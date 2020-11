90 Fazit:

Der VfL Bochum zeigt dem HSV seine Grenzen auf und fügt den Rothosen die erste Saisonniederlage zu! Die Ruhr-Kicker wollten an der Elbe um den Sieg mitspielen und haben heute eindrucksvoll Taten folgen lassen. Der VfL zog dem HSV mit starken Zweikämpfen und viel läuferischer Arbeit über die komplette Spielzeit den Zahn und ging zunächst in der 35. Minute nach einem Elfmetertor von Žulj in Front. Der HSV trat eher harmlos auf und brauchte dann ebenfalls ein Strafstoßtor von Terodde, um nochmal in die Partie zurückzukommen (65.). Danach wurde der HSV aber nicht zwingend torgefährlicher, sondern kassierte in der 78. und 82. Minute den entscheidenden Doppelpack der Gäste. Blum machte mit einem Lupfer aus 18 Metern erst ein Traumtor, vier Minuten später traf Chibsah zum 1:3-Endstand.

90 Spielende

90 Narey rennt auf der rechten Flügelseite nochmal einem langen Ball hinterher und wird dann vom aufmerksamen Riemann am Sechzehner-Ende gestellt. Noch 60 Sekunden, dann ist Feierabend.

90 Auch wenn die Hamburger nochmal ganze vier Minuten Nachspielzeit erhalten, wird ein Wunder wohl eher ausbleiben. Das 1:3 hat die Hamburger hart getroffen, bei Terodde und Co. geht nichts mehr!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Im Volksparkstadion laufen die letzten Sekunden! Der VfL Bochum wird nach einer starken Leistung beim HSV gewinnen und springt in der Tabelle damit auf den 4. Platz.

87 Die Rothosen sind geschlagen und kommen nicht mal mehr an die Pille. Es ist der VfL Bochum, der weiter angreift und auch noch am 1:4 arbeitet.

85 Einwechslung bei VfL Bochum: Herbert Bockhorn

85 Auswechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

84 Schon bemerkenswert, wie der VfL hier den Volkspark heute stürmt! Die Bochumer ließen nie nach, wehrten ein größeres HSV-Comeback ab und zeigen nun mit dem Doppelpack die Schwachstellen in der HSV-Abwehr auf.

82 Tooor für VfL Bochum, 1:3 durch Raman Chibsah

Der VfL Bochum legt auch noch das 1:3 oben drauf und wird den Tabellenführer wohl stürzen! Der HSV ist bei einer Flanke von rechts unsortiert und gewährt den Ruhr-Kickern im Fünfer zu viel Platz. Ganvoulua köpft clever ins Zentrum weiter und Chibsah drückt den Ball mit dem rechten Bein artistisch über die Linie!

81 Gelbe Karte für Bobby Wood (Hamburger SV)

Nach einem Offensivfoul sieht Wood nun Gelb. Kurz vor dem Gegentor hatte der HSV-Joker eine gute Szene, nahm es im gegnerischen Sechzehner aber bei einem Solo mit zu vielen Gegenspielern auf.

80 Einwechslung bei VfL Bochum: Raman Chibsah

80 Auswechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

78 Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Danny Blum

Traumtor von Danny Blum! Eben hatte der VfL noch Pech, jetzt gelingt Blum ein unfassbares Tor. Der Bochumer sieht Ulreich etwas zu weit vor seiner Kiste stehen und lupft den Ball einfach eiskalt aus 18 Meter ins lange Eck!

75 Zentimeter fehlen zum 1:2 der Bochumer! Die Gäste spielen den HSV mit einem langen Pass komplett aus und schicken Zoller rechts auf Reisen. Der Bochumer macht vor der Kiste eigentlich alles richtig, doch Ulreich erwischt den Ball noch mit den Fingerspitzen. Die Kugel schlägt links sogar an den Innenpfosten und springt dann kurz vor dem rechten Alu wieder in den Fünfer zürück! Was für eine Chance!

75 Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

75 Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

73 Auch viele kleine Fouls gesellen sich dazu und stören den Spielfluss. Nun wird Tesche von hinten von Terodde umgestoßen.

70 Noch 20 Minuten! Der HSV will nach dem Ausgleich nachlegen, muss sich mit dem neuen Quartett auf dem Rasen erstmal sortieren. Das Geschehen beruhigt sich wieder etwas und findet zumeist im Mittelfeld statt.

69 HSV-Trainer Thioune geht jetzt voll auf den Dreier und wechselt auf einem Schlag gleich vier Spieler ein! Kittel, Narey, Wood und auch Gjasula kommen aufs Feld.

68 Einwechslung bei Hamburger SV: Klaus Gjasula

68 Auswechslung bei Hamburger SV: Jeremy Dudziak

68 Einwechslung bei Hamburger SV: Bobby Wood

68 Auswechslung bei Hamburger SV: Bakery Jatta

67 Einwechslung bei Hamburger SV: Khaled Narey

67 Auswechslung bei Hamburger SV: Aaron Hunt

67 Einwechslung bei Hamburger SV: Sonny Kittel

67 Auswechslung bei Hamburger SV: Manuel Wintzheimer

66 Gelbe Karte für Danny Blum (VfL Bochum)

Blum haut Dudziak im Mittelfeld um und trifft den Hamburger böse am Knöchel! Dudziak kann wohl nicht weiterspielen!

65 Tooor für Hamburger SV, 1:1 durch Simon Terodde

Lässt sich Terodde nicht nehmen! Der HSV-Goalgetter ballert den Elfer sicher ins linke Eck und macht den HSV-Ausgleich perfekt.

64 Elfmeter für den HSV! Nach einer Jatta-Flanke von rechts gelangt Hunt im hohen Sechzehner als Erstes an den Ball und wird dann von Leitsch am Fuß getroffen. Der Schiri zeigt zum zweiten Mal auf den Punkt!

63 Jetzt reagiert Thioune! Der HSV-Coach ruft gleich mehrere Spieler zur Bank und wird gleich mehrfach wechseln.

62 Nächster VfL-Angriff und schon die siebte Ecke für die Gäste! Blum sprintet nach einem Steilpass von Danilo Soares rechts in die Tiefe, wo dann Leistner mit einer Grätsche noch rechtzeitig dazwischengeht.

60 Hänger beim HSV! Die Hanseaten fallen nach dem guten Wiederbeginn ab und sind zur Stundenmarke in der Defensive und im Spielaufbau wieder zu schludrig und fehleranfällig. Der VfL Bochum macht das Spiel!

58 Ulreich ist jetzt häufiger in Szene als ihm wohl lieb ist und faustet nun eine Ecke von links souverän mit einer Faust in die Ferne.

56 Fast das 0:2 Hunt bringt Ulreich mit einem schlechten Rückpass in Bedrängnis, den der HSV-Keeper gerade noch so von der Linie kicken kann. Danach köpft dann Žulj aus kurzer Distanz und Ulreich rettet den HSV mit den Fingerspitzen erneut!

54 Žulj will den HSV wie schon vor dem 0:1 mit einem schnell ausgeführten Freistoß überraschen und lupft den Ball von hinten rechts hoch in die Gefahrenzone. Dieser freche Heber auf Zoller ist diesmal allerdings etwas zu lang.

52 Gefährlicher VfL-Konter! Robert Žulj schickt den Ball mit einem Heber in den HSV-Sechzehner und Simon Zoller sprintet los. Am rechten Fünfer-Eck ist dann Sven Ulreich schneller und kassiert das Spielgerät ein.

50 Der Wiederbeginn der Hamburger sieht ordentlich aus! Auch Wintzheimer kommt zu einer Gelegenheit und dreht sich mittig im Sechzehner zu einem unplatzierten Schuss. Riemann pariert erneut sicher.

48 Gefahr nach einer HSV-Ecke! Hunt schlägt den Ball von links in den Fünfer, wo Heyer dann eine gute Kopfballmöglichkeit liegenlässt. Danach feuert allerdings Hunt einen Abpraller von links außen wuchtig auf die Kiste und Riemann pariert mit beiden Händen.

46 Im Volkspark laufen nun die zweiten 45 Minuten. Wechsel gibt es auf beiden Seiten zunächst nicht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der Vfl Bochum spielt beim HSV auf Sieg und geht nach einer starken 1. Halbzeit auch mit einer 1:0-Führung in die Kabine! Nach einer guten Anfangsphase der Hamburger fanden die Bochumer durch starke Zweikämpfe und viel läuferischer Arbeit immer besser in die Partie und erspielten sich sogar ein Chancenplus. Die eher harmlosen Hamburger hatten indes mit Problemen im Spielaufbau zu kämpfen und kassierten dann nach einem Foul von Ulreich das 0:1 durch einen Elfmeter von Žulj (35.). Will der HSV weiter ungeschlagen bleiben, muss die Thioune-Elf im zweiten Durchgang deutlich zulegen und in der Offensive zwingender werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Ein Bild mit Symbolcharakter: Holtmann wird von Jatta clever abgschirm und kann den Ball auf der linken Torauslinie eigentlich nicht erreichen. Der Bochumer geht trotzdem griffig in den Zweikampf und wird dann nach einem Schubser zurückgepfiffen. Genau so engagiert treten die Ruhr-Kicker an der Elbe heute auf!

42 Und gibt nochmal einen Torschuss ab! Danilo Soares hat auf der rechten Flügelseite etwas Zeit und schießt die Kugel leicht flatternd in die Arme von Ulreich. Der HSV-Schlussmann macht beim Flatterball lieber einen Zwischenschritt und sackt das Leder dann ein.

40 Nach einem Fehlpass von HSV-Keeper Ulreich lässt sich Žulj bei einem Einwurf ganz viel Zeit. Der VfL will die Führung jetzt unbedingt mit in Halbzeit nehmen.

38 Wie reagiert der HSV auf den Rückstand? Kurz vor dem Gegentor wurde die Elf von Thioune eigentlich besser und bewahrte bei den Sturmläufen auch mehr Ruhe am Ball.

35 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Robert Žulj

Robert Žulj tritt an und schießt das Leder kompromisslos und mit Gewalt in die Mitte des Tores. Ulreich ist nach links unterwegs und fliegt vorbei.

35 Elfmeter für den VfL Bochum! Der HSV schläft bei einem schnell ausgeführten Freistoß von Žulj und übersieht Tesche auf der rechten Seite. Der Bochumer ist frei durch und wird dann vom herausstürmenden Ulreich zu Fall gebracht. Klarer Elfer!

34 Der HSV hat sich mittlerweile auf die laufstarken Bochumer eingestellt und trennt sich nun deutlich früher vom Ball. Kann der Tabellenführer vor der Pause nochmal Druck machen?

32 Keine Gefahr: Jatta löst sich beim Freistoß am rechten Pfosten, kann den Flankenball allerdings mit dem Kopf nicht richtig kontrollieren.

30 Was war das? Bella-Kotchap verwaltet den Ball am eigenen Sechzehner und hat zusammen mit Keeper Riemann gleich drei sicherer Passempfänger um sich herum. Der Youngster entscheidet sich jedoch für einen hohen Fehlpass in den Rückraum, den Losilla nur mit einem Foul ausbügeln kann. Hunt tritt zum Freistoß aus knapp 25 Metern an.

27 Abseitstor der Hamburger! Der HSV schaltet blitzschnell um und übergibt rechts an Jatta, der erstmals durchkommt. Der Flügelspieler spielt den tödlichen Pass ins Zentrum, den Dudziak dann locker einschiebt. Der Tor-Jingle springt sofort an, doch wird schnell wieder ausgemacht, als die Fahne des Assistenten hochgeht.

25 Der HSV will mit dem Ball am Fuß schnell umschalten, doch wird vom VFL sofort angegangen und in Zweikämpfe gezogen. Das Spiel läuft weiter schnell von oben nach unten, wobei die Chancen derzeit eher ausbleiben.

22 Starke Bochumer! Die Gäste werden immer stärker und sorgen beim Spielaufbau der Hamburger mit viel Laufarbeit immer wieder für Ballverluste. Nach einem solchen Fehler von Onana setzt Danilo Soares von links zum Flankenball an und findet Žulj im Fünfer: Der Österreicher kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball und drückt die Pille rüber!

20 Die erste Großchance hat der VfL Bochum! Simon Zoller löst sich mit einer schnellen Bewegung und schüttelt Toni Leistner im rechten Sechzehner-Eck locker ab. Es folgt ein harter Flachschuss nach links, den Ulreich mit den Fingerspitzen stark ins Aus lenkt!

19 Nun gibt es einen Eckstoß für die Gäste, die Robert Žulj auf den ersten Pfosten zieht. Captain Anthony Losilla hebt für den Kopfball ab und kann das Leder nicht kontrollieren.

17 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Erste Gelb! Danilo Soares legt sich vor Leibold mit einer Grätsche auf den Boden, in die der HSV-Kicker dann etwas unglücklich fällt. Halb Sperren, halb Foul und Gelb!

14 Der VfL spielt mit! Wie von Trainer Reis schon angekündigt, versteckt sich der VfL beim Tabellenführer nicht und tritt sehr mutig auf. Nach einem Ballverlust der Rothosen hat Blum kurz Zeit für einen Steilpass in den HSV-Sechzehner, doch bringt die Kugel nicht zu Zoller.

11 Hunt kündigt einen Freistoß auf der linken Außenbahn mit gehobenen Arm an und schwingt die Kugel dann mit viel Schnitt in Fünfer. Dort steigt Jatta hoch und köpft das Leder mit zu viel Rücklage über die Latte.

10 In den Zweikämpfen halten die Bochumer gut mit und sichern sich häufig auch den zweiten Ball. Hamburg bleibt jedoch unermüdlich auf dem Gaspedal und bleibt stürmisch.

7 Nach dem schwungvollen Beginn der Rothosen wollen die Gäste etwas mehr Ruhe reinbringen. Als Cristian Gamboa den Ball vor den Trainerbänken sichern will, stürmen allerdings sofort drei Hamburger herbei und treiben den Bochumer ins Aus ab.

5 Auch die Ruhr-Kicker suchen die Offensive auf und geben über Holtmann aus der Distanz einen ersten Warnschuss ab. Kein Problem für Ulreich im HSV-Kasten.

4 Aufregender Beginn im Volksparkstadion! Der HSV geht sofort drauf und profitiert von einer etwas nervösen VfL-Abwehr. Jetzt tritt Bella-Kotchap im Zweikampf mit Wintzheimer daneben und ermöglicht den Rothosen damit fast den nächsten Abschluss.

2 Sofort die erste Chance für den HSV! Wintzheimer macht der linken Außenbahn Tempo und dribbelt sich leichtfüßig durch die VfL-Abwehr. Beim dann folgenden Querpass ins Zentrum stellt sich Bella-Kotchap in letzter Sekunde in die Schussbahn und rettet so für den VfL.

1 Schiri Tobias Reichel pfeift an und gibt die Partie frei! Der HSV trägt sein weißes Heimtrikot, die Bochumer laufen ganz in Blau auf.

1 Spielbeginn

Bleibt der HSV ungeschlagen oder stürzt der VfL Bochum den Tabellenführer? Gleich geht's los, dann erfahren wir mehr!

Auch HSV-Coach Thioune setzt auch Rotation und tauscht seine Startelf auf drei Positionen aus: Wintzheimer und Jatta gesellen sich in den Sturm zu Goalgetter Terodde, dahinter läuft zudem auch wieder Hunt auf.

Personell wechselt VfL-Trainer Reis in seiner Startelf ordentlich durch: Žulj, Blum und Holtmann bilden das neue offensive Mittelfeld, dazu kommen auch Tesche und Bella Kotchap in die erste Elf.

Der Scoutingbericht über den VfL Bochum ist jedenfalls klar: Die Bochumer spielen oben mit und rechnen sich beim Tabellenführer durchaus etwas aus. Mit einem Sieg könnte der VfL sogar auf die Aufstiegsplätze springen. Trainer Thomas Reis will an der Elbe überraschen: „Wir wollen mutig auftreten, auch der HSV ist nicht unschlagbar. Das ist ein tolles Team, aber sie sind verwundbar“, sagte der VfL-Trainer selbstbewusst.

Bei der Spielvorbereitung hätte HSV-Trainer Daniel Thioune in dieser Woche wohl auch in den Genuss von ganz exklusiven Insiderinformationen kommen können. Denn mit Simon Terodde, Manuel Wintzheimer, Lukas Hinterseer, Jan Gyamerah und Daniel Heuer Fernandes stehen gleich fünf ehemalige Bochumer im HSV-Team. Der Trainer der Hamburger verlässt sich jedoch lieber auf seine Experten: „Viele Köche verderben den Brei“, sagte der Thioune locker auf der PK. „Dafür haben wir unsere Analysten.“