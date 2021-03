Fast die Führung für Nürnberg! Von der linken Fahne segelt eine Ecke nach innen, die Margreitter am kurzen Pfosten mit dem Scheitel verlängert. Am Fünfer kommt Schäffler nur einen Schritt zu spät und verpasst das 2:1.

Das dürfte noch eine spannende Schlussphase in Düsseldorf werden. Der Ausgleich geht nach einer Leistungssteigerung der Gäste in Ordnung, doch ein Punkt reicht beiden Mannschaften nicht wirklich.

Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Dennis Borkowski Der Ausgleich hatte sich in den letzten Minuten angedeutet! Karaman geht auf der linken Seite vor dem eigenen Sechzehner zu leicht zu Boden. Sørensen marschiert Richtung Strafraum und passt das Spielgerät zu Borkowski, der die Kirsche aus der Drehung aus 13 Metern halbrechter Position in die flache linke Ecke donnert.

Auch da war mehr drin! Wieder kombiniere sich die Nürnberger über Møller Dæhli und Geis sehenswert nach vorne. Geis lässt das Spielgerät genau in den Lauf von Borkowski prallen, der das Runde aus kürzester Distanz schwach am Tor vorbeischiebt.

Handwerker will auf der linken Seite an Pledl vorbei, doch der Düsseldorfer kocht den Nürnberger entspannt ab und holt anschließend auch noch einen Einwurf raus.

Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch André Hoffmann Perfekter Start für Düsseldorf! Nach einer Ecke von der linken Seite gelangt Pledl erneut an den Ball. Auf der Außenbahn lässt der Düsseldorfer Dovedan ganz alt aussehen und flankt die Kugel butterweich an den Fünfer. Dort schraubt sich Hoffmann im Getümmel nach oben und nickt das Spielgerät unhaltbar ins rechte Eck.

45

Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen Düsseldorf und Nürnberg. Die Hausherren kamen besser in die Partie, während der Club die beste Chance hatte und an der Latte scheiterte. Anschließend verlor das Spiel immer mehr an Schwung und trudelte dem Pausentee entgegen. Kurz vor der Halbzeit zogen die Fortunen nochmal die Zügel an, scheiterten allerdings ebenfalls am Aluminium und an der eigenen Chancenverwertung. Im zweiten Abschnitt ist für beide Mannschaften noch alles drin. Kurze Pause und bis gleich!