39 Hrgota mit der Riesenchance zum 2:1! Nach Raums flacher Hereingabe von der linken Außenbahn will der Fürther Kapitän aus zentralen sieben Metern mit dem rechten innenrist unbedrängt einschieben, setzt das Spielgerät wegen leichter Rücklage aber über Riemanns Gehäuse.

36 Erstmals nach langer Zeit tauchen die Blau-Weißen mal wieder in der Offensive auf. Žuljs Eckstoßflanke von der rechten Fahne ist mit viel Effet ausgestattet und senkt sich an der mittigen Fünferkante. Dort kann Keeper Burchert mit Mühe per rechter Faust klären.

33 Stach mit dem nächsten Versuch! Losilla nickt das Leder nach einer Hrgota-Flanke von rechts in den zentralen Bereich vor den Sechzehner. Aus gut 17 Metern nimmt Stach mit dem rechten Spann ab; der abgefälschte Schuss segelt nicht weit am linken Winkel vorbei.

31 Barry muss auf dem Rasen behandelt werden, nachdem ihm der Bochumer Blum unglücklich auf den linken Knöchel gefallen ist. Der Ex-Salzburger scheint seinen Arbeitstag aber fortführen zu können.

28 Das Kleeblatt ist drauf und dran, den Spielstand zu seinen Gunsten zu drehen. Es gelangt fast mit jedem Vorstoß in den gegnerischen Sechzehner, verfügt durch schnelle und direkte Kombinationen über sehr viel offensive Wucht.

25 Nielsen gegen Riemann! Wieder macht der Norweger ein Anspiel vom rechten Flügel, das diesmal von Stach kommt, mit dem Rücken zum Tor stehend fest und visiert nach schneller Drehung aus zehn Metern die lange Ecke an. Riemann ist schnell unten und begräbt die Kugel unter sich.

22 Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Gamboa kann auf der halbrechten Abwehrseite nicht mit Raum Schritt halten und bringt ihn mit einem seitlichen Tritt zu Fall. Referee Jablonski zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

21 Nielsen lässt das Netz hinter Gästekeeper Riemann zum zweiten Mal zappeln, indem er nach Vorarbeit Hrgotas und Ernsts aus mittigen zehn Metern per Volleyschuss in die linke Ecke vollendet. Hrgota hat in der Entstehung jedoch im Abseits gestanden. Auch diese Entscheidung wird nachträglich vom VAR als korrekt gewertet.

18 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Anton Stach

Fürth kommt zum Ausgleich! Nach Raums Einwurf von der linken Außenbahn zieht Stach an Losilla vorbei, dribbelt nach innen und probiert sich mit einem wuchtigen Rechtsschus. Der findet aus gut 19 Metern als Aufsetzer den Weg in die kurze Ecke.

16 Der Gast setzt in der ersten Viertelstunde in erster Linie auf eine sattelfeste Defensive und nach Ballgewinnen auf sein schnelles Umschaltspiel. Vor allem Holtmann sorgt über rechts für viel Tempo.

13 Die Leitl-Truppe hat mit drei Ecken zwar durchaus bereits einige Akzente im letzten Felddrittel gesetzt, doch infolge des Gegentreffers geht bei ihr im offensiven Zusammenspiel wenig zusammen. Der Schock ist wohl noch nicht ganz verdaut.

10 Durch den schnellen Treffer bauen die Blau-Weißen ihren Kontostand in der Live-Tabelle auf 48 Zähler aus. Aktuell sind sie ihrem heutigen Widersacher um fünf Punkte überlegen.

7 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Anthony Losilla

Losilla bringt den Spitzenreiter früh in Führung! Eisfeld spielt vom rechten Flügel flach auf die nahe Sechzehnerseite. Bochums Mann mit der acht auf dem Rücken legt sich die Kugel mit dem ersten Kontakt auf den linken Innenrist und vollendet mit viel Gefühl aus gut 13 Metern in das linke Kreuzeck.

5 ... die Ausführung des künftigen Hoffenheimers ist für den kurzen Pfosten bestimmmt. Dort rauscht sie an Freund und Feind vorbei und findet auch Sechzehnerzentrum keinen Abnehmer.

4 Raum holt über den linken Flügel bereits die zweite Ecke der Franken heraus...

1 Blum schiebt am Ende einer Kombination durch das offensive Zentrum bereits nach 23 Sekunden aus halbrechten zwölf Metern in die Maschen ein, nachdem er an Torhüter Burchert vorbeigezogen ist. Wegen einer Abseitsstellung beim letzten Pass geht aber sofort die Fahne des Assistenten hoch. Die Entscheidung wird wenig später durch den VAR bestätigt.

1 Fürth gegen Bochum – das Spitzenspiel im Sportpark Ronhof ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Beim Ruhrpottklub, der 19 seiner 45 Punkte in der Fremde einsammelte und der das Kleeblatt im Falle eines Sieges auf fünf Zähler distanzieren würde, stellt Trainer Thomas Reis nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Würzburger Kickers ebenfalls zweimal um. Leitsch und Eisfeld nehmen die Plätze von Decarli (Bank) und Zoller (Adduktoren- und Hüftprobleme) ein.

Auf Seiten der Franken, die das Hinspiel an der Castroper Straße dank der Treffer von Seguin (9.) und Ernst (34.) mit 2:0 für sich entschieden und die im eigenen Stadion letztmals Mitte Dezmeber verloren, hat Trainer Stefan Leitl im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden bei Hannover 96 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Bauer (Gelbsperre) und Sarpei (Bank) beginnen Mavraj und Itter.

Der VfL Bochum ist erstmals seit mehr als vier Jahren Tabellenführer des nationalen Fußball-Unterhauses. Durch einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Würzburger Kickers, für den Žulj (21.), Blum (62.) und Holtmann (81.) verantwortlich zeichneten, zogen die Blau-Weißen sowohl am Hamburger SV als auch am heutigen Widersacher vorbei. Lange Zeit standen die Chancen, dass Bochum in die Erstklassigkeit zurückkehrt, nicht mehr so gut.

Die SpVgg Greuther Fürth ist im Ligabetrieb mittlerweile seit acht Begegnungen ungeschlagen und hat in der Rückrunde bisher starken 14 Zähler eingefahren. Infolge des schmeichelhaften 2:1-Heimerfolgs gegen die KSV Holstein ergatterte sie am letzten Samstag nach zweimaligem Rückstand ein 2:2-Unentschieden bei Hannover 96. In den letzten Wochen überzeugte das Kleeblatt häufiger durch starke Comebackqualitäten.

Bevor am Montagabend mit dem Nordduell zwischen dem Hamburger SV und der KSV Holstein ein weiteres Aufeinandertreffen zweier Aufstiegsaspiranten ansteht, entscheidet sich am heutigen Samstag zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem VfL Bochum, ob es an diesem Wochenende einen neuen Tabellenführer geben kann oder nicht.