19 Die Hausherren sichern sich immerhin mal einen Eckball und verlagern die Partie für einen Moment in die Hälfte der Ostwestfalen. Die Hereingabe von Paqarada findet jedoch keinen Hamburger.

17 Pauli verarbeitet immer noch den frühen Gegentreffer und ist momentan nicht wirklich in der Partie. Kurz vor dem eigenen Sechzehner fängt Reginiussen einen Pass von Ohlsson mit der Hand ab und schenkt Paderborn den nächsten Standard. Führich tritt an und kann den Freistoß nicht in die gefährliche Zone bringen.

15 Nächste Chance für Paderborn! Antwi-Adjei nimmt von links kommend Tempo auf, schüttelt Zander ab und zirkelt den Ball mit einem Schlenzer knapp am rechten Alu vorbei!

13 Die Kiezkicker haben sich noch nicht erholt! Paderborn gibt jetzt am Millerntor den Ton an und bleibt gefährlich. Frederic Ananou schlägt rechts im Pauli-Fünfer einen Haken und zimmert die Kugel danach gegen die Fäuste von Stojanović.

11 Wieder ein gefährlicher Nadelstich der Gäste! Nun nimmt Michel einen hohen Pass am Elfmeterpunkt aus der Luft und setzt sofort zum Schuss aus der Drehung an. Bevor der Paderborner abziehen kann, geht allerdings die Abseitsfahne hoch.

10 Wie reagiert der FCSP auf die kalte Dusche? Gleich der erste Angriff der Paderborner führt zum 0:1

7 Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 Eigentor durch Jamie Lawrence

Paderborn schockt Pauli! Die Kiezkicker geben in den ersten Minuten Vollgas und kassieren jetzt einen eiskalten SCP-Konter zum 0:1. Justvan gelingt im Mittelfeld ein Sahnepass und schickt Führich bis ganz in den Sechzehner. Vor dem linken Alu überlupft der Paderborner dann Stojanović und der Ball rollt aufs leere Tor. Lawrence will noch retten, kann die Kugel aber nicht mehr rausschießen.

4 Marmoush zieht auf! Der Ägypter legt sich die Pille im rechten Sechzehner-Eck vor und bittet Collins zum Tänzchen. Der SCP-Verteidiger bleibt allerdings am Hamburger dran und blockt zur Ecke ab.

3 Die Kiezkicker beginnen stürmisch und gehen sofort das schnelle Tor. Der SC Paderborn wird früh angelaufen und muss schon früh die ersten Pauli-Attacken abwehren.

2 Gelbe Karte für Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07)

Am Millerntor geht's gleich ordentlich zur Sache! Nach einer verunglückten Flanke des SCP starten die Hausherren einen schnellen Konterangriff. Im Mittelfeld langt bei den Ostwestfalen dann Hünemeier zu, der Marmoush über die Klinge springen lässt. Schiri Schröder zückt schon nach 61 Sekunden erstmals Gelb.

1 Der Montagabend-Kick auf St. Pauli läuft! Die Hausherren tragen ihr bekanntes braun-weißes Outfit, Paderborn erstrahlt in einem hellen Neongelb.

1 Spielbeginn

Hereinspaziert! Mit den wuchtigen Hells Bells, aber leider ohne Fans, geht es raus ins Millerntor-Stadion.

Geht der Lauf der Kiezkicker weiter oder gewinnt der SC Paderborn das Mittelfeldduell am Montagabend? Bald erfahren wir mehr, in rund 15 Minuten geht's los!

Personell gibt es beim SCP im Vergleich zum 2:3 gegen Darmstadt drei Änderungen: Frederic Ananou, Sven Michel und Jamilu Collins sind wieder in Startelf. Johannes Dörfler, Chima Okoroji sowie Sebastian Vasiliadis wandern stattdessen auf die Bank. Bei den Hausherren gibt es mit Luca Zander für Afeez Aremu hingegen nur einen Wechsel.

Während die Kiezkicker in der 2. Liga momentan seit mehreren Wochen das formstärkste Team sind, zeigt der Trend beim SC Paderborn indes nach unten: Seit drei Partien warten die Ostwestfalen auf einen Dreier. "Wir haben in den jüngsten Begegnungen nicht wie gewünscht gepunktet und Spiele zu einfach abgegeben. Davor sollten wir die Augen nicht verschließen“, sagte SCP07-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz. Auf St. Pauli will der derzeit umworbene Baumgart mit seinem Team nun wieder „wach und klar auftreten“ und so den Abstand auf den Relegationsplatz wieder vergrößern.

Für die Kiezkicker vom FC St. Pauli ist der eigentlich unbeliebte Montagabend in der 2. Liga mittlerweile so etwas wie ein Lieblingstag-Spieltag geworden. Die Braun-Weißen holten nämlich in den letzten 16 Montagsspielen ganze neun Siege sowie sechs Remis und gingen seit vier Jahren nur ein einziges Mal als Verlierer vom Platz. Können die Hanseaten ihre starke Montags-Form heute gegen Paderborn abrufen, winkt dem Team von Trainer Timo Schultz als Belohnung ein einstelliger Tabellenplatz.