Sandhausen bleibt giftig! Nach einer guten Phase der Paderborner setzt der SVS auf dem rechten Flügel wieder beherzt nach und bringt den Ball über Diekmeier in die gefährliche Zone. Esswein scheitert daraufhin an einem Kopfball aus kurzer Distanz.

Konter für die Ostwestfalen! Führich läuft in die Tiefe und setzt sich vor dem rechten Strafraum gegen Contento durch. Danach probiert es Führich mit einem Schuss aus der Drehung, der etwas zu weit nach rechts in die Bande einschlägt.

Die Partie läuft! Schiri Robert Hartmann pfeift an und gibt das Spiel frei. Die Paderborner laufen heute in schwarzen Jerseys auf, Sandhausen gastiert in weißen Trikots.

Für den SC Paderborn ist der Spielplan in dieser Saisonphase noch voller als sonst. In den nächsten sieben Tagen warten auf den SCP gleich drei Ligaspiele: Los geht es heute gegen Sandhausen, dann folgt am kommenden Dienstag das Nachholspiel gegen Heidenheim, ehe drei Tage die Reise nach Regenburg ansteht. Nach einem guten Auftritt beim 0:0 in Hannover hofft SCP-Trainer Steffen Baumgart heute auf einen Dreier: „Wir wollen gewinnen und in der Tabelle weiter klettern“, kündigte der Paderborn-Coach an.