direkt gefährlich werden!

1 Die Gäste stoßen in weißen Trikots an, St. Pauli trägt wie immer die braunen Heimtrikots.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten das Spielfeld, in wenigen Minuten wird Schiedsrichter Florian Heft die Partie anpfeifen. Im Stadion am Millerntor dürfen heute immerhin 1.000 Zuschauer dabei sein.

Den letzten Sieg der Nürnberger gegen St. Pauli gab es im Jahr 2016. In der letzten Saison gab es ein 1:0 für St. Pauli und ein 1:1-Unentschieden. Die beiden Teams kennen sich aus den letzten Jahren in der Zweitklassigkeit gut, es dürfte also ein enger und umkämpfter Kick werden.

Auch Nürnbergs Trainer Klauß stellt einen neuen Mann im Sturmzentrum auf. Manuel Schäffler ist wieder fit und debütiert heute für den Club, auf dem Top-Torjäger des letztjährigen Absteigers Wehen Wiesbaden ruhen große Hoffnungen. Schäffler verdrängt den zuletzt glücklosen Fabian Schleusener. Nikola Dovedan muss ebenfalls auf die Bank, Lukas Mühl ist gar nicht mit dabei. Georg Margreitter und Tom Krauß sind zwei weitere Neue in der Startelf. Unter der Woche wurde zudem Hanno Behrens positiv auf das Corona-Virus getestet, der restliche Kader ist davon nicht betroffen.

FCSP-Coach Schultz setzt heute im Angriff auf einen, der beim heutigen Gegner seinen sportliche Durchbruch feierte: Guido Burgstaller steht von Anfang an auf dem Feld. Im Vergleich zur Sandhausen-Niederlage sind auch Rodrigo Zalazar und Lukas Daschner neu dabei. Das Trio Lukas Daschner, Marvin Knoll und Leart Paqarada rückt dafür auf die Bank.

Auch der FCN kassierte die erste Saisonniederlage vor den Länderspielen. Beim 2:3 gegen Darmstadt führten die Nürnberger gleich doppelt, nur um in der letzten Spielminute den entscheidenden Gegentreffer zu erzielen. Die Franken mussten also einen bitteren und unnötigen Rückschlag einstecken. Ein Tag vor der Online-Jahreshauptversammlung wäre es für die neue sportliche Leitung um Vorstand Dieter Hecking und Trainer Robert Klauß wichtig, für etwas Rückenwind einen Auswärtssieg einzufahren.

Für den neuen St. Pauli-Trainer Timo Schultz war das 0:1 in Sandhausen die erste Liga-Pleite. Heute wird sich zeigen, wie die Hamburger nach der Länderspiel-Pause zurückkommen. Nürnberg befindet sich in einer ähnlichen Situation, sodass es eine richtungsweisende Partie werden wird. Verlieren die Kiezkicker, geht der Blick nach einem durchwachsenen Saisonstart eher wieder nach unten. Bei einem Sieg dürfte der Start in die neue Saison durchaus als Erfolg verzeichnet werden, auch wenn es bereits einige Stolperer gab.