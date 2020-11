26 Coach Reis reagiert richtig und nimmt nach dem 1:1 Losilla vom Platz. Nach der Auswechslung erklärt der Trainer seinem Akteur die Beweggründe für den Tausch. Bei der nächsten Kleinigkeit wäre der Bochumer vom Platz gestellt worden.

25 Einwechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

25 Auswechslung bei VfL Bochum: Anthony Losilla

24 Der Treffer hatte sich nicht unbedingt angedeutet. Insgesamt wirken die Hausherren bedient, die gerne schon früh eine Gelb-Rote Karte gegen Losilla gesehen hätten und nun das 1:1 herschenken.

21 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Soma Novothny

Würzburg schenkt den Bochumern den Ausgleich! Am eigenen Sechzehner verliert Toko das Spielgerät leichtfertig gegen Novothny, der seinen Körper regelkonform einsetzt. Mit der Pike schießt der Angreifer die Murmel durch die Hosenträger von Giefer, sodass das Spielgerät im linken Eck einschlägt.

20 Gelbe Karte für David Kopacz (Würzburger Kickers)

Auch Kopacz bedient sich eines taktischen Fouls und kassiert diesmal Gelb. Darüber sind die Würzburger verständlicherweise nicht erfreut.

19 Bochum kann sich hin und wieder mal in der Offensive zeigen, doch hinten tun sich viel zu viele Löcher auf. Bislang sind die Gäste noch nicht wirklich drin in der Partie.

16 Losilla mit ganz viel Glück! Der Bochumer hat bereits Gelb und zieht Baumann von hinten am Trikot. Damit wird den Würzburgern ein Konter verwehrt, das zwingend Gelb-Rot nach sich ziehen muss.

15 Statistiken des Tages: Zuletzt drehten die Bochumer einen Rückstand vor 44 Spielen gegen Greuther Fürth, während die Würzburger seit 22 Duellen in der 2. Bundesliga ohne Sieg sind. Bleibt abzuwarten, ob eine Negativserie gebrachen wird.

12 Nach einer Ecke von der linken Seite springt das Leder an die zentrale Sechzehnerseite zu Zoller. Der Bochumer drückt direkt ab und jagt das Spielgerät in die VIP-Area hinter dem Tor.

11 Das haben sich die Bochumer sicherlich anders vorgestellt, die in der Rückwärtsbewegung allerdings auch maximal schlecht agiert haben. Der VfL hat noch genug Zeit, um den Rückstand umzubiegen.

9 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Losilla kommt im Mittelfeld gegen Kopacz zu spät und kassiert die erste Gelbe der Partie.

7 Tooor für Würzburger Kickers, 1:0 durch Ridge Munsy

Mit der ersten Chance gehen die Würzburger in Front! Im Zentrum darf Kopacz mutterseelenallein auf das gegnerische Gehäuse zulaufen. Vor dem Sechzehner passt der Würzburger die Murmel perfekt in den Lauf von Munsy, der aus etwa zwölf Metern halblinker Position das flache rechte Eck anvisiert. Vom Innenpfosten springt das Spielgerät hinter die Linie.

4 Die zwei Mannschaften gehen in den ersten Minuten ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe, sodass Referee Thomsen alle Hände voll zu tun hat. Beide Parteien wollen den Ball in den eigenen Reihen halten.

1 Los geht's in Würzburg! Die Hausherren stoßen in roten Trikots an, während Bochum in himmelblauen Jerseys gastiert.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften betreten das grüne Parkett in Würzburg, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Dr. Martin Thomsen.

In Würzburg wollen die Bochumer den zweiten Sieg in Folge einfahren. Im Vergleich zum hart erarbeiteten 2:0-Sieg gegen Aue schickt Trainer Reis die identische Startelf ins Renne. Auch in diesem Spiel dürften Žulj und Ganvoula wichtige Optionen von der Bank aus sein.

Nach der 1:3-Pleite in Hamburg wollen die Würzburger endlich den ersten Sieg in der 2. Liga einfahren. Dafür verändert Coach Antwerpen seine Mannschaft im Vergleich zum HSV-Duell lediglich auf einer Position: Douglas rutscht in die Erste Elf und verdrängt Lotrič vorerst auf die Bank.

Bochum reist dagegen mit breiter Brust an. Mit einem Sieg in der Fremde könnte der VfL, der aktuell mit acht Punkten auf der sechsten Position liegt, bis auf den zweiten Platz vorspringen. Am vergangenen Wochenende taten sich die Reis-Männer gegen Aue in Überzahl lange schwer, ehe die Joker Žulj und Ganvoula den 2:0-Sieg besorgten. Gegen Würzburg wollen die Gäste den zweiten Sieg am Stück einfahren.

Bei den Würzburger Kickers läuft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse noch nicht allzu viel zusammen. Nach fünf absolvierten Partien liegen die Aufsteiger mit einem mageren Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz. Vor allem defensiv bieten die Hausherren immer wieder zu viele Lücken an, im Zuge dessen bereits elf Gegentore geschluckt werden mussten. Auf der Vorstellung in Hamburg in der vergangenen Woche können die Würzburger aufbauen. Zur Halbzeit führte man nach starkem Kampf mit 1:0 und ging am Ende dennoch mit 1:3 baden. Heute soll endlich der erste Dreier her.