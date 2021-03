Das Hinspiel war eine ganz klare Angelegenheit. Ende November fegte das Team von Thomas Reis über F95 hinweg. Der 5:0-Sieg ist der höchste Erfolg, den die Blau-Weißen in dieser Saison erzielen konnten. Robert Žulj gelang dabei ein Doppelpack. Allerdings spielte die Fortuna auch fast durchgängig in Unterzahl. Kristoffer Peterson sah für ein Foul an Simon Zoller bereits in der fünften Minute die Rote Karte und Danny Blum verwandelte den resultierenden Elfmeter zur VfL-Führung.