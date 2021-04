12 Stolze erobert die Kugel auf dem linken Flügel und dribbelt entlang der Grundlinie in den Sechzehner. Seinen Flachpass verpasst George zunächst; Kollege Caliskaner kann aber noch abziehen. Verteidiger Beermann blockt, so dass Keeper nicht eingreifen muss.

11 Henning findet Santos! Nach Wolzes Hackenpass flankt der gebürtige Berliner von der tiefen linken Außenbahn vor den langen Pfosten. Dort schraubt sich Santos zwar höher als Abwehrmann Kennedy, nickt aus sieben Metern aber klar rechts daneben.

10 Die Anfangsphase des Kellerduells an der Bremer Brücke kommt recht hektisch daher, ist von vielen Ballbesitzwechseln im Mittelfeld geprägt. Hüben wie drüben sucht man den schnellen Weg in die Spitze.

7 ... Hinspieldreierpacker Kerk will die Kugel aus gut 19 Metern mit dem linken Innenrist in den linken Winkel schlenzen. Die Mauer ist rechtzeitig abgesprungen und klärt durch Albers per Kopf.

6 Nach Gimers Foul an Wolze bekommen die Lila-Weißen einen Freistoß unweit der mittigen Strafraumkante zugesprochen...

5 Caliskaner ist am linken Strafraumeck Adressat eines flachen Kurzpasses durch Stolze. Er probiert sich mit einem Rechtsschuss per Innenrist; in der kurzen Ecke packt Kühn sicher zu.

3 Kerk flankt einen ersten Freistoß aus dem linken Mittelfeld halbhoch in Richtung Elfmeterpunkt. Wegen einer Abseitsstellung Beermanns pfeift Referee Bacher die erste Osnabrücker Strafraumszene ab.

1 Osnabrück gegen Regensburg – Durchgang eins an der Bremer Brücke ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Oberpfälzern, die nur eine ihrer jüngsten sieben Begegnungen in der Fremde gewannen und die mit 33 Gegentreffern über die viertbeste Defensive des nationalen Fußball-Unterhauses verfügen, stellt Coach Mersad Selimbegović nach der DFB-Pokal-Viertelfinalheimniederlage gegen den SV Werder Bremen einmal um. Caliskaner verdrängt Makridis auf die Bank.

Auf Seiten der Niedersachsen, die das Hinspiel Anfang November im Jahnstadion nach Rückstand vor allem dank einen Dreierpacks Kerks mit 4:2 für sich entschieden und die letztmals am 9. Januar mehr als einen Treffer in einer Partie erzielten, hat Trainer Markus Feldhoff im Vergleich zur 0:4-Heimpleite gegen Eintracht Braunschweig zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Bapoh (angeschlagen) und Heider (Bank) beginnen Wolze und Henning.

Der SSV Jahn Regensburg hat wegen des coronabedingten Ausfalls des Gastspiels in Kiel ein freies Wochenende hinter sich. Bevor die Weiß-Roten durch eine 0:1-Heimpleite gegen den SV Werder Bremen im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal ausschieden, kamen sie im Jahnstadion gegen den FC Erzgebirge Aue nur zu einem 1:1-Remis. Nach Georges frühen Führungstreffer (5.) kassierten sie in Minute 85 den Ausgleich. Das heutige Match hat für den SSV möglicherweise vorentscheidenden Charakter, schließlich würde er den Vorsprung auf Rang 16 mit einem Dreier auf acht Punkte ausbauen.

Nachdem der VfL Osnabrück unmittelbar nach der Länderspielpause seine Durststrecke von elf sieglosen Partien, aus denen nur ein einziger Punkt gezogen worden war, durch einen 1:0-Auswärtserfolg beim Karlsruher SC beendet hatte, ereilte ihn am Sonntag ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: Dem niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig unterlagen die Lila-Weißen mit 0:4 und rutschten so auf den 16. Tabellenplatz ab.

Die pandemiebedingten Spielverlegungen im nationalen Fußball-Unterhaus reißen nicht ab; auch am kommenden Wochenende können drei der neun angesetzten Begegnungen nicht wie ursprünglich terminiert ausgetragen werden. Der VfL Osnabrück und der SSV Jahn Regensburg entfernen heute eine Altlast der 24. Runde, die Anfang März der Mannschaftsquarantäne der Oberpfälzer zum Opfer gefallen war.