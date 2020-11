30 Nach einer halben Stunde geht die Karlsruher Führung absolut in Ordnung. Die Badener waren von Beginn an das aktivere Team und immer seinen Tick schneller am Ball als ihre Gegenspieler.

27 Langsam aber sicher ist der SC Paderborn so halbwegs in dieser Partie angekommen und spielt nun auch strukturierter nach vorne. Svante Ingelsson macht auf dem rechten Flügel mächtig Alarm, muss mangels Alternativen letztlich aber doch wieder hinten rum spielen.

24 Irre Szene! Paderborn will einen Elfmeter haben, stattdessen fällt aber fast das Tor für Karlsruhe! Lorenz hatte Ingelsson leicht am Standbein getroffen, den hätte man schon geben können. Der KSC kontert dann in Überzahl und Choi will aus acht Metern unten rechts einnetzen, doch Collins fährt das Bein aus und klärt auf den Linie für den geschlagenen Zingerle.

22 Die Gastgeber haben auf den Flügeln unheimlich viel Raum und nutzen diesen gut. Erst flankt Wanitzek von rechts, dann gibt Lorenz von links herein und Hünemeier blockt zur Ecke.

19 Philip Heise treibt das Spielgerät vorwärts und bindet 25 Meter vor dem Tor Kyoung-rok Choi mit ein. Der Koreaner legt sich das Ding auf den Linken und will dann ins linke Eck schlenzen, verfehlt sein Ziel aber klar.

16 Die Gäste scheinen vom fulminanten Karlsruher Start ziemlich überrascht zu sein. Paderborn kriegt noch immer keinen Fuß auf den Boden und agiert vor allem offensiv völlig planlos.

14 Der KSC ist bisher die viel aktivere und gefährlichere Mannschaft. Gondorf geht rechts im Strafraum zur Grundlinie durch und flankt denn auf Hofmann, der sich im Kopfballduell aber unfair einsetzt.

12 Den folgenden Freistoß zwirbelt Marc Lorenz mit dem starken Linken herrlich über die Mauer und zwingt Leopold Zingerle zu einer Glanztat! Mit den Fingerspitzen lenkt der SCP-Keeper den Ball über die Latte.

11 Gelbe Karte für Ron Schallenberg (SC Paderborn 07)

Schallenberg kommt fünf Meter vor dem eigenen Strafraum gegen Kyoung-rok Choi zu spät und grätscht den Karlsruher glatt rum.

7 Tooor für Karlsruher SC, 1:0 durch Daniel Gordon

Nach einer Ecke gehen die Hausherren in Führung! Paderborn kriegt den Ball nicht geklärt und im Fünfer wird wild gestochert. Philipp Hofmann schiebt den Ball irgendwie quer zu Daniel Gordon, der das Ding aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken muss.

5 Elfmeter? Die Hausherren hätten gerne einen Strafstoß, nachdem Jérôme Gondorf im Zweikampf mit Julian Justvan zu Boden gegangen war. Schiri Bacher lässt aber zu Recht weiterlaufen, da das Foul wenn überhaupt vom Karlsruher ausging.

3 Ein erster Karlsruher Angriff endet ohne Abschluss, dann kommt erstmals der SCP. Johannes Dörfler macht auf rechts Tempo, flankt aber genau in die Arme von Keeper Gersbeck.

1 Der Ball rollt! Der KSC spielt ganz in blau, Paderborn in rot und gelb.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es ernst im Wildpark! Schiedsrichter Michael Bacher und die beiden Teams stehen bei strahlendem Sonnenschein mittlerweile auf dem Rasen bereit und in wenigen Minuten rollt hier der Ball.

Die Gäste aus Paderborn sind vor allem für ihren Offensivfußball bekannt, überzeugen bisher aber auch auf der anderen Seite. Mit nur sieben Gegentoren stellt der SCP die beste Defensive der Liga. Nach drei souveränen Siegen am Stück gegen Regensburg, Darmstadt und St. Pauli waren die Ostwestfalen bereits auf den Relegationsplatz geklettert und können heute mit einem weiteren Dreier sogar die Tabellenführung übernehmen. Steffen Baumgart erwartet eine offene Partie. "Beide Mannschaften haben einen guten Lauf und werden auf Sieg spielen", so der Gästecoach, der sich sicher ist: "Wir müssen als Mannschaft geschlossen auftreten und klar nach vorne spielen."

Bei den Hausherren hat sich die Stimmung in den letzten Wochen klar zum Positiven gewendet. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit vier Zu-Null-Pleiten am Stück ist der KSC mittlerweile im Mittelfeld der Liga angekommen. Durch die jüngsten Erfolge gegen St. Pauli und Braunschweig sind die Badener auch vor dem Duell mit dem Aufstiegsaspiranten aus Paderborn voller Selbstbewusstsein. "Wir freuen uns auf den Gegner, möchten ihm Paroli bieten und die drei Punkte im Wildpark behalten", so Verteidiger Marc Lorenz im Vorfeld der Partie.

Der SC Paderborn tritt nach dem 2:0-Erfolg über St. Pauli mit unveränderter Startformation an. Auf der Kippe stand noch der Einsatz von Offensivmann Chris Führich, den Oberschenkelprobleme plagten. Es reicht aber für einen erneuten Startelf-Einsatz. Gleiches gilt für den ebenfalls von Beginn an spielenden Sebastian Schonlau (Knieprobleme) und Sebastian Vasiliadis, der nach Rückenproblemen auf der Bank sitzt.

KSC-Trainer Christian Eichner nimmt eine personelle Änderung gegenüber dem 3:1 in Braunschweig vor. Robin Bormuth sitzt nur auf der Bank, für ihn beginnt Christoph Kobald. In Braunschweig war Kobald noch für Bormuth eingewechselt worden und hat sich nun für die Startformation empfehlen können.