45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Danilo Soares will einen Ball wegschlagen und erwischt Hennings unglücklich, den er recht heftig umtritt. Klare Gelbe Karte.

45 Der VAR-Check vor dem Elfmeter sowie die Behandlungspause von Bella-Kotchap kosteten Zeit, die es nun on top gibt. Zwei Minuten noch bis zum Pausentee.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42 Wieder erwischt es Bella-Kotchap, der von Prib im Rahmen einer harten, aber fairen Grätsche erwischt wird. Auch dieses rustikale Einsteigen steckt der 18-Jährige nach kurzer Behandlungspause aber weg.

40 Danso legt Žulj an der rechten Strafraumgrenze. Ein Fall für Blum, der das Leder scharf auf den kurzen Pfosten zieht, wo Žulj allerdings im Abseits steht.

39 Dann kehrt der 18-Jährige aber doch wieder aufs Feld zurück. Vorerst geht es weiter für den Shootingstar der Bochumer.

38 Armel Bella-Kotchap scheint sich schwerwiegender verletzt zu haben. Der Verteidiger der Blau-Weißen bleibt nach eigentlich harmlosem Zweikampf mit Rouwen Hennings liegen.

36 Shinta Appelkamp behauptet an der Strafraumgrenze einen Rückpass von Kenan Karaman, der sich an der Grundlinie festgedribbelt hat. Sein Querpass landet bei Edgar Prib, der freie Schussbahn hat und es aus der Distanz auch direkt probiert. Der Linksschuss geht drei Meter rechts am Pfosten der Bochumer vorbei. Zu ungefährlich.

34 Žulj steckt mustergültig für Blum durch, der unter Bedrängnis allerdings den Ball bei der Direktabnahme aus 17 Metern nicht richtig trifft. Kastenmeier taucht ab und kann das glitschige Leder sicher festhalten.

31 Auf der anderen Seite tankt sich Prib links in den Strafraum durch und legt dann quer ins Zentrum. Bitter! Kein Mitspieler anzipiert diesen Vorstoß von Prib richtig. Laufen Hennings oder Karaman hier mit, ist das die perfekte Chance zum Ausgleich. So allerdings kann die Hintermannschaft der Blau-Weißen das Spielgerät festmachen und den Ballbesitz zurückerobern.

29 Wahnsinn! Das muss das 2:0 sein! Was macht Blum denn da? Ein langer Ball vom der eigenen Bochumer Grundlinie aus ist eigentlich schon von Hoffmann festgemacht. Dann allerdings rutscht der letzte Mann der Fortuna aus. Blum kann völlig alleine auf den Kasten von Kastenmeier zulaufen. Mit seinem Tempo könnte er den Keeper eigentlich problemlos umkurven, schießt allerdings viel zu überhastet und unplatziert aus 15 Metern ab. Der stramme Linksschuss ist deutlich zu hoch. Glück für die Gäste.

28 Nach einem VfL-Einwurf steht die Defensive der Gäste nicht allzu gut. Mit nur einem weiteren Pass landet der Ball bei Blum an der Strafraumgrenze, der bei nur noch einem Gegenspieler im Weg prinzipiell in den Sechzehner eindringen könnte. Er probiert es stattdessen aber direkt. Der Linksschuss geht allerdings gut zwei Meter über die Querlatte hinweg. Abstoß Düsseldorf.

26 Robert Žulj setzt sich über rechts durch und findet dann Danny Blum, der kurz vor der Strafraumgrenze übel von André Hoffmann attackiert wird. Bemerkenswert, dass der Schiedsrichter die Gelbe Karte hier nicht zückt. Der indirekte Freistoß von Žulj findet im Zentrum allerdings keinen Abnehmer. Danso steht gut, springt am höchsten und klärt per Kopf.

23 Viel Tempo ist nicht in der Partie. Die Fortunen konzentrieren sich komplett aufs Verteidigen und überlassen dem VfL das Feld. Die Blau-Weißen wollen allerdings auf keinen Fall in einen Konter laufen und lassen bei ihren Vorstößen ausreichend Spieler zur Absicherung zurück, wodurch trotz Überzahl keine nennenswerten Überzahlsituationen entstehen und im Drittel der Flingeraner somit nichts weiter anbrennt.

20 Nach einem Einwurf geht es jetzt mal mit zwei Pässen schnell nach vorne für die Fortuna. 18 Meter vor dem gegnerischen Tor unterläuft Karaman dann aber ein Stockfehler. Nimmt er den Ball an, kann er hier zum ersten Düsseldorfer Abschluss kommen. So verpufft der erste nennenswerte Vorstoß der Gäste ins Bochumer Drittel aber in aller Gänze.

18 78% Ballbesitz beim VfL Bochum sprechen eine klare Sprache. Die Hausherren haben das Geschehen vollumfänglich im Griff und spielen ihre Überzahl mit Ballbesitzfußball gnadenlos aus. Die Gäste lassen sich allerdings nicht aus der Reserve locken und sind darauf bedacht, ein frühes zweites Gegentor zu vermeiden.

15 Düsseldorf kommt kaum an den Ball. Die Flingeraner haben mit dem Verteidigen alle Hände voll zu tun, halten den VfL aktuell aber erfolgreich vom eigenen Strafraum fern.

12 Gamboa tankt sich per Doppelpass mit Blum rechts bis zu Grundlinie vor, scheitert dann aber bei seiner Flanke an Danso, der den Ball erfolgreich wegblockt. Die Bochumer scheinen sehr interessiert daran zu sein, zeitig nachzulegen und das Spiel einzutüten.

11 Über links tankt sich Gerrit Holtmann nach vorne, der im Zentrum Robert Žulj findet. Dessen Schuss aus 13 Metern geht allerdings knapp am rechten Pfosten des Düsseldorfer Tors vorbei. Dann aber geht auch die Abseitsfahne nach oben. Ein mögliches Tor hätte ohnehin überprüft werden müssen.

9 Die Mannschaft von Thomas Reis setzt nun nach und profitiert davon, dass der Fortuna im Moment der Innenverteidiger fehlt. So wie es aussieht, übernimmt André Hoffmann die Rolle des vom Platz gestellten Kristoffer Peterson. Die Blau-Weißen versuchen es dementsprechend über die geschwächte linke Seite.

6 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Danny Blum

Danny Blum übernimmt die Verantwortung und macht es mit drei Schritten Anlauf ganz souverän. 1:0. Flach schiebt er das Leder mit einem satten Schuss links unten im Kasten von Florian Kastenmeier ein, der sich für die falsche Ecke entscheidet.

5 Rote Karte für Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf)

Wegen der Vereitelung einer glasklaren Torchance zückt Frank Willenborg außerdem noch die Rote Karte gegen Übeltäter Peterson. Bitter für Düsseldorf.

5 Elfmeter für Bochum! Der Unparteiische studiert die Bilder ausgiebig und entscheidet dann auf Strafstoß.

4 Willenborg will die Bilder selbst noch mal ansehen und begibt sich zum Monitor an der Seitenlinie.

3 Der VfL legt munter nach und erarbeitet sich über links die erste Torchance. Holtmann legt im richtigen Moment ab und die Hereingabe landet bei Zoller, der allerdings von Peterson umgerissen wird. Das muss eigentlich Elfmeter geben. Der Schiedsrichter hat es allerdings nicht gesehen. Schaltet sich der VAR jetzt ein?

1 Sieht man auch nicht oft: Simon Zoller tippt beim Anstoß den Ball für Robert Žulj an, der den Anstoß wie einen indirekten Freistoß direkt mit voller Gewalt aufs Gästetor zieht. Florian Kastenmeier zeigt sich davon aber unbeeindruckt, denn der Ball segelt mehrere Meter drüber. Nach nicht einmal drei Sekunden wechselt der Ballbesitz somit erstmals und die Gäste haben Abstoß.

1 Schiedsrichter Frank Willenborg pfeift die Partie an. Die Hausherren treten bei Flutlicht und Regen ganz in Blau an. Die Gäste aus Düsseldorf sind komplett in Weiß gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Insgesamt schlägt die Bilanz übrigens ganz leicht in Richtung der Bochumer aus. Die Blau-Weißen gewannen 26 der 76 bisherigen Aufeinandertreffen mit den Flingeranern, die es selbst auf 23 Siege bringen. 27 Unentschieden runden den direkten Vergleich ab. Zuletzt standen sich beide Teams in der Saison 2017/18 in der 2. Bundesliga gegenüber. Auf ein torloses Remis in Bochum im Hinspiel folgte eine 1:2-Heimniederlage der Fortunen im Rückspiel.

Lediglich ihre Auswärtsbilanz müssen die Mannen von Uwe Rösler verbessern. In der Ferne steht erst einer von zwölf möglichen Zählern zu Protokoll. Damit in Bochum etwas Zählbares aufs Konto wandert, nimmt der Übungsleiter der Fortunen vier Veränderungen an der Startelf vor. André Hoffmann, Edgar Prib, Kenan Karaman und Shinta Appelkamp kommen neu rein. Jakub Piotrowski, Kelvin Ofori, Brandon Borrello (alle drei Bank) und Marcel Sobottka (Schnupfen) bleiben dafür draußen.

Fortuna Düsseldorf brauchte nach dem Abstieg aus der Beletage des deutschen Fußballs zunächst etwas Zeit, um in der Zweitklassigkeit wieder anzukommen. Nur eines der ersten fünf Ligaspiele gewannen die Flingeraner – ein 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Würzburg. Dann aber platzte gegen Beinahe-Aufsteiger Heidenheim beim 1:0-Sieg am sechsten Spieltag der Knoten. Seitdem holte die Fortuna sieben von neun möglichen Punkten und fing sich lediglich ein einziges Gegentor ein.

Damit es heute mal wieder mit dem Dreier klappt, schickt Thomas Reis seine altbewährte Startelf aufs Feld. Im Vergleich zu den elf Mann, die am achten Spieltag einen 3:1-Auswärtssieg beim HSV einfuhren, gibt es nicht eine einzige Veränderung.

Bereits am vergangenen Wochenende gelang dem VfL dabei echt echter Coup, als eben jener Hamburger SV auswärts mit 3:1 in die Knie gezwungen werden konnte. Damit hat Bochum drei der letzten vier Ligaspiele gewonnen. Die Blau-Weißen wirken dementsprechend gerüstet für das Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger, obschon sich die jüngste Heimbilanz gegen die Fortuna nicht allzu rosig liest. Seit sechs Heimspielen in der 2. Bundesliga wartet Bochum inzwischen auf einen Dreier gegen Düsseldorf, spielte bei nur einer Niederlage allerdings fünf Mal immerhin remis.

Der VfL Bochum könnte nach den Ergebnissen der bisherigen acht Partien heute Abend mit einem Heimsieg mit dem HSV gleichziehen. Gelingt den Blau-Weißen gar ein entsprechend hoher Sieg, würden sie die Norddeutschen vom direkten Aufstiegsplatz verdrängen und Rang zwei erstürmen. Entsprechend groß dürfte die Motivation bei der am längsten ununterbrochen in der 2. Bundesliga vertretenen Mannschaft sein.