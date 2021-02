45

Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Montagspartie der 2. Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und der KSV Holstein. Die Störche gingen bereits in der 4. Minute durch Mees in Führung. Sie verzeichneten in der Anfangsphase durch ein sehr präzises Passspiel klare Feldvorteile und kamen zu einigen gefährlichen Abschlüssen, während sich das Kleeblatt zunächst nur eine zwingende Strafraumszene erarbeitete. In Minute 27 glichen die Franken durch einen perfekten Kopfball Nielsens überraschend aus. Die Norddeutschen setzten ihren zielstrebigen Auftritt fort und näherten sich ihrem zweiten Treffer mehrfach an, brachten das Spielgerät aber nicht noch einmal im Heimkasten unter. Bis gleich!