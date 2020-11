6 Gelbe Karte für Nicolai Rapp (SV Darmstadt 98)

Rapp grätscht seitlich in Antwi-Adjei hinein, verfehlt den Ball aber deutlich. Glasklare Gelbe Karte, nach der der Innenverteidiger sich nicht mehr allzu viel leisten darf im weiteren Spielverlauf.

4 Noch passiert recht wenig in diesem Duell. Beide Teams verdichten das Zentrum sehr gut, sodass sich das Spiel im Mittelfeldgeplänkel verliert.

1 Der Ball rollt in Darmstadt. Die Hausherren treten in ihren gewohnten blau-weißen Heimtfarben an. Die Gäste aus Paderborn tragen rot-orange Trikots über roten Hosen. Los geht's.

1 Spielbeginn

Zu Pflichtspielen kam es zwischen beiden Teams übrigens bislang nur in der Saison 2018/19. Dabei setzte sich vor zwei Jahren sowohl im Hin- als auch im Rückspiel am Ende die Heimmannschaft durch. Für die Lilien erzielte damals Serdar Dursun im Hinspiel den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg. Im Rückspiel hingegen ging es dann in Paderborn heiß her. Mit vier Toren in der Schlussviertelstunde siegte der SCP mit 6:2.

Gästetrainer Steffen Baumgart sieht ebenfalls wenig Handlungsbedarf. Er verändert seine Startaufstellung auf lediglich einer einzigen Position. Christopher Antwi-Adjei startet heute für Kai Pröger (Bank).

Zuhause ist Darmstadt in der laufenden Saison noch sieglos, hat aber bei zwei Remis aus zwei Spielen auch noch nicht verloren. Damit es heute mit dem ersten Dreier klappt, vertraut Trainer Markus Anfang im Kern der gleichen Elf wie letzte Woche. Nach einem positiven COVID-19-Test muss Kapitän Fabian Holland aber von Adrian Stanilewicz vertreten werden. Ebenfalls neu ins Team rückt Patrick Herrmann für Matthias Bader (Bank).

Dementsprechend kann der Gewinner dieser Partie einen ordentlichen Sprung in der Tabelle machen. Mit einem Dreier könnten die Hessen mit Greuther Fürth gleichziehen und in die Top drei klettern. Die Gäste aus Paderborn könnten bei entsprechenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen mit einem Auswärtssieg im Merck-Stadion am Böllenfalltor theoretisch auch den Relegationsplatz einnehmen.

Beide Mannschaften gehen mit viel Momentum in diese Partie. Obwohl sowohl die Hessen als auch die Ostwestfalen bislang nur zwei ihrer sechs Ligaspiele gewinnen konnten, verliefen die letzten Wochen insgesamt sehr erfolgreich. Seit September hat keines der beiden Teams mehr ein Pflichtspiel verloren. Am vergangenen Wochenende feierten beide Klubs einen Dreier. Darmstadt siegte beim KSC mit 4:3. Paderborn setzte sich zuhause mit 3:1 gegen Regensburg durch.