45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Viel geht kurz vor der Halbzeitpause in der Benteler-Arena nicht. Beide Teams stören sich gegenseitig Nickligkeiten und greifen immer wieder zu kleinen Fouls.

42 Gewagter Versuch! Chris Führich hofft auf das Traumtor und will einen Freistoß von links aus mehr als 25 Metern in den langen Winkel zaubern. Die Kugel dreht sich ganz schnell ab und geht auf die Tribüne.

41 Gelbe Karte für Sebastian Nachreiner (Jahn Regensburg)

Die erste Gelbe der Partie! Nachreiner rennt Srbeny vor die Füße und schiebt den Paderborner dann mit einem seitlichen Tackling ins Aus. Die Gelbe geht in Ordnung, da das Spiel in den letzten Minuten zunehmend körperlicher wird.

40 Genau mit dieser Taktik erkämpft sich der SSV Jahn nun auch die Kugel und den nächsten Abschluss. Saller schaut im Rückraum kurz hoch und löffelt einen aufspringenden Ball dann deutlich über den Kasten.

38 Die Hausherren nehmen etwas Tempo heraus und schieben sich das Leder in der eigenen Hilfe von links nach rechts. Etwas hektisch werden die Ostwestfalen, wenn Regensburg dabei mit allen Offensiven presst.

36 Wieder Gefahr nach einem SCP-Standard! Der Ball driftet von links hoch in den Fünfer, wo Schonlau freistehend zum Kopfball kommt. Der Paderborner hilft sich einer Menge Körpereinsatz und setzt den Ball dann über die Latte.

35 Die Partie nimmt sich eine kleine Auszeit und beruhigt sich wieder nach den zwei Toren in nur drei Minuten. Paderborn will aktiv sein, kämpft im letzten Drittel aber mit der Passgenauigkeit. Die Regensburger präsentierten da generell sich etwas ballsicherer.

33 Zu stürmisch! Führich verfolgt den Ball an der Seitenlinie in der Luft und tritt Nachreiner dann ungewollt und ohne Sicht auf den Fuß. Freistoß für die Gäste.

30 Dennis Srbeny schiebt seinen Rücken in Jan Elvedi und will sich irgendwie zum Tor schieben. Kurz vor dem rechten Pfosten stolpert der Paderborner allerdings und verliert die Kugel.

29 Torhüter Kevin Kunz feiert sein Debüt in der 2. Liga und muss jetzt sofort kalt und ohne Warmup zwischen die Pfosten. Der Jahn-Keeper wirft sich noch schnell sein Trikot über, macht die Handschuhe fest und rennt ins Tor!

28 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Kevin Kunz

28 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Alexander Meyer

27 Probleme bei Jahn-Keeper Alexander Meyer! Der Torhüter der Gäste verletzte sich bei seinem Fehler zum 0:1 und leidet jetzt an Hüftproblemen. Draußen bereitet sich bereits Ersatzmann Kevin Kunz vor.

25 Vor der Partie hofften alle auf viele Tore, jetzt folgen die Buden! Für den SC Paderborn ist der schnelle 1:1-Ausgleich natürlich sehr ärgerlich. Der erste Angriff der Regensburger nach dem 0:1-Gegentor geht direkt ins Netz, da die Ostwestfalen in der Hintermannschaft schlafen.

23 Tooor für Jahn Regensburg, 1:1 durch Andreas Albers

Der Jahn antwortet sofort! Vrenezi schickt Stolze den rechten Flügel herunter und macht damit ordentlich Druck. Der SCP ist ungeordnet und lässt Stolze den tödlichen Querpass ins Zentrum spielen. Albers läuft ein und schiebt aus kurzer Distanz mit links ein!

20 Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Uwe Hünemeier

Hünemeier köpft seinen SCP in Front! Justvan schlägt einen Freistoß von halbrechts und findet im Sechzehner Innenverteidiger Hünemeier. Jahn-Keeper Meyer will mit den Fäusten klären, segelt allerdings unglücklich an der Flanke vorbei. 1:0!

17 Die Gäste werden stärker! Das Team von Mersad Selimbegovic übernimmt den Ballbesitz. Anders als bei den Hausherren folgt der Torschuss bei den Regensburgern etwas schneller.

15 Fieser Ball für den Keeper! Die Oberpfälzer knallen das Leder auf Verdacht in die Spitze und Stolze geht an der Sechzehnerkate mit SCP-Torhüter Zingerle ins Laufduell. Der Schlussmann der Ostwestfalen schafft es als Erster an den Ball und klärt mit einem Befreiungsschlag.

12 Auch der Jahn ist um mehr Offensivpower bemüht setzt auf den Außen beherzt nach. Nach einer geklärten Flanke von links holt Stolze im Fünfer aus, trifft allerdings Mitspieler Besuschkow, der auch noch im Abseits steht.

10 Gute Spielanlage! Die Ostwestfalen verteilen das Leder in der gegnerischen Hälfte sicher und streuen auch immer wieder lange Seitenwechsel ein. Was fehlt, ist weiterhin der Abschluss.

8 Für den ersten Torschuss der Partie sorgen die Gäste! Albion Vrenezi fackelt nicht lang im Rückraum und hält aus zirka 23 Metern drauf. SCP-Torhüter Zingerle muss zwar nachfassen, aber sichert den Ball dann.

7 Die Baumgart-Elf findet gut in die Partie und setzt Regensburg in der Anfangsphase mit starken Steilpässen hinter die Abwehrkette unter Druck. Folgen auch noch die Torschüsse?

5 Nächster SCP-Angriff! Nun läuft Dennis Srbeny im richtigen Moment los und der Jahn-Abwehr im Rücken davon. Vor Keeper Meyer will der Paderborner dann zu einer Körpertäuschung ansetzen und bleibt im Rasen hängen!

4 Feiner Ball! Ingelsson hebelt den Ball von halblinks gefährlich in den Sechzehner, wo Justvan lauert. Paderborns Zehner kommt fast zum Torschuss und wird erst im letzten Moment von Heister abgedrängt.

3 Der SSV Jahn beginnt in Ostwestfalen aggressiv und läuft die Paderborner sehr früh an. Der SCP startet allerdings passsicher und führt die Kugel.

1 Schiri Sven Jablonski pfeift an und gibt die Partie frei! Die Hausherren stoßen an und tragen schwarze Trikots, Regensburg tritt in weißen Jersey an.

1 Spielbeginn

Beim SSV Jahn gibt es eine kurzfristige Änderung in der Startelf: Kapitän Benedikt Gimber hat sich beim Aufwärmen verletzt und kann nicht wie geplant im Mittelfeld spielen. Benedikt Saller rückt dafür nach und übernimmt auch direkt die Kapitänsbinde.

Sehen wir heute viel Tore? Bald wissen mehr, denn gleich kommen die Spieler aufs Feld!

Bei den Startaufstellungen setzen beide Trainer heute auf Kontinuität: Steffen Baumgart schickt die gleiche Startelf wie am vergangenen Spieltag aufs Feld, Mersad Selimbegovic wechselt nur einmal. Beim Jahn startet Florian Heister als Linksverteidiger und Benedikt Saller muss auf die Bank.

Noch besser sieht es derzeit beim SSV Jahn aus, der in der 2. Liga nach fünf Spieltagen immer noch ungeschlagen ist. Zuletzt besiegten die Oberpfälzer Eintracht Brauschweig souverän mit 3:0 und kletterten in der Tabelle damit auf Rang vier. Trainer Mersad Selimbegovic tritt allerdings etwas auf die Euphoriebremse und will beim Jahn nichts von Aufstiegs-Fantasien hören: „In dieser Liga findet Vieles auf Messers Schneide statt. Auch wenn es mal nicht läuft, werden wir wie immer die Ruhe bewahren“, sagt der Jahn-Trainer.

Nach einem verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen zu Beginn hat sich der Bundesligaabsteiger SC Paderborn so langsam in der 2. Liga akklimatisiert. Am vergangenen Wochenende holte die Elf von Trainer Steffen Baumgart ein 1:1 beim SV Sandhausen und ist nun schon seit drei Spielen ungeschlagen. „Ich habe ein gutes Gefühl. Die neuen Spieler werden immer besser integriert. Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel und sind auf einem guten Weg“, sagt der SCP-Trainer auf der Vereinshomepage.