38 Zolinski verpasst das 2:0!



37 Wieder wird Aue gefährlich! Hochscheidt bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Gnjatić ist zur Stelle, aber köpft ein gutes Stück drüber.

35 Krüger setzt sich auf seinem Weg in den Strafraum gegen Bella-Kotchap und Gamboa durch. Der Außenverteidiger bleibt aber dran und stört den 22-Jährigen beim Abschluss entscheidend. Krüger rutscht ein wenig weg und verzieht völlig.

32 Die Gäste wollen jetzt natürlich den schnellen Ausgleich. Allerdings fehlt den Bochumern das Tempo und die Ideen, um überhaupt ins letzte Drittel zu komme.

29 Tooor für Erzgebirge Aue, 1:0 durch Gaëtan Bussmann

Dann fällt der Treffer eben nach der folgenden Ecke! Hochscheidt tritt den Standard von der linken Fahne an den kurzen Pfosten. Bussmann läuft in die Hereingabe und nickt das Ding vom Fünfer unhaltbar in die Maschen.

29 Ganz frecher Versuch von Hochscheidt! Der 33-Jährige sieht, dass Riemann etwas zu weit vorne steht und schließt aus der Distanz direkt ab. Der Schuss senkt sich gefährlich und wäre wohl im Netz gelandet. Der VfL-Schlussmann eilt jedoch zurück und lenkt das Rund noch gerade eben über die Latte.

28 Žulj kann sich ausnahmsweise mal von seinem Verfolger lösen und spielt einen schönen Außenristpass auf Bockhorn. Der wäre zwar frei durch, aber stand eindeutig im Abseits und wird deshalb zurückgepfiffen.

25 Gelbe Karte für Gerrit Holtmann (VfL Bochum)

Holtmann kommt mit seiner Grätsche deutlich zu spät und räumt Zolinski tief in der Auer Hälft ab. Die Gelbe Karte hat er sich für dieses Tackling eindeutig verdient.

23 Erzgebirge Aue hat sich in die Begegnung gearbeitet und ist jetzt ebenbürtig. Bochum hat zwar weiterhin mehr Ballbesitz, aber die Veilchen halten defensiv dicht und werden offensiv gefährlicher.

21 Beinahe das 1:0!

Gnjatić wird nicht richtig angegriffen und treibt den Ball dann einfach mal nach vorne. Der Defensivspieler lässt Tesche dabei sehenswert stehen und legt dann quer auf Fandrich. Der 30-Jährige zieht von halblinks vor dem Strafraum ab. Riemann fliegt und muss sich ganz lang machen, um noch irgendwie mit den Fingerspitzen dran zu kommen. Mit diesem Einsatz verhindert der Keeper den Gegentreffer, holt die Kugel aus dem oberen rechten Eck und lenkt das Leder noch an den Pfosten.

18 Die Hausherren sind ein unangenehmer Gegner. Nach den frühen ersten Gelegenheiten, kommt offensiv von Bochum nicht mehr allzu viel. Die Mannschaft von Thomas Reis ist engagiert, aber findet gegen die kompakte Defensive kaum noch Lücken.

15 Nach einer Ecke kommt Nazarov auf der rechten Seite an die Murmel. Der Offensivspieler zieht nach innen und jagt den Ball einfach mal auf das lange Eck. Das verfehlt er allerdings deutlich.

13 Robert Žulj hat es heute nicht einfach. Louis Samson verteidigt den Österreicher in Manndeckung und hat das Leder in einigen Zweikämpfen bereits erobern können.

10 Krüger kommt aus der zweiten Reihe zum Schuss. Der flache Versuch auf das linke untere Eck ist aber zu unplatziert und von daher leichte Beute für Riemann.

9 Der VfL legt einen super Start hin. Das Team aus dem Ruhrgebiet kontrolliert das Geschehen und hatte bereits zwei herausragende Gelegenheiten.

6 Nächste Großchance für die Gäste! Žulj schlägt einen Standard vom linken Sechzehnereck mit ganz viel Schnitt zum Tor an den langen Pfosten. Direkt vor Männel verpasst ein Akteur in rot knapp. Im Anschluss kommt auch der Keeper nicht dran und Tesche ist dahinter frei. Der Ball tickt vorher nochmal auf, sodass das Ding nicht leicht zu nehmen ist. Aus einem Meter haut er die Kugel allerdings deutlich drüber. Das hätte die Führung sein können!

4 Holtmann trifft nur den Außenpfosten!

Tesche spielt aus dem Mittelfeld einen traumhaften Pass zwischen zwei Verteidigern durch. Dadurch ist Holtmann durch, dringt in den Strafraum ein und schließt von links aus spitzem Winkel ab. Der Schuss des 25-Jährigen klatscht aber nur ans Aluminium und springt dann ins Aus.

2 Vor dem Spiel gab es noch eine kleine Ehrung für Martin Männel. Der Torhüter absolviert heute sein 419. Spiel im Aue-Trikot und ist damit jetzt alleiniger Rekordspieler der Sachsen.

1 Auf geht's! Der VfL stößt an und spielt heut komplett in rot. Aue hält in lila-weiß dagegen.

1 Spielbeginn

Bochum hat beste Erfahrungen mit Erzgebirge Aue. In der zweiten Liga ist es sogar der Lieblingsgegner der Blau-Weißen. Bereits zwölf Mal konnte der VfL gegen die Veilchen gewinnen. Zuletzt sogar dreimal in Folge. Im Hinspiel gab es einen 2:0-Sieg für Simon Zoller und Co. gegen früh dezimierte Veilchen. Calogero Rizzuto flog nämlich bereits in der 28. Minute mit einer Roten Karte vom Platz.

Thomas Reis setzt auf Konstanz und lässt seine Startelf komplett unverändert. Damit ist auch Robert Žulj wieder dabei. Der Spielmacher ist aktuell einer der Erfolgsgaranten der Bochumer. In seinen letzten sieben Ligaspielen sammelte der Österreicher immer mindestens einen Scorerpunkt. Am vergangenen Spieltag bereitete der 29-Jährige sogar beide Treffer vor.

Im Vergleich zur 2:0-Niederlage in Heidenheim gibt es zwei Veränderungen in der Startelf der Gastgeber. In der Innenverteidigung ersetzt Louis Samson den gelb-rot-gesperrten Steve Breitkreuz. Außerdem wirbelt Dimitrij Nazarov in der Offensive anstelle von Philipp Zulechner, der zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

Der Aufstiegskampf hat sich in den letzten Wochen zugespitzt. Der Hamburger SV, Bochum und Kiel haben allesamt 42 Punkte auf dem Konto und führen die Tabelle an. Der VfL belegt aufgrund des Torverhältnisses derzeit den zweiten Rang. Bereits mit einem Remis könnte die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet also an die Spitze des Tableaus springen. Trotzdem soll heute natürlich ein Sieg her und die Serie von zwei Dreiern in Serie ausgebaut werden.

Für die Veilchen gab es in den letzten drei Partien nicht viel zu jubeln. Dreimal in Folge blieb Aue sieglos. In der Tabelle stehen sie im gesicherten Mittelfeld. Zu den Relegationsplätzen beträgt der Abstand jeweils über zehn Punkte. Allerdings haben Dirk Schuster und sein Team bewiesen, dass sie, gerade im heimischen Erzgebirgsstadion, zum Stolperstein für die Aufstiegsaspiranten werden können. Das musste zuletzt auch der HSV feststellen. Am 20. Spieltag mussten sich die Rothosen am Ende mit einem 3:3 zufrieden geben.