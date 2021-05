48 Dann bemüht sich Kiel wieder um den Ball, trägt einen Angriff über die rechte Seite vor. Die weite Flanke in den Sechzehner fliegt auf Fabian Reese. Josip Elez jedoch ist vorher zur Stelle und klärt per Kopf zur Eck.

47 Nach einem Ballverlust von Fin Bartels macht sich Simon Falette von links auf den Weg in den Sechzehner und schließt mit dem linken Fuß ab. Thomas Dähne zeigt sich auf dem Posten und pariert.

46 Ohne personelle Veränderungen schickt Ole Werner seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46 Einwechslung bei Hannover 96: Jaka Bijol

46 Auswechslung bei Hannover 96: Mike Frantz

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

So richtig angedeutet hatte sich das nicht, unverdient ist das 1:0 für Holstein Kiel zur Pause des Heimspiels gegen Hannover 96 aber nicht. Der DFB-Pokal-Halbfinalist zeigte sehr wohl die reifere Spielanlage, hatte optisch auch etwas mehr von der Partie, dauerhaft jedoch vermochten die Störche dem Spiel ihren Stempel nicht aufzudrücken. Die bissigen Gäste erwiesen sich als unbequemer Gegner, verzeichneten selbst gute Phasen und einige Torabschlüsse. Wirklich gefährlich jedoch wurden die Niedersachsen bislang nicht. So viel mehr Zielstrebigkeit strahlten allerdings auch die Hausherren nicht aus, weshalb das Führungstor durchaus etwas überraschend fiel.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Fin Bartels

Von der linken Seite bringt Fabian Reese eine weite Flanke an. Die segelt hinüber zu Fin Bartels, den Hannovers Defensive völlig unbeachtet lässt. Am rechten Torraumeck nimmt der 34-Jährige die Hereingabe mit dem rechten Fuß aus der Luft. Martin Hansen wirft sich ihm entgegen, bekommt da zwar irgendwie noch die rechte Hand an der Ball, vermag es aber nicht zu verhindern, dass dieser ins linke Eck springt. Somit erzielt Kiels Routinier bereits seinen neunten Saisontreffer.

43 Jetzt tragen die Jungs von Kenan Kocak einen Angriff über die rechte Seite vor. Marvin Ducksch passt auf Hendrik Weydandt, der rechts in der Box überhastet zu Werke geht und den Ball nicht trifft.

41 Allerdings ist Hannovers Offensive inzwischen auch wieder eingeschlafen. Die Niedersachsen beschränken sich darauf, dem Aufstiegskandidaten das Leben schwer zu machen. Das immerhin gelingt bisher hervorragend.

39 Am letzten Pass fehlt es derzeit bei den Störchen. Daher gibt es seit einer Viertelstunde keine Kieler Torabschlüsse mehr. Entsprechend zäh wirkt die Angelegenheit momentan.

37 Nun also kommt die KSV offensiv wieder besser zur Geltung. Doch weder einen Freistoß eben noch den Eckball jetzt wissen die Gastgeber für sich zu nutzen. Die Standards verpuffen ertraglos.

35 Selbst verzeichnen die Störche dann auch wieder eine offensive Szene. Janni-Luca Serra steckt den Ball gut in den Sechzehner durch. Jae-sung Lee jedoch kommt da nicht ganz hin. Da fehlt die eine oder andere Fußspitze. So greift Martin Hansen zu.

33 Mehr Zug zum Tor entspringt dieser aktiven Phase der Gäste nicht. Kiel wirkt fortan hinten wieder besser sortiert und lässt nichts weiter zu.

31 Dank dieser zwei Aktionen zuletzt verspüren die Hannoveraner plötzlich Rückenwind, wirken prompt sehr agil und bremsen den Gegner und vor allem dessen Offensivdrang damit erheblich ein.

29 Anschließend profitieren die 96er von einer Balleroberung, schalten sofort um. Marvin Ducksch bedient Hendrik Weydandt, der in zentraler Position aus etwa 17 Metern direkt schießt. Der Rechtsschuss gerät zu mittig und wird von Dähne ohne Probleme gefangen.

28 Nachdem Hannovers Offensive zuletzt nicht in Erscheinung trat, zeigen sich die Gäste nun mal wieder, gelangen bis in den gegnerischen Strafraum. Rechts in der Box zieht Linton Maina ab, bringt seinen Rechtsschuss aufs Tor. Thomas Dähne hält den Ball sicher.

26 Allmählich haben die Hausherren doch merklich mehr vom Spiel, wirken in ihrem Bemühen konstruktiver. Noch entspringen den Bestrebungen zu wenige Torabschlüsse.

24 Jonas Meffert spielt vertikal auf Fin Bartels. Dieser dreht noch eine Schleife, bewegt sich dann auf links Richtung Sechzehner. An der Strafraumgrenze legt sich der Mittelfeldspieler den Ball auf den rechten Fuß und schießt aus halblinker Position am langen Eck vorbei.

21 Obwohl das im Holstein-Stadion eine offene Angelegenheit bleibt, legen die Störche unübersehbar die reifere Spielanlage an den Tag, was letztlich für etwas größere Spielanteile sorgt. Noch aber ist das nicht allzu nennenswert. Die zweikampfstarken Gäste halten voll dagegen.

18 Erstmals zappelt der Ball im Netz! Aus dem rechten Halbfeld spielt Jannik Dehm einen Diagonalball in den Strafraum. Auf Hohe des zweiten Pfostens taucht Jae-sung Lee auf und befördert den Ball in die Maschen, tut das allerdings mit der Hand und gibt das auch gleich zu. Das Tor findet somit keine Anerkennung.

17 Zur Ausführung dieser Standardsituation trabt Florent Muslija zur linken Eckfahne. Die Hereingabe von dort fischt sich Thomas Dähne sicher herunter.

16 Nun erarbeiten sich die Gäste ihren ersten Eckstoß dieser Begegnung. Die hohe Flanke von der rechten Seite findet den Schädel von Mike Frantz. Einen kontrollierten Abschluss bekommt dieser nicht zustande. Zumindest aber springt eine weitere Ecke heraus.

14 Das Spiel von eben wiederholt Reese nochmals. Diesmal zeigt sich Fin Bartels zentral im Sechzehner, rutscht dort allerdings an der Hereingabe vorbei.

12 Kurz darauf geht es erstmals innerhalb eines Strafraums zur Sache. Über die linke Seite dringt Fabian Reese zur Grundlinie durch, passt von dort in die Mitte. Halbrechts in der Box sucht Janni-Luca Serra das Risiko, trifft den Ball mit dem rechten Fuß nicht sauber, womit der Schuss folglich bei Weitem nicht die gewünschte Richtung bekommt.

11 Da wollen sich die Gäste auch nicht länger bitten lassen. Nach einem frühen Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte versucht Florent Muslija sein Glück. Der Linksschuss von der Strafraumgrenze geht deutlich rechts am Kasten von Thomas Dähne vorbei.

9 Dann ist die Zeit für einen ersten Torabschluss gekommen. Passenderweise gibt es den von außerhalb des Sechzehners. Kiels Jannik Dehm probiert sich in nahezu zentraler Position aus der zweiten Reihe. Der Rechtschuss springt links an der Kiste vorbei.

6 Mittlerweile gestaltet sich die Sache vollkommen ausgeglichen, wobei das Spielgeschehen nach wie vor ausnahmslos zwischen den Strafräumen über die Bühne geht.

4 Inzwischen zeigen sich die 96er immer aktiver, haben ihre Aktionen am Ball und machen dem Kontrahenten nach Kräften das Leben schwer. Noch warten wir beiderseits auf zielstrebige Aktionen.

2 In den anfänglichen Sequenzen dieser Begegnung bemühen sich die Hausherren vornehmlich um den Ball. In Ansätzen aber lassen die Gäste aber durchaus erkennen, dass so nicht auf Dauer zulassen zu wollen.

1 Bei frühlingshaften und trockenen 18 Grad herrschen an der Kieler Förde beste Bedingungen. Der über Wochen geschonte Rasen präsentiert sich in glänzender Verfassung.

1 Spielbeginn

Kiel hingegen befindet sich voll im Aufstiegsrennen, macht dank der Nachholspiele stetig Boden gut. Die Störche haben im Vergleich zu Konkurrenz noch zwei Begegnungen in der Hinterhand – die heutige eingeschlossen. Mit einem Dreier würde der Tabellendritte eine Position gewinnen und an Greuther Fürth vorbeiziehen. Das Halbfinal-Aus im DFB-Pokal ausgeklammert, ist die KSV aktuell vier Partien ohne Niederlage. Die letzte Pleite setzte es Anfang April in Heidenheim (0:1). Nach einer Serie von Auswärtsspielen dürfen die Kieler derzeit ständig zu Hause antreten. Im Holstein-Stadion ist man seit vier Spielen ohne Gegentreffer und gewann fünf Begegnungen in Serie. Die letzte Heimpleite geht auf den Januar zurück, als gegen den KSC mit 2:3 verloren wurde.

In der laufenden Spielzeit geht es für die Niedersachsen nur noch darum, die Angelegenheit anständig zu Ende zu bringen. Den Klassenerhalt hat der Tabellendreizehnte angesichts von acht Punkten Polster zu Abstiegszone sicher. Zwischen Rang 10 und 14 könnte die Saison für die 96er rechnerisch enden. Als drittschwächste Rückrundenmannschaft mit nur 13 Punkten bestünde aber durchaus noch etwas Nachholbedarf für den ambitionierten Klub. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen am Stück. In der Fremde sind die Hannoveraner vier Partien sieglos, holten dabei einzig Anfang März in Aue einen Punkt (1:1). Der letzte Sieg auf Reisen gelang im Februar beim niedersächsischen Rivalen in Braunschweig (2:1). Das war zugleich einer von zwei Siegen während der letzten zwölf Pflichtspiele.

Personell wurden bei Hannover 96 überdies die Weichen für die kommende Saison gestellt. Als Nachfolger für den im Sommer scheidenden Kenan Kocak unterschrieb heute Jan Zimmermann einen Zweijahresvertrag. Der 41-jährige gebürtige Hannoveraner steht momentan noch in Diensten des Regionalligisten TSV Havelse und wird die Profimannschaft des Zweitligisten zu Beginn der neuen Saison übernehmen.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Freitag nimmt Ole Werner auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen vor. Anstelle von Phil Neumann, Finn Porath und Ahmet Arslan (alle Bank) rutschen Jannik Dehm, Jae-sung Lee und Fabian Reese in die Kieler Startelf. Gar fünf neue Spieler gibt es bei den Gästen. Für Michael Esser (Bank), Niklas Hult (angeschlagen nicht im Kader), Sei Muroya (nicht im Kader), Barış Başdaş (Oberschenkelprobleme) und Dominik Kaiser (angeschlagen nicht im Kader) dürfen Martin Hansen, Simon Falette, Mike Frantz, Linton Maina und Philipp Ochs von Beginn an in Hannovers Farben auflaufen.