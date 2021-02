13 Gelbe Karte für Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

Im Konter hält er seinen Gegenspieler abseits des Balles. Für die Aktion sieht er die fünfte Gelbe der Saison und fehlt nächste Woche in Heidenheim.

12 Die Gäste verschieben das Angriffspressing der Anfangsphase etwas nach hinten. Das wäre nicht über die volle Distanz duchzuhalten gewesen. Der Aufbau des Rösler-Teams bleibt aber häufig unsauber.

9 Auch die Gäste haben ihre erste Ecke: Haraguchi steckt vor der Abwehr aus 25 Metern hoch nach vorne durch. Halblinks geht der Ball vertikal in den Strafraum, der Winkel wird aus sieben Metern aber zu spitz für Sulejmani. Der flache Schuss wird per Grätsche von Zimmermann über die Grundlinie geblockt.

7 Mit einer langen Kombination kommen die Hausherren nach vorne. Links zieht Kownacki aus 18 Metern in die Mitte, Kaiser kann den Rechtsschuss aber zur Ecke von rechts abfälschen. Der Standard bringt nichts ein.

6 Hannover ist mehr an der Kugel und baut ruhig auf. Die Fortuna verliert das Spielgerät unter dem hohen und lautstarken Pressing immer wieder schnell.

3 So ist es kein Zufall, dass Prib nach zwei gespielten Minuten behandelt werden muss. Er hat in einem Zweikampf einen Schlag auf die Hand bekommen, kann aber schnell weitermachen.

1 Hannover läuft in den grünen Trikots auf und zeigt vor allem gegen die Kugel eine hohe Aggressivität. Die rot-gekleideten Düsseldorfer bekommen im Aufbau keinen Zentimeter geschenkt.

1 Spielbeginn

Gleich geht das Verfolger-Duell los. Wem gelingt der Anschluss nach oben? Das wird in wenigen Minuten auf dem Platz entschieden.

Auch durch die angespannte Personal-Situation sind bei den Gästen einige Augen auf Moussa Doumbouya gerichtet. Der 23 musste aus Libyen nach Deutschland fliehen und arbeitete zunächst als Dachdecker. Eigentlich war er für die Reserve vorgesehen, doch nach viert Treffern in fünf Spielen kam es zur Unterbrechung des Spielbetriebs in der Regionalliga. So sammelt er im Training Praxis und darf sich Hoffnungen auf einen ersten Profi-einsatz machen.

In Düsseldorf ist man sich der angespannten Tabellensituation bewusst, so sagt Uwe Rösler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Hannover hat genau wie wir große Ambitionen. Der Club will aufsteigen. Unter diesem Aspekt ist das Spiel ein sehr wichtiges". Die Faktenlage ist eindeutig: Mit je neun Punkten Rückstand auf Relegationsrang Drei kann der Verlierer von heute den Aufstieg beinahe abhaken, da Kiel und/oder Fürth morgen sogar noch weiter wegziehen werden.

Im eigenen Angriff gibt es dafür große Sorgen: Nachdem Ein Ausfall von Duksch, der es heute doch auf die Bank geschafft hat, lange als sicher galt, verletzte sich im Training auch noch Hendrik Weydandt. Er hat es mit Wadenproblemen nicht in den Kader geschafft, dafür rückt wie bereits vermutet Valmir Sulejmani ins Zentrum, der unter der Woche ein Lob von seinem Trainer erhielt: "Er ist immer voll engagiert, ist wichtig für die Mannschaft, macht viele Meter." Heute darf er zur Belohnung sein Können auf der Neun zeigen.

Etwas besser in Form sind die Kontrahenten im Landeshauptstadt-Duell: Aus den letzten fünf Partien sammelten sie immerhin drei Siege und zuletzt ein 0:0 gegen Paderborn. Vor allem auf die stabile Defensive ist dabei Verlass: In den vergangenen vier Spielen mussten sie nur zweimal hinter sich greifen, auch wenn das teilweise wie zuletzt gegen den SCP an der schwachen Chancenverwertung der Kontrahenten lag.

Zuletzt gab es ein 1:1 in Essen, der Trainer wechselt im Vergleich dazu auf einer Position: Rouwen Hennings ist zurück in der Startelf, dafür muss Sobottka weichen.

Die Hausherren stecken in einer sehr wechselhaften Saison erneut in einem Tief: Nachdem der schwache Start durch eine Sieges-Serie ausgebügelt wurde und man gerade wieder Anschluss an die Spitze gefunden hatte, folgte der nächste Rückschlag: Seit fünf Partien konnten die Spieler von Uwe Rösler nicht mehr gewinnen (zwei Niederlagen, drei Unentschieden).

Welches Team kann den zu den Aufstiegsrängen aufschließen und für welches werden die Aufstiegs-Hoffnung in noch weitere Ferne gerückt? Diese Frage wird sich in den nächsten Stunden in Düsseldorf beantworten, wenn die beiden Teams mit Aufstiegs-Ambitionen aufeinandertreffen.