45 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn und Darmstadt 98 gehen mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen! Geklingelt hat es auf beiden Seiten vom Elfmeterpunkt. Die beiden Torjäger Dursun und Srbeny verwandelten ihre gerechtfertigten Strafstöße sicher. Die Gäste hatten zudem einmal Pech als Dursun mit einem herrlichen Fallrückzieher am Pfosten scheiterte. Ansonsten spielte in der Benteler-Arena fast nur der SCP, der über 70% Ballbesitz hatte daraus aber nur wenig Abschlüsse kreieren konnte. Der SVD stellte vor dem eigenen Strafraum eine mehr als massive Sechserkette auf, die Paderborn nicht knacken konnte. Gleich gehts weiter mit Hälfte zwei!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Rückpass? nach einem gar nicht mal so unkontrollierten Rückspiel zu Zingerle, dass dieser mit der Hand aufnimmt, fordert Dursun einen indirekten Freistoß. Schiri Schlager lässt aber laufen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Antwi-Adjei und Dörfler kombinieren sich über rechts nochmal in die Box, kommen aber schlussendlich nicht am aufmerksamen Pfeiffer vorbei.

42 Darmstadts Offensivbemühungen sehen derzeit so aus: Victor Pálsson schleudert einen Einwurf auf der rechten Seite direkt ins Toraus.

40 Okoroji ackert auf links die nächste Ecke heraus und die kommt diesmal besser! Führichs scharfe Hereingabe landet am ersten Pfosten auf dem Kopf des ziemlich freien Schallenberg, der daraus aber wenig macht und klar drüber köpft.

39 Nach einigen verletzungsbedingten Unterbrechungen ist die Luft gerade ein bisschen raus aus dieser Partie.

37 Paderborn muss wechseln. Schonlau hatte sich schon vor einiger Zeit in einem Kopfballduell mit Pfeiffer verletzt und kann nun nicht mehr weitermachen. Thalhammer übernimmt.

37 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Thalhammer

37 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Schonlau

35 Jetzt versucht es Julian Justvan mal selbst, feuert aus 22 Metern mit links aber deutlich drüber.

34 Vasiliadis zieht über links stark in die Box und holt eine Ecke für die Gastgeber heraus. Die kommt allerdings von Justvan zu harmlos nach innen und Schuhen macht die Kugel wenig später fest.

32 SVD-Coach Markus Anfang hatte vor dem Spiel ja gefordert, das sein Team "alles gnadenlos wegverteidigt". Ob es allerdings der Plan war, das erst 25 Meter vor dem eigenen Tor zu tun, ist fraglich. Der SCP hat über 70% Ballbesitz und schiebt das Spiel immer weiter in die gegnerische Hälfte.

29 Paderborn wird immer offensiver und steht dadurch hinten teilweise ziemlich offen. Den Lilien bieten sich einige Räume zum Kontern, die sie bisher aber nicht konsequent genug nutzen.

26 Zwei Elfmeter innerhalb von fünf Minuten sorgen hier für ein 1:1. Und das ganz ohne jegliches VAR-Theater, das gibt es heutzutage ja auch nur noch selten.

24 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Dennis Srbeny

Auch Paderborns Goalgetter bleibt cool und erzielt ebenfalls Saisontor Nummer elf! Srbeny, der zuletzt gegen Regensburg noch verschossen hatte, schiebt den Ball platziert flach neben den linken Pfosten. Marcel Schuhen hat zwar die Ecke, doch da fehlen ihm ein paar Zentimeter.

23 Und jetzt gibts den Elfer auf der Gegenseite! Chris Führich tanzt am und im Sechzehner gleich vier Darmstädter aus und wird dann von Patrick Herrmann gestoppt, der ihn einfach über die Klinge springen lässt. Auch hier eine klare Sache!

20 Tooor für SV Darmstadt 98, 0:1 durch Serdar Dursun

Der Toptorjäger übernimmt und bringt den SVD mit seinem elften Saisontreffer in Front. Dursun jagt die Pille wuchtig und platziert hoch ins linke Eck, Zingerle hat keine Chance.

19 Elfmeter für Darmstadt 98! Nach Zuspiel von Mehlem geht Honsak links in den Strafraum und Dörfler zieht ihm klar die Beine weg. Daniel Schlager zögert keine Sekunde und zeigt sofort auf den Punkt.

17 Nach dem folgenden Freistoß vom rechten Flügel kommt in der Mitte Sebastian Schonlau zum Kopfball, nickt aus achte Metern aber klar drüber.

16 Gelbe Karte für Mathias Honsak (SV Darmstadt 98)

Die Karten sitzen heute locker bei Schiri Schlager. Nun ist Darmstadts Honsak dran.

15 Der Pfosten verhindert das Traumtor! Darmstadt setzt sich erstmals vorne fest, Tim Skarke setzt sich links am Strafraum stark durch und flankt nach innen. Am Elfer nimmt Serdar Dursun den Ball mit dem Rücken zum Tor per Brust an und setzt dann einen astreinen Fallrückzieher ans rechte Alu!

13 Gelbe Karte für Sebastian Schonlau (SC Paderborn 07)

Auch auf Paderborner Seite gibt es die erste Verwarnung für ein Handspiel. Schonlau ist nach einer Kopfballverlängerung im Mittelfeld mit dem Arm dran.

11 Erste gute Chance für die Gastgeber! Paderborn kombiniert sich sehenswert durch die zentrale bis an den Strafraum, wo Antwi-Adjei mit dem ersten Kontakt perfekt für Vasiliadis ablegt. Der Mittelfeldmann visiert aus 17 Metern das rechte Eck an und schlenzt knapp vorbei.

8 Der folgende Freistoß der Hausherren aus durchaus interessanter Position 35 Meter halblinks vor dem Tor segelt schnurstracks ins Aus.

7 Gelbe Karte für Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98)

Pfeiffer rückt aus der Kette heraus und spielt den Ball dann gut 35 Meter vor dem Tor mit der Hand. Da der SCP sonst viel Raum gehabt hätte, gibt es Gelb.

5 Von Beginn an ist hier mächtig Tempo drin. Beide Teams gehen mit hoher Intensität zur Sache und scheuen keinen Zweikampf. Der SCP hat zunächst mehr Ballbesitz, Darmstadt ist vor allem auf Sicherheit bedacht.

3 Paderborn legt forsch los und arbeitet einen ersten Freistoß auf dem linken Flügel heraus. Führich schlägt die Kugel an den Fünfer, wo Hünemeier sich aber unfair einsetzt. Freistoß für die Gäste.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren kicken in Schwarz, die Gäste in Weiß.

1 Spielbeginn

Das Hinspiel im November ging klar mit 4:0 an den SC Paderborn. Schon nach 25 Minuten hatten die Ostwestfalen mit drei Toren geführt und dann nichts mehr anbrennen lassen. Dennis Srbeny traf doppelt, Chris Führich glänzte als Torschütze und Vorbereiter.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Schlager und seinen Assistenten Thorben Siewer und Lasse Koslowski. Vierter Offizieller ist Fabian Maibaum und um die Analyse der Videobilder kümmert sich Pascal Müller.

Bei den Gästen gibt es im Vergleich zum 0:1 gegen Karlsruhe zwei Veränderungen. Markus Anfang bringt mit Nicolai Rapp einen zweiten Sechser und opfert dafür den offensiveren Tobias Kempe, der zuletzt angeschlagen war und nur auf der Bank sitzt. In der Viererkette fehlt Innenverteidiger Lars Lukas Mai nach einem Pferdekuss, für ihn übernimmt Patric Pfeiffer.

Zu den Aufstellungen: Steffen Baumgart nimmt im Vergleich zum Nachholspiel in Regensburg unter der Woche drei personelle Änderungen vor. Auf den gelbgesperrten Jamilu Collins muss der SCP-Coach zwangsläufig verzichten, für ihn übernimmt hinten links Chima Okoroji. In der Offensive rotieren Kai Pröger und Sven Michel auf die Bank, dafür beginnen Julian Justvan und Chris Führich.

Die Gäste mussten nach dem Erfolg gegen Osnabrück wieder zwei Rückschläge hinnehmen. In den Partien gegen St. Pauli (2:3) und Karlsruhe (0:1) gingen die Lilien als Verlierer vom Platz und liegen damit weiterhin nur vier Punkte über der Abstiegszone. Und nun geht es ausgerechnet zum SCP, gegen den man in den letzten zwei Spielen zehn Gegentore kassiert hat. Deshalb ist der Fokus beim SVD heute auch klar. "Wir müssen diesmal die Defensivarbeit in den Vordergrund stellen. Priorität hat, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Ich erwarte, dass wir alles gnadenlos wegverteidigen", so Markus Anfang vor der Reise nach Ostwestfalen.

Mit dem jüngsten 0:1 im Nachholspiel in Regensburg haben die Hausherren sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen und ins Mittelmaß verabschiedet. Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen liegt Paderborn mit zwölf Punkten Rückstand auf Platz drei auf dem zehnten Rang. Nach unten gucken muss der SCP bei zehn Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz allerdings auch nicht. Wichtig ist die Partie den Ostwestfalen dennoch. "Wir wollen Darmstadt mit unseren Mitteln bespielen und drei Punkte holen", stellte Coach Steffen Baumgart im Vorfeld unmissverständlich klar.