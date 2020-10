8 Auf beiden Seiten fällt eine gute Pass-Sicherheit auf. Das Leder rollt flach von Spieler zu Spieler.

6 Auch die Gäste kommen langsam in der Begegnung an, gegen kompakte Abwehr-Reihen finden sie noch aber keine Lücke. Eine erste Annäherung durch eine Halbfeldflanke verhindert Schindler aber auf seiner rechten Verteidigungsseite.

3 96 beginnt munter! Muslija zieht von links in die Mitte und zieht aus 25 Metern ab. Der Rechtsschuss fliegt aber mehrere Meter links vorbei.

2 Hult rückt über links auf und schafft es hinter Pledl. Er ist links bereits im Sechzehner aber Klarer kann nach außen rücken und gerade noch zur Ecke klären.

1 Die Kugel rollt, Hannover stößt im roten Jersey an. Die Gäste müssen daher in weiß antreten.

1 Spielbeginn

Über 8.000 Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden. Sie feuern ihre Mannschaft an, die das Feld betritt.

Mehrere Spieler standen schon für beide Seiten unter Vertrag. Allen voran Edgar Prib dürfte den Anhängern beider Seiten gut bekannt sein, heute muss er für die Gäste jedoch verletzt aussetzen. Gleiches gilt für André Hoffmann. Somit steht bei den Gästen nur Karaman als Ex-Hannoveraner im Kader. Die Niedersachsen bieten mit Duksch, Haraguchi und Ersatzkeeper Ratajczak gleich drei Spieler auf, die eine Düsseldorfer Vergangenheit haben.

Bei den Gästen fordert Rösler den "Glauben daran etwas mitnehmen zu können". Dies sei im Rahmen des Möglichen. Die Anfangself verändert er auf drei Positionen: Beginnen dürfen Appelkamp, Danso und Klarer, dafür weichen Borrello, Siebert und Sobottka. Im Verein sitze "jeder im selben Boot" nach einer guten Trainingswoche erwartet er "längere gute Phasen".

Bei den Gastgebern bekommt Mike Frantz eine Pause, auch Maina rückt aus der Anfangsformation. Dafür beginnen Muslija, der für gute Leistungen belohnt werden soll und Bijol, der im letzten Spiel wegen seiner Länderspielreise noch draußen bleiben musste. Kenan Kocak ist es wichtig "nicht so nachlässig" zu beginnen wie in der letzten Woche. Ihm ist es wichtig, dass sein Team ein "Brennen für 96" zeigt, in einem solchen Spiel entschieden Kleinigkeiten den Ausgang.

Noch schlechter sieht es in Düsseldorf aus: Vier Punkte aus vier Spielen liegen deutlich hinter den eigenen Ansprüchen. Am zweiten Spieltag konnte die Rösler-Elf den einzigen Dreier der Saison mit einem 1:0 gegen Würzburg einfahren, in der letzten Woche gab es vor heimischem Publikum ein 2:2 gegen Regensburg. Auch die Fortuna verlor beide Auswärtsspiele, allerdings bei den aktuellen Top-Teams HSV und Kiel. Im nächsten schwierigen Auswärtsduell soll es besser klappen.

Die Niedersachsen rangieren auf dem fünften Tabellenplatz, können mit der Ausbeute von sechs Zählern aber nicht zufrieden sein. Zwar gewannen sie beide Heimspiele, darunter das wichtige 4:1 im Niedersachsenderby gegen Braunschweig, auf fremdem Platz gab es dafür in beiden Gelegenheiten eine Pleite. In der letzten Woche verlor man mit 1:0 beim SC Paderborn. Die makellose Heimbilanz macht zumindest Hoffnung für das Duell gegen den anderen Bundesliga-Absteiger.

Beide Teams haben in jüngster Vergangenheit schon in der Bundesliga gespielt und möchten schnellstmöglich zurück dahin. Die Fortuna ist erst letzte Saison abgestiegen während die 96er schon ein Jahr länger auf Erstliga-Luft warten. Den eigenen Ansprüchen sind beide aber in dieser Spielzeit noch nicht gerecht geworden.