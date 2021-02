25 In der Live-Tabelle rückt das Schmidt-Team durch den Treffer auf den sechsten Tabellenplatz vor, lässt den heutigen Widersacher hinter sich. Die Aufstiegszone ist aktuell sieben Zähler entfernt.

22 Gelbe Karte für Oliver Hüsing (1. FC Heidenheim 1846)

Hüsing stellt Klaus auf der halblinken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo ein Bein. Referee Heft zeigt ihm die Gelbe Karte. Es ist seine fünfte in der laufenden Saison, so dass er am Freitag in Würzburg fehlen wird.

20 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Kevin Sessa

Heidenheim geht mit seiner ersten Chance in Führung! Nach einem Einwurf von der linken Außenbahn verlagern die Ostwürttemberger durch direkte Pässe vor dem Sechzehner schnell auf die halbrechte Sechzehnerseite. Sessa knallt das Leder aus gut 14 Metern nach Kerschbaumers Anspiel in die flache linke Ecke.

19 Thomalla will im offensiven Zentrum Kleindienst per Steilpass in die Nahtstelle zwischen die beiden gegnerischen Innenverteidiger hinter die Abwehr schicken. Hoffmann kann dies grätschend in höchster Not verhindern.

17 ... Klaus gibt flach in den Sechzehner. Weit vor dem kurzen Pfosten kann Hüsing klären.

16 Klaus wird mit einem langen Schlag auf die tiefe rechte Außenbahn geschickt. Seine Flanke findet zwar nicht den Weg vor den Kasten, wird durch Kühlwetter aber zu einer Ecke abgefälscht...

13 Die Schmidt-Truppe hat bisher große Mühe, die dichten Mittelfeldräume zu überspielen. Düsseldorf arbeitet wirksam gegen den Ball und kann brenzlige Szenen im eigenen Strafraum in der ersten Viertelstunde verhindern.

10 Karaman dringt über die linke Außenbahn in den Sechzehner ein und probiert sich mangels Anspielstation mit einem Linksschuss aus flachem Winkel. FCH-Torhüter Müller packt in der kurzen Ecke sicher zu.

8 Heidenheim verzeichnet in den Anfangsminuten Ballbesitzvorteile. Der Aufbau der Ostwürttemberger wird durch die eher zurückhaltend beginnenden Rheinländer erst ab der Mittellinie attackiert.

5 ... Thomallas Ausführung ist für den kurzen Pfosten bestimmt. Dort ist Prib mit dem Kopf zur Stelle und befördert das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

4 Rittmüller holt über die rechte Außenbahn gegen Koutris einen ersten Eckball heraus...

1 Heidenheim gegen Düsseldorf – auf geht's in der Voith-Arena!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Ende Oktober im eigenen Stadion durch einen Treffer Sobottkas (33.) mit 1:0 für sich entschieden und die in der Fremde zwölf ihrer 36 Punkte einsammelten, stellt Coach Uwe Rösler nach dem 3:2-Heimerfolg gegen Hannover 96 dreimal um. Anstelle von Hartherz (Gelb-Rot-Sperre), Morales (Bank) und Kownacki (Gelbsperre) beginnen Koutris, Bodzek und Sobottka.

Auf Seiten der Ostwürttemberger, die im Falle eines Sieges wegen des dann besseren Torverhältnisses an den Gästen vorbeizögen und die im eigenen Stadion in der laufenden Saison bislang erst eine Niederlage kassierten, hat Trainer Frank Schmidt im Vergleich zum 2:2-Auswärtsremis beim SC Paderborn 07 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Sessa und Kerschbaumer verdrängen Geipl und Pick auf die Bank.

Fortuna Düsseldorf ist am vergangenen Sonntag nach zuvor fünf sieglosen Begegnungen in Serie mit einem 3:2-Heimerfolg gegen Hannover 96 in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dank der Treffer von Hennings (28., Strafstoß), Klaus (52.) und Appelkamp (76.) rangen die Flingeraner die Niedersachsen nieder, obwohl sie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Hartherz (45.) in der kompletten zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen mussten.

Der 1. FC Heidenheim 1846 ist im Februar noch ungeschlagen, sammelte durch die Siege gegen den FC Erzgebirge Aue (2:0) und beim VfL Osnabrück (2:1) sowie durch das Unentschieden beim SC Paderborn (2:2) sieben Zähler. Beinahe wäre es sogar neun geworden: Beim Nachholspiel am Dienstag in Ostwestfalen verspielten die Blau-Rot-Weißen nach den Toren Kleindiensts (13.) und Kühlwetters (77.) gleich zwei Führungen und kassierten den zweiten Ausgleich in der Nachspielzeit.

In der 2. Bundesliga gibt es hinter dem Spitzenquartett eine Riege an Vereinen, die wegen des großen Abstands zu den Aufstiegsrängen keinen Verfolgerstatus besitzen, mit einer Siegesserie aber im Frühjahr noch einmal oben andocken könnten. Zu diesen gehören der Tabellenachte 1. FC Heidenheim 1846 und der -sechste Fortuna Düsseldorf, die zehn bzw. sieben Zähler hinter dem Relegationsplatz liegen.